ബേപ്പൂർ തീരത്ത് പാറി നടക്കുന്ന ആനയും കുതിരയും..! കളറായി കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ്
ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരും ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുമെല്ലാം പട്ടം പറത്താൻ ഒപ്പം കൂടി.
Published : December 27, 2025 at 6:44 PM IST
കോഴിക്കോട്: വിവിധ നിറത്തിലുള്ള കടുവയും പുലിയും കുതിരയും ആനയും കടൽജീവികളുമെല്ലാം നമ്മടെ ബേപ്പൂർ തീരത്ത്. കേള്ക്കുമ്പോള് അത്ഭുതം തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ..? അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നടന്ന കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിലാണ് കര ജീവികളും ജല ജീവികളും മാനത്ത് പാറി നടന്നത്.
കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല മുതിർന്നവരെയും കൗതുകത്തിലാഴ്ത്തിയ വർണക്കാഴ്ചയാണ് ബേപ്പൂർ തീരത്ത് നടന്നത്. കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രങ്ങളും കടുവയും പുലിയും കുതിരയുമെല്ലാം ചിറക് വിരിച്ച് ആകാശത്ത് പാറി നടന്നു.
ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് അഞ്ചാം സീസണിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിൽ വിദേശ സഞ്ചാരികളും പങ്കാളികളായി. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരും ഏഷ്യൻ, ആഫ്രിക്കൻ, ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളുമെല്ലാം പട്ടം പറത്താൻ ഒപ്പം കൂടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ അഞ്ചാം സീസണിൽ മുൻ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ പേരാണ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിനെത്തുന്നത് എന്ന് സംഘാടകൻ മുഹമ്മദ് ഹംറാസ് പറഞ്ഞു.
"കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ബേപ്പൂരിലേത്. തുർക്കി, ഇന്തോനേഷ്യ, ഒമാൻ, മൗറീഷ്യസ്, തായ്ലാൻ്റ് തുടങ്ങിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഒരുപാട് സംഘങ്ങളാണ് ഈ പട്ടം പറത്തൽ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. സ്പോർട്സ് കൈറ്റ്, പൈലറ്റ് കൈറ്റ്, സർക്കിൾ കൈറ്റ്, തുടങ്ങി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടം പറത്തുന്നതിലുള്ള പൂർണതയും വൈദഗ്ധ്യവുമാണ് വിജയ്യെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം" - മുഹമ്മദ് ഹംറാസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിവിധ രൂപങ്ങളിലുള്ള പട്ടങ്ങൾക്ക് പുറമെ യന്ത്ര പട്ടങ്ങളും കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റിന് വേറിട്ടതാക്കി. വ്യത്യസ്തവും കൗതുകവുമുണർത്തുന്ന പട്ടങ്ങളും പ്രദേശവും വൈബാണെന്നാണ് സന്ദർശകരുടെ അഭിപ്രായം.
ഉച്ചക്ക് രണ്ടരയോടെയാണ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് ആരംഭിച്ചത്. കണ്ണിന് വിസ്മയ കാഴ്ചയായി നിരവധി പട്ടങ്ങൾ വാനിൽ ഉയർന്ന് പാറിയതോടെ ബേപ്പൂർ മറീന ബീച്ചിൽ എത്തിയവർക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത അനുഭവമാണ് കൈറ്റ് ഫെസ്റ്റ് സമ്മാനിച്ചത്.
ആവേശമായി ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ്
കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലക്ക് പുത്തനുണർവ് നൽകുന്നതിനും മലബാറിലേക്ക് കൂടുതൽ സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന പരിപാടിയാണ് ബേപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ്.
കേരള സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പും കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രമോഷൻ കൗൺസിലും (ഡിടിപിസി) സംയുക്തമായാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജല-കായിക-സാഹസിക മാമാങ്കമായ ബേപ്പൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ വാട്ടർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ 26 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനായി നിർവഹിച്ചിരുന്നു.
ബേപ്പൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വാട്ടർ ഫെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി തുടർച്ചയായി സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. അഞ്ചാം സീസണായ ഈ വർഷം ഡിസംബർ മാസം 26, 27, 28 തിയതികളിലായാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ബേപ്പൂര്, ചാലിയം, നല്ലൂര്, രാമനാട്ടുകര ഗവൺമെൻ്റ് എയുപി സ്കൂൾ, ഫറോക്ക് വി പാര്ക്ക്, നല്ലളം വി പാര്ക്ക്, നല്ലളം അബ്ദുറഹ്മാന് പാര്ക്ക് എന്നീ വേദികളിലാണ് ഫെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള വിവിധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുക.
ALSO READ: പഴമയുടെ ഗന്ധം പേറുന്ന തിരുപ്പിറവിക്കൂട്! ബത്ലഹേമിലെ ആദ്യകാല പുൽക്കൂടിനെ അനുസ്മരിച്ച് യുവാക്കൾ