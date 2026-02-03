കിനാലൂരിൽ 'കണ്ണീര് മഴ'; എയിംസ് എവിടെപ്പോയെന്ന ചോദ്യമുയര്ത്തി പ്രദേശവാസികള്
ബജറ്റില് എയിംസ് ഇല്ലാതായതോടെ ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയ കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥ പ്രതിസന്ധിയില്, ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിനു സ്വാതന്ത്യം നൽകമെന്ന സര്ക്കാരിനോട് അഭ്യര്ഥിച്ച് കിനാലൂർ നിവാസികള് രംഗത്ത്
കോഴിക്കോട്: കിനാലൂരിൽ 'എയിംസ്' കിനാവ് കണ്ടവർ കണ്ണീർ കുടിക്കുന്നു. "ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിക്കും വീടിനും പണം തന്ന് ഞങ്ങളെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക. നിങ്ങൾ എന്ത് പദ്ധതി വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കോ. പട്ടി തിന്നുകയുമില്ല പശുവിനെ കൊണ്ട് തീറ്റിക്കുകയുമില്ല എന്ന അവസ്ഥ ഒഴിവാക്കണം". എയിംസ് (ഓൾ ഇന്ത്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ്) വരുമെന്ന് കരുതി ഭൂമി വിട്ടുനൽകിയ കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രതികരണമാണിത്. 2014 മുതൽ കേരളം എയിംസിനു വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ്.
ഈ ആവശ്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഗൗരവത്തിലെടുത്തതോടെ 5 വർഷം മുൻപ് കിനാലൂരിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാണെന്ന് കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. നാലിടങ്ങളാണ് എയിംസ് കേരളത്തിൽ പരിഗണിച്ചിരുന്നത്. ഒടുവിൽ അത് ബാലുശേരിക്കടുത്ത് കിനാലൂരിൽ ഉറപ്പിച്ചു. ഭാവി വികസനം കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് 250 ഏക്കറാണ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കുന്നത്. ഇതിൽ കെഎസ്ഐഡിസിയുടെ കൈവശമുള്ള 150 ഏക്കർ ആരോഗ്യ വകുപ്പിനു കൈമാറി കഴിഞ്ഞു. 100 ഏക്കർ സ്വകാര്യ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ വിജ്ഞാപനവും ഇറക്കി.
പുതിയ കേന്ദ്ര ബജറ്റിലും എയിംസ് പ്രഖ്യാപനം ഇല്ലാതായതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് സ്ഥലം വിട്ടുനൽകിയവരാണ്. സ്ഥലം വിൽപന നടത്തിയോ പണയപ്പെടുത്തിയോ ആവശ്യം നിറവേറ്റാൻ കഴിയാതെ 4 വർഷമായി ഞങ്ങൾ വലയുകയാണെന്ന് പ്രദേശവാസിയായ ബൈജു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു."എയിംസ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ വിജ്ഞാപനം റദ്ദാക്കി ഭൂമി ക്രയവിക്രയത്തിനു സ്വാതന്ത്യം നൽകണം.
ജനസാന്ദ്രത കുറവാണെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കേണ്ട 100 ഏക്കറിൽ 94 വീടുകളും 10 കെട്ടിടങ്ങളും ഉണ്ട്. 194 ഉടമസ്ഥരുടേതാണ് ഈ 100 ഏക്കർ. ഇതിൽ ഏതാനും കുടുംബങ്ങൾ ജപ്തി ഭീഷണിയും നേരിടുന്നുണ്ട്. എയിംസ് പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കൽ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയാൽ മാത്രമേ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകൂ. ബൈജു പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാറും കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരും എംപിമാരും ഇതിനകം തന്നെ ഒട്ടേറെ നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും പ്രതീക്ഷയുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് കേന്ദ്രം നൽകിയതെങ്കിലും പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായില്ല. ഇനിയും ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് കിനാലൂർ നിവാസികൾ പറയുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ രണ്ടുദിവസത്തിനകം യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാൻ ആണ് വീട് സ്ഥലവും വിട്ടു നൽകിയവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ തീരുമാനം.
ചർച്ചയിൽ ആയുർവേദ എയിംസും
ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലായവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുതൽ ആയുർവേദ എയിംസ് എന്ന പുതിയൊരു സ്വപ്നം കൂടി പേറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ കേന്ദ്രബജറ്റിൽ മൂന്ന് ആയുർവേദ എയിംസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ആയുർവേദ ചികിത്സയെയും ഗവേഷണങ്ങളെയും രാജ്യാന്തര തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഉതകുന്നതാണ് ഈ പദ്ധതി. മരുന്ന് ഗവേഷണത്തിലും കുതിപ്പുകൾ ഉണ്ടാകും.
കേരളത്തിൽ ഇടുക്കിയിലാണ് പ്രഥമ പരിഗണന എങ്കിലും കിനാലൂരിലും വന്നു കൂടായ്കയില്ല എന്നതാണ് പുതിയ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അടിത്തറ. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മാത്രമല്ല എയിംസ് മാതൃകയിൽ ചികിത്സാ ഗവേഷണ സ്ഥാപനം അനുവദിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആയുർവേദത്തിൻ്റെ തനത് പാരമ്പര്യം കൂടിയുള്ള കേരളത്തിന് ഇതിലൊന്ന് ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷാന വാസ് കുറുമ്പൊയിൽ പറഞ്ഞു. ഏത് സംരംഭം വന്നാലും ഭൂമിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വട്ടം കറക്കരുത് എന്ന് മാത്രമാണ് ഇവരുടെ പൊതു നിലപാട്.
തിരിച്ചടിയായത് വിവാദങ്ങളോ
എയിംസിന് കിനാലൂരിൽ പ്രഥമ പരിഗണന ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി രംഗത്തെത്തിയതോടെ വിഷയം വഷളായി. തൃശൂരുകാരുടെ എംപിയായ സുരേഷ് ഗോപി എയിംസ് ആലപ്പുഴയിൽ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് വാശിപിടിച്ചത്. അതിന് കാരണമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് തൻ്റെ ജന്മനാട് അവിടെയാണെന്നാണ്. എന്നാൽ ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് അത് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വേണമെന്ന പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്തെത്തി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് മത്സരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആ പ്രസ്താവന എന്ന് മറ്റുള്ളവർ വിലയിരുത്തി.
എയിംസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേതാക്കളുടെ തമ്മിലടി രൂക്ഷമാകും എന്ന് കരുതിയതിനാലാവാം ഇത്തവണയും പ്രഖ്യാപനം നടത്താഞ്ഞതെന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട്. കേരളത്തിന് എയിംസ് അനുവദിക്കുന്നതില് അനുകൂല നിലപാടുകളിൽ നിന്നു കേന്ദ്രം പെട്ടെന്നു പിന്നാക്കം പോയത് ഇതു കൊണ്ടാണെന്ന സംശയവും കിനാലൂരുകാർക്ക് ഉണ്ട്. വിവാദങ്ങൾ തുടരുമ്പോഴും സ്ഥല ലഭ്യതയും മറ്റു പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനവും എ പ്ലസും കിനാലൂരിനാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല.
