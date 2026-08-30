ETV Bharat / state

കുഞ്ഞു കവിതകളിൽ കനമുള്ള ചിന്തകൾ... മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേ നേടി കെജെ തൻമയ

വണ്ടൂർ അമ്പലപ്പടി മേലേമഠത്തിൽ അധ്യാപക ദമ്പതികളായ മഞ്ജുവിൻ്റെയും ജയകൃഷ്‌ണൻ്റെയും മകളാണ് തൻമയ. നിലവിൽ മണ്ണാർക്കാട് കെടിഎം ഹൈസ്‌കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയാണ്.

KJ Thanmaya KJ Thanmaya Poem Malayalam literary deep thoughts in poem
മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേ നേടി കെജെ തൻമയ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 30, 2026 at 5:34 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

മലപ്പുറം: ആശയങ്ങളുടെ തീക്ഷ്‌ണതയും ചിന്തകളുടെ ആഴവും കുഞ്ഞു കവിതകളിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ച് ശ്രദ്ധേയയാവുകയാണ് ഒരു കൊച്ചുമിടുക്കി. ഏഴാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിരവധി കവിതകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ആദ്യ കവിതാസമാഹാരം പുറത്തിറക്കിയ കെജെ തൻമയയാണ് മലയാള സാഹിത്യരംഗത്ത് ശ്രദ്ധേയ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നത്.

"ചെറുപ്പം മുതൽ തന്നെ കവിത എഴുതാൻ ഇഷ്‌ടമായിരുന്നു. മനസിൽ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും ചുറ്റുപാടുകളിൽ കാണുന്ന കാഴ്‌ചകളുമൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും കവിതകളായി മാറുന്നത്. കവിത എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ്," തൻമയ പറയുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേ നേടി കെജെ തൻമയ (ETV Bharat)

വണ്ടൂർ അമ്പലപ്പടി മേലേമഠത്തിൽ അധ്യാപക ദമ്പതികളായ മഞ്ജുവിൻ്റെയും ജയകൃഷ്‌ണൻ്റെയും മകളാണ് തൻമയ. നിലവിൽ മണ്ണാർക്കാട് കെടിഎം ഹൈസ്‌കൂളിൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിനിയായ തൻമയ, ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കവിതയുടെ വേറിട്ട വഴികളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. വാക്കുകളുടെ ലാളിത്യത്തിനൊപ്പം ചിന്തകളുടെ ഗൗരവവും തൻമയയുടെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകതയാണ്.

''എൻ്റെ ചിന്തകള്‍ക്ക് ചിറകില്ല...

എങ്കിലും അവ ആശകളുടെ തിരിനാളത്തെ ആളിപ്പടർത്തുന്നു

എൻ്റെ വാക്കുകള്‍ക്ക് തുടുത്ത കവിളില്ല

ചെറിയ മൂക്കില്ല... ഭംഗിയുള്ള കവിളുകളില്ല

പക്ഷെ മങ്ങലേൽക്കാത്ത കരളുണ്ട്

എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പൂക്കാലമില്ല

എങ്കിലും പൂക്കുറ്റിയുണ്ട്...

മഴവില്ലിനെക്കാള്‍ വർണമുള്ള വസന്തത്തേക്കള്‍ പ്രകാശമുള്ള ഒന്ന്...''

സാമൂഹികവും മാനുഷികവുമായ നിരവധി വിഷയങ്ങളാണ് തൻമയ തൻ്റെ രചനകളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. എഴുത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും തൻമയയെ തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദീപ് കുമാർ സ്‌മാരക പുരസ്‌കാരം, ഞാറ്റുവേല രാജലക്ഷ്‌മി പുരസ്‌കാരം, ഏറ്റുമാനൂർ സോമദാസ പ്രോത്സാഹന സമ്മാനം, വിദ്യാരംഗം സർഗപ്രതിഭ പുരസ്‌കാരം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ സംസ്ഥാന ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജില്ലാതല സർഗോത്സവത്തിലും തൻമയ മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അധ്യാപകർക്കുള്ള എട്ടാം ക്ലാസ് അധ്യാപക സഹായിയിൽ ബിംബങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തൻമയയുടെ 'പോയി' എന്ന കവിതയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കുട്ടികളുടെ യുറീക്ക 2026-ലെ പത്രാധിപ സമിതി അംഗമായും തൻമയ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്ത് സ്വന്തമായൊരു ഇടം കണ്ടെത്തുന്ന ഈ കൊച്ചുകവയത്രി ഭാവിയിൽ മലയാള കവിതയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രതിഭയായി വളരുകയാണ്.

Also Read: സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ആവേശപ്പെരുമഴ; പുലിക്കളി മഹോത്സവത്തിൽ അയ്യന്തോൾ ദേശത്തിന് കിരീടം

TAGGED:

KJ THANMAYA
KJ THANMAYA POEM
MALAYALAM LITERARY
DEEP THOUGHTS IN POEM
KJ THANMAYA POEMS LITERARY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.