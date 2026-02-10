'മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഓണത്തിന് അലവൻസില്ല'; കെ. കെ. ശൈലജക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വക 'ട്രോൾ ഓണം'
കേരളത്തിന്റെ തനത് ഉത്സവമായ ഓണത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബോണസ് നൽകുന്നത് എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യം ഉയർത്തിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ പ്രസ്താവനയെ ഏറ്റെടുത്തത്.
Published : February 10, 2026 at 2:53 PM IST|
Updated : February 10, 2026 at 3:27 PM IST
കണ്ണൂർ: തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളുമായി സംവദിക്കുന്നതിനിടെ മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി കെ.കെ. ശൈലജ നടത്തിയ പരാമർശം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും പരിഹാസരൂപേണ ചർച്ചയാകുന്നു. കേരളത്തിൽ എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഓണത്തിന് പ്രത്യേക അലവൻസ് ലഭിക്കുന്നതെന്നും ബി.ജെ.പിയോ കോൺഗ്രസോ ഭരിക്കുന്ന മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത്തരമൊരു ആനുകൂല്യം നൽകുന്നില്ലെന്നുമായിരുന്നു ശൈലജയുടെ അവകാശവാദം.
എന്നാൽ, കേരളത്തിന്റെ തനത് ഉത്സവമായ ഓണത്തിന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ എന്തിനാണ് ബോണസ് നൽകുന്നത് എന്ന ലളിതമായ ചോദ്യം ഉയർത്തിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഈ പ്രസ്താവനയെ ഏറ്റെടുത്തത്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രാദേശിക ഉത്സവങ്ങളായ ദീപാവലിക്കോ പൊങ്കലിനോ നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചറുടെ ഈ പരാമർശമെന്ന് വിമർശകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തമിഴ്നാട്ടിൽ പൊങ്കലിനും ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ദീപാവലിക്കും നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ശൈലജ ടീച്ചറെ തിരുത്താനാണ് ട്രോളന്മാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. "സൗദി അറേബ്യയിൽ ഓണത്തിന് കിറ്റ് നൽകാത്തത് യു.ഡി.എഫിന്റെ പരാജയമാണോ" എന്നും "അമേരിക്കയിൽ ഓണാവധി നൽകാത്തത് എന്താണെന്നും" തുടങ്ങിയ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള കമന്റുകൾ വിഡീയോയ്ക്ക് താഴെ പ്രവഹിക്കുകയാണ്.
മട്ടന്നൂർ മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന കെ.കെ. ശൈലജ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകര മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ജനവിധി തേടിയെങ്കിലും പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകളും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ചായിരുന്നു. ചില വികസിത രാജ്യങ്ങള് കേരളത്തോട് മാസ്ക് അടക്കം കോവിഡ് പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ആവശ്യപ്പെട്ടന്നായിരുന്നു ശൈലജയുടെ പ്രസ്താവന.
അടുത്തിടെ, കേരളത്തിൽ മുന്നണികൾ മാറി മാറി ഭരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന കവി സച്ചിദാനന്ദന്റെ നിരീക്ഷണത്തെ ശക്തമായി തള്ളി കെ.കെ. ശൈലജ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഭരണത്തുടർച്ച ദുരധികാരത്തിന് വഴിമാറുമെന്ന സച്ചിദാനന്ദന്റെ അഭിപ്രായം കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ ഇടതുപക്ഷ പ്രവർത്തകർക്കോ ഇല്ലെന്ന് ശൈലജ വ്യക്തമാക്കി. സച്ചിദാനന്ദൻ ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തകനല്ലെന്നും മറിച്ച് ഇടതുപക്ഷ ആശയങ്ങളോട് ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരാൾ മാത്രമാണെന്നും ശൈലജ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
എൽ.ഡി.എഫ് സർക്കാരിന് ഭരണത്തുടർച്ച ലഭിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പദ്ധതികൾക്ക് കൃത്യമായ തുടർച്ചയുണ്ടാകാനും സഹായിക്കുമെന്നും, അത് നാടിന്റെ പുരോഗതിക്ക് അനിവാര്യമാണെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഭരണത്തുടർച്ചയെ ജനാധിപത്യപരമായ ശരിയായ ദിശയിലുള്ള നീക്കമായാണ് പാർട്ടി കാണുന്നതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
