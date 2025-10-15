ETV Bharat / state

കെ.ജെ. ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ അപവാദ പ്രചാരണം: ഒന്നാം പ്രതി അറസ്റ്റിൽ; വിദേശത്തുള്ളയാൾക്കായി ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ

മെറ്റയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ കേസിൽ നിർണായകമാകും. വിദേശത്തുള്ള മൂന്നാം പ്രതി യാസർ എടപ്പാളിനായി ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി.

KJ SHINE TEACHER DEFAMATION PARAVUR CONGRESS LEADER LOOKOUT CIRCULAR ISSUED IT ACT CASE REGISTERED
കെ.ജെ. ഷൈൻ ടീച്ചർ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 15, 2025 at 4:40 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടന നേതാവായ കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപവാദപ്രചരണം നടത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറസ്റ്റിൽ. പറവൂരിലെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിച്ചുവരുത്തി അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. നിലവിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.

രണ്ടാം പ്രതിയായ കെ എം ഷാജഹാനെ നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ വിദേശത്തായതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാത്ത മൂന്നാം പ്രതി യാസർ എടപ്പാളിനായി പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കും. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന മുനമ്പം ഡിവൈഎസ്പി കെ ജയകൃഷ്ണനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. അധിക്ഷേപ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കെ എം ഷാജഹാനും പറവൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമാണെന്ന് പൊലീസ് ആരോപിക്കുന്നു. ഇരുവരെയും പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

സൈബർ പൊലീസും പറവൂർ പൊലീസും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തുകയും, അധിക്ഷേപ പ്രചാരണത്തിന് ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ഐടി ആക്ട് 67 പ്രകാരവുമാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്തത്. കൊണ്ടോട്ടി അബു എന്ന ഫെയ്സ് ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുടമയായ യാസർ എടപ്പാളിനെയും കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിരുന്നു. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

അന്വേഷണ പുരോഗതിയും പ്രതികരണങ്ങളും

അധിക്ഷേപ പോസ്റ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് ഫെയ്സ് ബുക്കിൻ്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ മെറ്റയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. മെറ്റയിൽനിന്ന്‌ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നമുറയ്‌ക്ക്‌ അധിക്ഷേപക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കുമെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ്‌ അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനകളും വനിത സംഘടനകളും ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഉയർത്തിയിരുന്നു.

ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയും അധ്യാപികയുമെന്ന നിലയിൽ ഷൈൻ ടീച്ചർ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് പ്രതികാരമെന്നോണം ഇത്തരം വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും വഴിവച്ചതെന്നാണ് ആരോപണമുയർന്നത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യക്തിഹത്യക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ സംഭവം പൊലീസിനും അധികാരികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രേരണയായിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെയായി രാഷ്ട്രീയ വൈരം തീർക്കാനും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിശബ്ദരാക്കാനും സൈബർ ഇടങ്ങളെ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖരായ വനിത നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ അപവാദപ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി, സ്ത്രീകളെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറാനും ഉള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമസംവിധാനം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

നിയമവശങ്ങൾ

ഈ കേസിൽ ഐടി ആക്ട് 67 പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ അശ്ലീലകരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പാണ്. പൊതുവിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) 509, 499, 500 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും ചുമത്താറുണ്ട്.

സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വകുപ്പുകൾ പര്യാപ്തമാണ്. മെറ്റയിൽനിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയവരെയും, പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവരെയും കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. യാസർ എടപ്പാളിനായുള്ള ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പൊലീസിനെ സഹായിക്കും എന്ന് സൈബർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ അപവാദപ്രചരണം നടത്തിയ കേസിൽ ഒന്നാം പ്രതിയായ കെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അറസ്റ്റിലായി. പറവൂരിലെ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഇദ്ദേഹത്തെ എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാനായി വിളിച്ചുവരുത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നേരത്തെ എറണാകുളം സെഷൻസ് കോടതി തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു. നിലവിൽ ജാമ്യം ലഭിക്കാവുന്ന വകുപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ളത്.

പ്രതികളെയും അന്വേഷണത്തെയും പറ്റി

ഈ കേസിൽ രണ്ടാം പ്രതിയായ കെ എം ഷാജഹാനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ, വിദേശത്തായതിനാൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാത്ത മൂന്നാം പ്രതി യാസർ എടപ്പാളിനായി പൊലീസ് ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കും. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന മുനമ്പം ഡിവൈഎസ്‌പി കെ ജയകൃഷ്ണനാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇടതുപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനാ നേതാവായ കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ അധിക്ഷേപ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കെ എം ഷാജഹാനും പറവൂരിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ ഗോപാലകൃഷ്ണനുമാണെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ ആരോപണം. ഇരുവരെയും പ്രതികളാക്കി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരുന്നു.

തെളിവെടുപ്പും തുടർനടപടികളും

സൈബർ പൊലീസും പറവൂർ പൊലീസും ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ, അധിക്ഷേപ പ്രചാരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ച മൊബൈൽ ഫോൺ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സമൂഹ മാധ്യമത്തിലൂടെ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ, ഐടി ആക്ട് 67 പ്രകാരവുമാണ് ഗോപാലകൃഷ്ണനെതിരെ കേസെടുത്തത്. കൊണ്ടോട്ടി അബു എന്ന ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമയായ യാസിർ എടപ്പാളിനെയും ഈ കേസിൽ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അധിക്ഷേപ പോസ്റ്റുകളിലെ വിവരങ്ങൾ തേടി എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പൊലീസ് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മാതൃസ്ഥാപനമായ മെറ്റയ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. മെറ്റയിൽനിന്ന്‌ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്‌ക്ക്‌ അധിക്ഷേപക്കുറിപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കിയവർക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചവർക്കുമെതിരെ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കാനാണ്‌ അന്വേഷണസംഘത്തിൻ്റെ തീരുമാനം.

പ്രതിഷേധവും ഷൈൻ ടീച്ചറുടെ പ്രതികരണവും

കെ ജെ ഷൈൻ ടീച്ചർക്കെതിരെ ഉണ്ടായ സൈബർ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ഇടത് അധ്യാപക സംഘടനകളും വനിത സംഘടനകളും വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയർത്തിയത്. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയും അധ്യാപികയും എന്ന നിലയിൽ ഷൈൻ ടീച്ചർ സമൂഹത്തിൽ നടത്തിയ ഇടപെടലുകളാണ് പ്രതികാരമെന്നോണം ഇത്തരം വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾക്കും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തലുകൾക്കും വഴിവെച്ചതെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യക്തിഹത്യക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടെടുക്കാൻ ഈ സംഭവം പൊലീസിനും അധികാരികൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രേരണയായിട്ടുണ്ട്. വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങളെ നിയമപരമായും രാഷ്ട്രീയമായും നേരിടുമെന്ന് ഷൈൻ ടീച്ചർ നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

സൈബർ ഇടങ്ങളിലെ ദുരുപയോഗവും നിയമവശങ്ങളും

കേരളത്തിൽ അടുത്തിടെയായി രാഷ്ട്രീയ വൈരം തീർക്കാനും പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ നിശബ്ദരാക്കാനും സൈബർ ഇടങ്ങളെ വ്യാപകമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. പ്രമുഖരായ വനിത നേതാക്കൾക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുമെതിരെ സമാനമായ രീതിയിൽ അപവാദപ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായി, സ്ത്രീകളെ വ്യക്തിപരമായി ആക്രമിക്കാനും അവരുടെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് കടന്നുകയറാനുമുള്ള ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമസംവിധാനം കൂടുതൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് നിയമവിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.

ചുമത്തിയ വകുപ്പുകൾ

ഈ കേസിൽ ഐടി ആക്ട് 67 പ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇലക്ട്രോണിക് രൂപത്തിൽ അശ്ലീലകരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ കൈമാറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പാണ്. പൊതുവിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനും അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) 509, 499, 500 തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളും ചുമത്താറുണ്ട്. സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്നതിനോ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തുന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഈ വകുപ്പുകൾ പര്യാപ്തമാണ്.

കേസിലെ നിർണായക വഴിത്തിരിവ്

മെറ്റയിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതോടെ കേസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കിയവരെയും പോസ്റ്റുകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചവരെയും കണ്ടെത്താൻ ഇത് സഹായിക്കും. യാസർ എടപ്പാളിനായുള്ള ലുക്ക്ഔട്ട് സർക്കുലർ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പൊലീസിനെ സഹായിക്കും. സൈബർ ഇടങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മറ്റ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനും ഈ അന്വേഷണം സഹായകരമാകും എന്ന് സൈബർ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Also read:- ചികിത്സയ്‌ക്ക് കേരളത്തിലെത്തിയ കെനിയൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി റെയില ഒഡിങ്കെ കുഴഞ്ഞ് വീണ് മരിച്ചു

TAGGED:

KJ SHINE TEACHER DEFAMATION
PARAVUR CONGRESS LEADER
LOOKOUT CIRCULAR ISSUED
IT ACT CASE REGISTERED
CYBER SLANDER K GOPAAKRISHNNAN

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

കഫ് സിറപ്പിന് "മധുരമേകുന്ന" വില്ലൻ, കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇനി ഇത് നല്‍കരുത്; കാരണം വിശദീകരിച്ച് ഡോക്‌ടര്‍

ഒരു വീട് നിറയെ സംഗീതോപകരണങ്ങള്‍; റഹ്മാനും ഇളയരാജയും ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട അപൂർവ വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെ 'നിധിശേഖരം'

രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആനകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് അറിയാമോ? കേരളം നാലാമത്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.