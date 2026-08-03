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ദേശീയപാത നിർമാണത്തിലെ അപാകത; കലക്‌ടറുടെ വസതിയിൽ കെ.കെ രമയുടെ മിന്നൽ പ്രതിഷേധം

ഒക്ടോബർ 15നകം മുക്കാളിയിലെ റീട്ടെയ്‌നിങ് വാൾ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനും മഴ മാറിയാൽ സർവീസ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE MLA KK REMA VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
വടകര മുക്കാളിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെ.കെ.രമഎംഎൽഎയും കളക്‌ടർ എം.എസ്.മാധവിക്കുട്ടിയും ചേർന്ന് കലക്ടറുടെ ക്യാംപ് ഓഫീസിൽ ദേശീയപാത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഇന്നലെ രാത്രി നടത്തിയ ചർച്ച (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 3, 2026 at 11:32 AM IST

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കോഴിക്കോട്: ദേശീയപാത നിർമാണത്തിലെ അപാകതകളെത്തുടർന്ന് വടകരയിലുണ്ടായ യാത്രാദുരിതത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും പ്രതിഷേധിച്ച് കെ.കെ രമ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലക്ടറുടെ വസതിയിൽ മിന്നൽ പ്രതിഷേധം. മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനും റവന്യു മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാറും വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടതോടെ കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് തീരുമാനമായി.

നിർമാണം നടക്കുന്ന വടകര റീച്ചിൽ ദേശീയപാത അതോറിറ്റിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ നടപടിയിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഒഞ്ചിയം പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം എംഎൽഎ കലക്ടറുടെ ക്യാംപ് ഹൗസിൽ രാത്രി സമരത്തിനെത്തിയത്. വടകര പാലോളിപ്പാലം മുതൽ അഴീക്കൽ വരെ നടക്കുന്ന റോഡ്‌ പണിയുടെ പേരിൽ രണ്ട് വർഷമായി ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കാത്തതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണമായത്. കാലവർഷം കനത്തതോടെ മുക്കാളിയിൽ ഇന്നലെ മൂന്ന് തവണ മണ്ണിടിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ജനപ്രതിനിധികളെയും കൂട്ടി കലക്ടറുടെ ബംഗ്ലാവിൽ എത്തിയതെന്ന് കെ.കെ രമ വ്യക്തമാക്കി. പ്രശ്‌നത്തിന് ഉടൻ പരിഹാരം കണ്ടില്ലെങ്കിൽ കുത്തിയിരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ എം.എസ് മാധവിക്കുട്ടിയെ എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE MLA KK REMA VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
കളക്‌ടർ എം എസ് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ക്യാംപ്‌ ഓഫീസിൽ നടന്ന ചർച്ച (ETV Bharat)

തുടർന്ന് കലക്ടർ ജനപ്രതിനിധികളുമായി ഒന്നര മണിക്കൂർ ചർച്ച നടത്തുകയും വിഷയം മന്ത്രി എ.പി അനിൽകുമാറിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. മന്ത്രി എംഎൽഎയുമായും ദേശീയപാത അതോറിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും സംസാരിച്ചു. പിന്നീട് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ എംഎൽഎയെ ഫോണിൽ വിളിക്കുകയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കലക്ടർ ക്യാംപ് ഹൗസിലേക്കു വിളിപ്പിച്ചു. കലക്ടറുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും തമ്മിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നീണ്ട ചർച്ചയാണ് നടന്നത്. എംഎൽഎയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാമെന്ന ഉറപ്പിൽ രാത്രി വൈകി പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE MLA KK REMA VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
മുക്കാളിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്ന റോഡ് (ETV Bharat)

ഒക്ടോബർ 15നകം നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കും

ഒക്ടോബർ 15നകം മുക്കാളിയിലെ റീട്ടെയ്‌നിങ് വാൾ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കാനും മഴ മാറിയാൽ സർവീസ് റോഡ് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കാനും യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. വിഷയത്തിൽ കലക്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വടകരയിൽ ഇന്ന് വീണ്ടും യോഗം ചേരും. നടന്നത് പോസിറ്റീവായ ചർച്ചയാണെന്നും സുപ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും കെ.കെ രമ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വടകര വലിയ ദുരിതത്തിലാണ്. മുക്കാളിയിൽ സോയിൽ നെയിലിങ് ചെയ്‌ത ഭാഗത്ത് 2024ലാണ് ആദ്യം മണ്ണിടിഞ്ഞത്. ഈ വർഷം ഇത് മൂന്നാമത്തെ തവണയാണ് സമാന സംഭവമുണ്ടാകുന്നത്.

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE MLA KK REMA VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
മണ്ണിടിച്ചിലിൽ നാശ നഷ്‌ടമുണ്ടായ സ്ഥലങ്ങൾ (ETV Bharat)

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പലവട്ടം അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തുകയും നിയമസഭയിൽ സബ്‌മിഷൻ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും നടപടിയുണ്ടായില്ല. പുതിയ കമ്പനിയെ പണി ഏൽപ്പിച്ചെങ്കിലും നിർമാണം വളരെ ഇഴഞ്ഞാണ് നീങ്ങുന്നത്. ഈ അടിയന്തര സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിഹാരമുണ്ടാക്കിയിട്ടേ മടങ്ങൂ എന്ന തീരുമാനത്തോടെ കലക്ടറെ കാണാൻ പോയത്. കലക്ടറും സർക്കാരും അനുകൂലമായാണ് പ്രതികരിച്ചത്.

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE MLA KK REMA VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
വടകര മുക്കാളിയിലെ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ തകർന്ന റോഡ് (ETV Bharat)

രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് മുക്കാളിയിലെ പണി പൂർത്തിയാക്കും. മാറി താമസിച്ച കുടുംബങ്ങൾക്ക് വാടക നൽകാനും ഏതെങ്കിലും വീട് ഏറ്റെടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള നടപടികൾ ആലോചിക്കാനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കോൺക്രീറ്റ് വാൾ കെട്ടിയ സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് നിറച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്ക് നടന്നു പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഉടൻ ഒരുക്കുമെന്നും കെ.കെ രമ എംഎൽഎ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE MLA KK REMA VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
ദേശീയപാതയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ (ETV Bharat)

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TAGGED:

PROTEST AT COLLECTOR CAMP HOUSE
MLA KK REMA
VADAKARA MUKKALI LANDSLIDE
NATIONAL HIGHWAY ISSUE VADAKARA
KK REMA

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