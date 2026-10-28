ധനവകുപ്പിന് മേലെ സ്വതന്ത്ര സാമ്രാജ്യമാകാൻ കിഫ്ബിയെ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി, കിഫ്ബി വഴി ഖജനാവ് ചോർത്തിയവർ ഉത്തരം പറയേണ്ടിവരും
കിഫ്ബിയെ സർക്കാർ തകർത്തുവെന്നാരോപിച്ച് സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ വാക്കൗട്ട്
Published : October 28, 2026 at 12:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കിഫ്ബിയെ ഇല്ലാതാക്കി സംസ്ഥാന വികസനം തകർക്കാൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുവരുത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അതു വിലപ്പോകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. നിലവിൽ നടന്നു വരുന്നതും കരാർ ഒപ്പിട്ടതും ടെണ്ടർ ചെയ്തതുമായ 31,261 കോടി രൂപയുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തികൾ കിഫ്ബി തുടരുമെന്ന് കെ എൻ ബാലഗോപാൽ അനുമതി തേടിയ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിനുള്ള മറുപടിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് കിഫ്ബി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അംഗീകാരം നൽകി. 45,000 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ബാക്കി തുക കൊടുക്കാൻ ഒരു പദ്ധതിയുമില്ല. ഇതു കൊടുക്കാൻ കൂടിയ നിരക്കിൽ തോന്നിയ പോലെ കിഫ്ബി വായ്പ എടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കിഫ്ബിക്ക് കടമെടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ പരിധിയെ ബാധിക്കും. കിഫ്ബി വായ്പ കാരണം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം മാത്രം 25000 കോടി രൂപ വായ്പ സർക്കാരിനു നഷ്ടമായി. ധനവകുപ്പിനോ സർക്കാരിനോ നിയന്ത്രണമില്ലാതെ തോന്നിയപോലെ ലക്ഷക്കണക്കിനു രൂപ ശമ്പളത്തിൽ അവിടെ ആളുകളെ നിയമിക്കുകയാണ്.
ധന വകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കാറ്റിൽ പറഞ്ഞിയാണ് കിഫ്ബി മുന്നോട്ടു പോയത്. ഇനി ധനവകുപ്പിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കും കിഫ്ബി. കിഫ്ബി കേരളത്തിൻ്റെ ധന കാര്യ സാശ്രയത്വത്തെ തകർത്തു. കിഫ്ബി ഒരു നിയന്ത്രണവുമില്ലാതെ 4000, 5000 കോടി രൂപ ഊരാളുങ്കലിന് നൽകും. പണം കിട്ടിയ ശേഷമാണ് അവർ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചെലവ് നിശ്ചയിക്കുന്നതും ഊരാളുങ്കലാണ്. ഇത് ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനു തുല്യമായ ചോർച്ചയാണിത്. ഇതെല്ലാം ഈ സർക്കാർ കൃത്യമായി അന്വേഷിക്കും.
ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും. കേരളത്തിൻ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് കിഫ്ബി യെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വികസന സ്തംഭങ്ങളായി കരുതുന്ന കൊച്ചി വിമാനത്താവളം, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളം, കലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര സ്റ്റേഡിയം, ഗോശ്രീപാലം, കൊച്ചി മെട്രോ, ടെക്നോപാർക്ക്, കൊച്ചി ഇൻഫോപാർക്ക്, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം എന്നിവ ഒന്നും നിർമ്മിച്ചത് കിഫ്ബി വഴിയായിരുന്നില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെ കിഫ്ബിയെ തകർക്കാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് ബാലഗോപാൽ ആരോപിച്ചു. ഭസ്മാസുരന് വരം ലഭിച്ചതു പോലെ യുഡിഎഫ് എല്ലാം തകർക്കുകയാണ്. 2022 മുതലാണ് കിഫ്ബി വായ്പയെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ പെടുത്തിയത്. അത് യു ഡി എഫ് കോടതിയിൽ പോയതു കൊണ്ടാണ്. ഇതിനെതിരെ ഇടതു സർക്കാർ നൽകിയ അപ്പീൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും ഈ കേസ് നടത്തി വിജയിച്ചാൽ 25000 കോടി രൂപ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയിൽ ഉയരുമെന്നും ബാലഗോപാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടിയന്തര പ്രമേയം സഭ നിർത്തി വച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങി പോയി.
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