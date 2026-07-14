കിഫ്ബിയിൽ നടന്നത് തീവെട്ടിക്കൊള്ള; ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളത്തിന് പുറമേ പ്രൊജക്ട് അലവൻസും, അന്വേഷണവുമായി അഞ്ചംഗ സമിതി

കിഫ്ബി, കിഫ്കോണ് ഫീ (ETV Bharat)
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ബജറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നും കടമെടുക്കാൻ രൂപീകരിച്ച കിഫ്ബിയിൽ (KIIFB-കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ശമ്പളത്തിന് പുറമെ അധിക തുകയും. 'പ്രൊജക്റ്റ് അലവൻസ്', കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ് എന്നീ പേരുകളിലാണ് വൻതുക അധികമായി കൈപ്പറ്റുന്നുവെന്ന വസ്തുത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ശിപായി മുതൽ അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറി വരെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ഇത്തരം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
പ്രൊജക്ട് അലവൻസ് തുടക്കം മുതൽ : ഇരട്ടിയാക്കിയത് 2024ൽ
കിഫ്ബിയിൽ കേഡർ, ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ, വർക്കിങ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് വ്യവസ്ഥകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് 2017 മുതൽ പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ വീതം പ്രൊജക്ട് അലവൻസ് നൽകുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ 10,000 രൂപയായിരുന്ന ഈ അലവൻസ് 2024 ഡിസംബർ 5-നാണ് 20,000 രൂപയായി ഉയർത്തിയത്.
കിഫ്ബി പ്രൊജക്ട് ഫീ (ETV Bharat)
കിഫ്ബിയിലെ കരാർ ജീവനക്കാർക്കും മുൻ സിഇഒ കെ എം എബ്രഹാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പ്രതിവർഷം ശമ്പളത്തിൽ 10 ശതമാനം വർധനവ് നൽകിയിരുന്നു. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ വിമർശിക്കപ്പെടുന്നതിനിടയിലാണ് 'പ്രൊജക്ട് അലവൻസ്' എന്ന പേരിൽ പ്രതിമാസം 20,000 രൂപ വീതം അനുവദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്.
കിഫ്കോണിൻ്റെ പേരിലും അധിക വരുമാനം
ഇതിനുപുറമെ, കിഫ്ബിയുടെ കൺസൾട്ടൻസി സ്ഥാപനമായ 'കിഫ്കോൺ' (KIIFCON) വഴി ജീവനക്കാർ അധിക തുക കൈപ്പറ്റുന്നതായും ആരോപണമുണ്ട്. കിഫ്കോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് അവിടെനിന്നും പ്രതിമാസം ഫീസും ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്ന മണിക്കൂറുകൾ കണക്കാക്കിയാണ് ഇത്തരമൊരു ഫീസ് നൽകുന്നത്.
ജീവനക്കാർക്ക് വരുമാനം മൂന്ന് രീതിയിൽ കിഫ്കോണ് ഫീ (ETV Bharat)
കിഫ്ബിയിലെ ജീവനക്കാരിലേക്ക് പ്രതിമാസ ശമ്പളത്തിന് പുറമേ പ്രൊജക്ട് അലവൻസ് (പ്രതിമാസം 20,000), കിഫ്കോൺ ഫീസ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് പ്രതിമാസ വരുമാനം. കോടികൾ വായ്പയെടുത്തു അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ചെലവഴിക്കുന്നയിടത്ത് ഒന്നിലേറെ രീതിയിൽ പണം ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്നത് ക്രമവിരുദ്ധമായാണോ എന്നതും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്.കിഫ്ബി പഠിക്കാൻ സമിതി: അന്വേഷണപരിധി സമിതി യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കും
പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് കിഫ്ബിയിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ റിട്ട. ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സുധാ പിള്ള ചെയർപേഴ്സണായി അഞ്ചംഗ കമ്മിറ്റിയെ ആണ് സർക്കാർ നിയോഗിച്ചത്. മൂന്ന് മാസത്തിനകം സമിതി പഠിച്ച് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കണം. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നടത്തിയ കിഫ്ബി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കപ്പെടും. ഫെഡറൽ ബാങ്കിൻ്റെ മുൻ എംഡിയും സിഇഒയുമായ ശ്യാം ശ്രീനിവാസൻ, അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ ചെയർമാൻ നീലേഷ് വികാംസെ, സിഎജി ഓഡിറ്റ് ബോർഡ് മുൻ ഡയറക്ടർ എച്ച് ശുഭലക്ഷ്മി നാരായണൻ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ മുൻ റവന്യൂ സെക്രട്ടറി ഡോ. തരുൺ ബജാജ് എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റംഗങ്ങൾ. ഇന്നലെയാണ് സമിതി നിലവിൽ വന്നത്.
പ്രധാന പരിശോധനാ വിഷയങ്ങളും: നൽകേണ്ട ശുപാർശകളും TERMS OF REFERENCE (ETV Bharat)
എസ്ബിഐ ക്യാപ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആസൂത്രണ ബോർഡ് തയാറാക്കിയ കിഫ്ബിയുടെ യഥാർഥ ലക്ഷ്യങ്ങളും, പിന്നീട് അതിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളും അവയുടെ ആഘാതങ്ങളും പരിശോധിക്കും. മസാല ബോണ്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വഴി നടത്തിയ ഫണ്ട് സമാഹരണ തന്ത്രങ്ങൾ വിലയിരുത്തും. സമാഹരിച്ച പണം കുറഞ്ഞ പലിശ ലഭിക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങളിൽ മാറ്റിവെച്ചതു വഴി സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. സംസ്ഥാന റവന്യൂ കൺസോളിഡേറ്റഡ് ഫണ്ടിലൂടെയല്ലാതെ നേരിട്ട് കിഫ്ബിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിലെ നിയമപരവും ഓഡിറ്റ് സംബന്ധവുമായ കൃത്യതയും ക്രമക്കേടുകളും പരിശോധിക്കും. വിവിധ ജില്ലകളിലും മേഖലകളിലും വികസന മുൻഗണനകൾ അനുസരിച്ച് തുല്യമായ രീതിയിലാണോ ഫണ്ട് വിനിയോഗിച്ചതെന്ന കാര്യത്തിലും അന്വേഷണം നടക്കും. പട്ടികജാതി/പട്ടികവർഗ ഉപപദ്ധതികൾ (SCSP/TSP) കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും സമിതി വിലയിരുത്തും.
TERMS OF REFERENCE (ETV Bharat)
കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റ് ഇതര വായ്പാ നയങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കിഫ്ബിയുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തിയും സുസ്ഥിരതയും പരിശോധിച്ച് അനുയോജ്യമായ ഭാവി ഘടന സമിതിയാവും ശുപാർശ ചെയ്യുക. കിഫ്ബിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും നിയമന പ്രക്രിയകൾ, മാനവവിഭവശേഷി നയങ്ങൾ എന്നിവയിലെ സുതാര്യത പരിശോധിക്കുകയും വേണ്ട പുനഃസംഘടന സമിതി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്യും.
രാജിവെച്ചിട്ടും കിഫ്കോൺ വെബ്സൈറ്റിൽ സിഇഒ കെ എം ഏബ്രഹാം കിഫ്കോണ് വെബ്സൈറ്റ് (ETV Bharat)
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷം പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ കിഫ്ബി, കിഫ്കോൺ സിഇഒ സ്ഥാനങ്ങൾ കെ എം എബ്രഹാം രാജിവെച്ചിരുന്നു. ഇക്കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിലാണ് രണ്ടിടത്തും നിന്നും അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത്. അഡീഷണൽ സിഇഒ മിനി ആൻ്റണിക്കാണ് പകരം ചുമതല. ഇത് കിഫ്ബിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കിഫ്ബിയുടെ കൺസൾട്ടൺസി സ്ഥാപനമായ കിഫ്കോൺ (KIIFCON) വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോഴും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചെയർമാനും സിഇഒയുമായി കെ എം ഏബ്രഹാം തുടരുകയാണ്. അദ്ദേഹം സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞുവെന്നും പകരം തനിക്കാണ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ചുമതലയെന്നും നിലവിലെ സിഇഒ മിനി ആൻ്റണി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
Also Read: ഐഡിഎസ്എഫ്കെ ഒക്ടോബർ രണ്ട് മുതൽ ഏഴുവരെ തിരുവനന്തപുരത്ത്; സ്ഥിരീകരിച്ച് മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥ്