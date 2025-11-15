കിരീടം പാലത്തില് ആര് കപ്പടിക്കും? തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ സജീവ ചര്ച്ചാ വിഷയമായി കിരീടം പാലം
സിനി ടൂറിസമെന്ന സര്ക്കാറിൻ്റെ പുത്തന് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ മാതൃകയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ പേരില് കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ചൂടു പിടിച്ച അവകാശ വാദങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്.
Published : November 15, 2025 at 9:42 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സേതു മാധവൻ്റെ സൗഹൃദത്തിനും പ്രണയത്തിനും സാക്ഷിയായ കിരീടം പാലത്തെ കാലമെത്ര കഴിഞ്ഞാലും മലയാളികള് മറക്കില്ല. 36 വര്ഷങ്ങള്ക്കിപ്പുറവും വെള്ളായണി, കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പോലും സ്വാധീനിക്കാന് ശേഷിയുണ്ട് സിബി മലയിലിൻ്റെ ഈ കള്ട്ട് - ക്ലാസിക് ചിത്രത്തിന്.
കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തും വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പും 1.12 കോടി രൂപ വകയിരുത്തി നവീകരിക്കുന്ന കിരീടം പാലത്തില് ഇന്ന് വെഡിങ് ഫോട്ടോഷൂട്ടുകളുടെയും സീരിയല്, സിനിമാ ചിത്രീകരണത്തിൻ്റെയും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും തിരക്കാണ്. കുണ്ടും കുഴിയും നിറഞ്ഞ റോഡ് കടന്ന് വെള്ളായണി കായലോരത്ത് എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളില് വലിയൊരു ഭാഗം ഇന്നു കിരീടം പാലത്തിലെത്തുന്നു.
നവീകരിച്ചതോടെ, രാപ്പകല് വ്യത്യാസമില്ലാതെ സുരക്ഷിതമായി ഇന്നു കിരീടം പാലത്തിന് ചുറ്റും കറങ്ങി നടക്കാമെന്ന് വിനോദ സഞ്ചാരികള് പറയുന്നു. സിനി ടൂറിസമെന്ന സര്ക്കാറിൻ്റെ പുത്തന് പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ മാതൃകയായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ പേരില് കല്ലിയൂര് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ചൂടു പിടിച്ച അവകാശ വാദങ്ങളാണ് ഭരണകക്ഷിയായ സിപിഎമ്മും പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിയും ഉയര്ത്തുന്നത്.
''ഏകദേശം ഏഴര വർഷമായി ബിജെപിയാണ് കലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് മിനി ടൂറിസം ഇവിടെ നടപ്പാക്കാൻ കാരണം''- ബിജെപി പ്രതിനിധി ആതിര പറയുന്നു.
പാലം നവീകരണം പൂര്ത്തിയായെങ്കിലും ടൂറിസം മന്ത്രിയുടെയും മോഹന്ലാലിൻ്റെയും സമയത്തിനായി കാത്തിരുന്ന് ഉദ്ഘാടനം അനാവശ്യമായി നീട്ടിവെയ്ക്കുകയാണെന്ന് കിരീടം പാലം ഉള്പ്പെടുന്ന വെള്ളായണി വാര്ഡ് മെമ്പറും ബിജെപി പ്രതിനിധിയുമായ ആതിര പറയുന്നു.
എന്നാല് സിനിമാ ടൂറിസമെന്ന സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് പദ്ധതിയുടെ സാക്ഷാത്കാരമാണ് കിരീടം പാലമെന്നാണ് സിപിഎം ഭരിക്കുന്ന പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് സോമശേഖരന് നായരുടെ അവകാശവാദം. വെള്ളായണിയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്ന സിനി ടൂറിസം പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി ബണ്ടിലൂടെ കടന്നു പോയി പുഞ്ചക്കരി ജംഗ്ഷന് വരെയുള്ള റോഡ് നവീകരിക്കും.
ഇതിന് പുറമേ വെള്ളായണിയിലെത്തുന്ന പക്ഷി നിരീക്ഷകര്ക്കായി വാച്ച് ടവര് ഉള്പ്പെടെ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പറയുന്നു. സിനി ടൂറിസമെന്ന ആശയത്തോട് കൂറച്ചു കൂടി ആത്മാർഥത പുലര്ത്തുന്ന മോടി കൂട്ടലാകും അനുയോജ്യമെന്നാണ് വിനോദസഞ്ചാരികള് പറയുന്നത്. കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യവത്കരണം കുറച്ചു കൂടി മനോഹരമാക്കാമായിരുന്നുവെന്ന അഭിപ്രായവും സഞ്ചാരികള് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.
രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളില് പൂര്ത്തിയാക്കാന് ലക്ഷ്യമിട്ട സിനി ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ആദ്യ മാതൃകയായ കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ നവീകരണം 2023ലായിരുന്നു സംസ്ഥാന വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചത്. കൃത്യമായി പരിപാലിക്കാതെ ദുര്ബലാവസ്ഥയിലായ കിരീടം പാലത്തിൻ്റെ നവീകരണത്തില് നിന്നായിരുന്നു തുടക്കം.
പിന്നീട് സമീപത്തെ റോഡ് നവീകരിച്ച ശേഷം ഇരിപ്പിടങ്ങളും കവാടവും നിര്മ്മിച്ചു. കിരീടം പാലമുള്പ്പെടെ പുഞ്ചക്കരി ജംഗ്ഷനില് നിന്നും വെള്ളായണി കായലിലേക്കെത്തുന്ന മുഴുവന് റോഡും തകര്ന്നു കിടക്കാന് തുടങ്ങിയിട്ടു വര്ഷങ്ങളായെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ വിമര്ശനം. ടൂറിസം പദ്ധതിയില് ഉള്പ്പെടുത്തി പാലവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും നവീകരിച്ചെങ്കിലും വെള്ളായണികാര്ക്ക് ഇതുകൊണ്ടു യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ലെന്നും പ്രദേശത്തെ കര്ഷകനായ ശശികുമാര് പറയുന്നു.
