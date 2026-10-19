പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിയിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയനെ പുറത്താക്കണം: ആഞ്ഞടിച്ച് കെ.കെ രമ
കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിട്ടും നിയമത്തിൻ്റെ നൂൽപ്പഴുതുകൾ തേടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ നടപടി അപഹാസ്യമാണെന്ന് കെ കെ രമ
Published : October 19, 2026 at 11:05 AM IST
കോഴിക്കോട്: മാസപ്പടി, ഹവാല ഇടപാടുകളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം നേരിടുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയനെ ആ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാകണമെന്ന് കെ.കെ രമ എംഎൽഎ. പിണറായി വിജയനെതിരെ അഴിമതി നിരോധന നിയമപ്രകാരം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടിട്ടും, അപ്പീലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് നിരാശാജനകമാണെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കോടതികളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി നേരിട്ടിട്ടും നിയമത്തിൻ്റെ നൂൽപ്പഴുതുകൾ തേടി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കുന്ന പിണറായി വിജയൻ്റെ നടപടി അപഹാസ്യമാണ്. നൽകാത്ത സേവനത്തിൻ്റെ പേരിൽ മാസപ്പടിയായി കോടികൾ വാങ്ങിയതും, തുടങ്ങാത്ത ബിസിനസിൻ്റെ മറവിൽ ഹവാല വഴി കോടികളുടെ അഴിമതിപ്പണം കടത്തിയതുമെല്ലാം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പൂർണമായി തുറന്നുകാട്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന നേതാവിൻ്റെ വസതിയിൽ കോടികളുടെ അഴിമതി അന്വേഷണ നോട്ടിസ് പതിഞ്ഞത് ആ പാർട്ടിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തമാണ്. അഴിമതിയുടെയും തെറ്റുകളുടെയും പ്രതിരൂപമായി നിൽക്കുന്നവർ തന്നെ പാർട്ടിയിലെ തെറ്റുതിരുത്തൽ പ്രക്രിയ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് വഞ്ചനാത്മകമായ നാടകമാണെന്നും പൊതുസമൂഹം വിലയിരുത്തുന്നുവെന്ന് കെ.കെ രമ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഒരു സേവനവും ലഭ്യമാക്കാതെ കർത്തയുടെ കരിമണൽ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയൻ്റെ മകളുടെ എക്സാലോജിക് കമ്പനിയിലേക്ക് കോടികൾ കൈമറിഞ്ഞതിലെ ദുരൂഹതകൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നത് ആദായ നികുതി വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻ്ററിം സെറ്റിൽമെൻ്റ് ബോർഡാണ്. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിലാണ് സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനും ഇഡി അന്വേഷണവുമെല്ലാം വന്നത്. എന്നാൽ അന്വേഷണത്തെ കായികമായി നേരിടാനാണ് പിണറായി വിജയനും സംഘവും ശ്രമിച്ചത്. റെയ്ഡിനിടെ കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ഹവാല ഇടപാടുകളുടെ വിവരങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ വിശദീകരണം നൽകാൻ പിണറായി വിജയനോ മകൾ വീണയ്ക്കോ മുഹമ്മദ് റിയാസിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. കോടികൾ പലർക്കും കൊടുത്തതിൻ്റെ കണക്കുകൾ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിസിനസിൻ്റെ കണക്കുകളാണെന്ന മുഹമ്മദ് റിയാസിൻ്റെ ന്യായവാദം പരിഹാസ്യമാണെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
സർക്കാർ നിലപാട് തിരുത്തണം
ഇഡി റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കാതെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ (എസ്ഐടി) നിയോഗിച്ച സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെയും ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൻ്റെയും തീരുമാനം രാഷ്ട്രീയമായി ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ഇഡി കൈമാറിയ തെളിവുകൾ പിണറായി വിജയനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്താൻ പര്യാപ്തമാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കിയതാണ്. ഇതിനെതിരെ പിണറായി വിജയൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച അപ്പീലിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അഭിഭാഷകൻ സ്വീകരിച്ച നിലപാട് അഴിമതി വിരുദ്ധ പോരാട്ടങ്ങളുടെ നിറം കെടുത്തുന്നതാണ്. ഈ വിമർശനങ്ങളെ സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
നേതൃപദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റണം
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിയിൽ അഴിമതിക്കാർ കടിച്ചുതൂങ്ങുന്ന സാഹചര്യം കേരളത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യത്തിന് തീരാക്കളങ്കമാണ്. ഭരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ തിരുത്തൽ ശക്തിയായി നിലകൊള്ളേണ്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തന്നെ സകുടുംബം ഗുരുതരമായ അഴിമതിയാക്ഷേപങ്ങളിൽ പുതഞ്ഞുകിടക്കുകയാണ്.
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അധികാരവും സ്വാധീനവും ഉപയോഗിച്ച് അവിഹിതമായി കോടികൾ സമ്പാദിച്ചവരുടെ വിഴുപ്പുഭാണ്ഡം ചുമക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് നാടിൻ്റെ ജനാധിപത്യ അന്തസ്സിന് ചേർന്നതല്ല. അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ മുങ്ങിനിൽക്കുന്നവരെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃപദവിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ തയ്യാറാകുമോ എന്നതാണ് ജനാധിപത്യ കേരളം ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്നതെന്നും കെ.കെ രമ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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