ETV Bharat / state

'ബൈക്കിലേക്ക് ഥാർ ഇടിച്ചുകയറ്റി, മൃതദേഹത്തിലൂടെ വണ്ടി കയറ്റിയിറക്കി'; നാടിനെ നടുക്കിയ ക്രൂരത, പ്രതി പിടിയിൽ

ദമ്പതികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് വീഴ്ചയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമായിരുന്നു.

kilimanoor accident news update Vishnu arrested in Kilimanoor Kilimanoor couple death case Kerala police arrest accused
പ്രതി വിഷ്ണു (Special Arrangement)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 10:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

തിരുവനന്തപുരം: കിളിമാനൂരിൽ ദമ്പതികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടക്കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതി കാരക്കോണം സ്വദേശി വിഷ്ണു പിടിയിലായി. അപകടം നടന്ന് ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കേരള - തമിഴ്നാട് അതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ഇയാളെ ആറ്റിങ്ങൽ ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം പിടികൂടുന്നത്. നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടത്തിനും തുടർന്നുണ്ടായ പൊലീസ് വീഴ്ചകൾക്കും ഒടുവിലാണ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ജനുവരി നാലിന് കിളിമാനൂർ പാപ്പാല ജംഗ്ഷനിലായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. കുന്നുമ്മൽ സ്വദേശികളായ രജിത്, ഭാര്യ അംബിക എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബൈക്കിലേക്ക് പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച മഹീന്ദ്ര ഥാർ ജീപ്പ് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടശേഷം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന വിഷ്ണുവും സംഘവും രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ജീപ്പ് റിവേഴ്സ് എടുക്കുകയും ഇത് അംബികയുടെ ശരീരത്തിലൂടെ കയറിയിറങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രജിത് കഴിഞ്ഞദിവസവും അംബിക ജനുവരി ഏഴിനും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങി. ആറ് വയസും ഒന്നര വയസും പ്രായമുള്ള രണ്ട് കുട്ടികളാണ് മരിച്ച ദമ്പതികൾക്കുള്ളത്. ഇവർ ഇതോടെ അനാഥരായ സാഹചര്യം ഏവരുടെയും കണ്ണ് നനയിക്കുന്നതാണ്.

അറസ്റ്റ് 20 ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം

അപകടശേഷം കാരക്കോണത്തും പിന്നീട് അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞ വിഷ്ണുവിനെയാണ് ഇപ്പോൾ പിടികൂടാൻ സാധിച്ചത്. അപകടമുണ്ടാക്കിയ വാഹനം ഓടിച്ചയാളെ ഒളിവിൽ പോകാൻ സഹായിച്ച നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശി ആദർശ് ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന് നീണ്ട ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പ്രതികളെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കാത്തതിൽ പൊലീസിനെതിരെ ശക്തമായ ജനരോഷം ഉയർന്നിരുന്നു. രജിതിൻ്റെ മൃതദേഹവുമായി ബന്ധുക്കൾ കിളിമാനൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധം വലിയ വാർത്താപ്രാധാന്യം നേടിയിരുന്നു.

പൊലീസ് വീഴ്ചയും പ്രതിഷേധവും

വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാതെ പൊലീസ് ഒത്തുകളിക്കുകയാണെന്നും പ്രതികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഉന്നത രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകൾ കേസ് അട്ടിമറിക്കാൻ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആക്ഷേപമുയർന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് കിളിമാനൂർ എസ്എച്ച്ഒ ബി ജയൻ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് വർക്കല ഡിവൈഎസ്പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രത്യേക സംഘം കേസന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത്.

തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമം

കേസിലെ പ്രധാന തൊണ്ടിമുതലായ മഹീന്ദ്ര ഥാർ ജീപ്പ് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായും ആരോപണം ശക്തമാണ്. എംസി റോഡിന് അരികെ അലക്ഷ്യമായിട്ടായിരുന്നു വാഹനം സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. അപകടസ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെറും 150 മീറ്റർ അകലെ കിടന്ന വാഹനം രജിത് മരിച്ച ദിവസം രാത്രി 12.30ഓടെ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തിൽ കത്തിനശിച്ചിരുന്നു. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ട് പേരാണ് വാഹനം കത്തിച്ചതെന്നായിരുന്നു എഫ്ഐആർ. തെളിവ് നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് വാഹനം കത്തിച്ചതെന്ന സംശയം ഇതോടെ ബലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ദുരൂഹത നീങ്ങാതെ സഹയാത്രികർ

അപകടസമയത്ത് വാഹനത്തിൽ വിഷ്ണുവിനെ കൂടാതെ മറ്റ് രണ്ട് പേർ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്‌സാക്ഷികൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവർ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണം. ഇതിലൊരാൾ ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഇവർ അങ്കമാലിയിൽ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ പോയതായിരുന്നു എന്ന വിചിത്രമായ വാദമാണ് പൊലീസ് ആദ്യം നിരത്തിയത്. അപകടശേഷം പ്രതികൾ ഏഴ് കിലോമീറ്ററോളം വാഹനം ഓടിച്ചുപോയെന്നും പിന്നീട് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ വച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. നിലവിൽ പിടിയിലായ വിഷ്ണുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കൂട്ടുപ്രതികളെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അന്വേഷണസംഘം.

ഇത് കൊലപാതകമെന്ന് കുടുംബം

ഇതൊരു അപകടമരണമല്ലെന്നും മറിച്ച് കൊലപാതകമാണെന്നുമാണ് അംബികയുടെ സഹോദരൻ രാജേഷ് പ്രതികരിച്ചത്. ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ള ഫയർഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വാഹനത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടും പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ വണ്ടി ശരീരത്തിലൂടെ കയറ്റിയിറക്കി രക്ഷപ്പെടാനാണ് പ്രതികൾ ശ്രമിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. പ്രതി മദ്യപിച്ചിരുന്നോ എന്നറിയാനുള്ള കെമിക്കൽ പരിശോധന ഫലങ്ങളും കേസിൽ നിർണായകമാകും.

Also Read:- 'ഉത്തേജക മരുന്നുകൾക്ക് ജീവിതം മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും'; കെഎൽഎഫിൽ മനസ് തുറന്ന് ഒളിംപിക്‌സ് മെഡൽ ജേതാവ് ബെൻ ജോൺസൺ

TAGGED:

KILIMANOOR ACCIDENT NEWS UPDATE
VISHNU ARRESTED IN KILIMANOOR
KILIMANOOR COUPLE DEATH CASE
KERALA POLICE ARREST ACCUSED
KILIMANOOR ACCIDENT ACCUSED HELD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.