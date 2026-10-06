അടിമുടി മാറുമോ കിഫ്ബി? പുനഃസംഘടന റിപ്പോര്ട്ട് 15 ന് സമര്പ്പിച്ചേക്കും, നവംബര് 15ന് കിഫ്ബിയോഗം എന്നു സൂചന
കിഫ്ബി മികച്ച ലാഭ മോഡലായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് ഈ മാസം 15 നു സര്ക്കാരിനു സമര്പ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന
Published : October 6, 2026 at 6:34 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: ഇടതു സര്ക്കാരിൻ്റെ അഭിമാന സ്തംഭമായി കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷക്കാലം സംസ്ഥാനത്ത് ഉയര്ന്നു നിന്ന കിഫ്ബി ഇനി ഏതു രൂപത്തിലെന്ന് ഈ മാസം 15 ന് അറിയാം. കിഫ്ബി മികച്ച ലാഭ മോഡലായി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിയോഗിച്ച വിദഗ്ധ സമിതി പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി അന്തിമ റിപ്പോര്ട്ട് ഈ മാസം 15 നു സര്ക്കാരിനു സമര്പ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
മുന് കേരള കേഡര് ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ സുധപിള്ള അധ്യക്ഷയും ഫെഡറല് ബാങ്ക് മുന് എംഡിയും സിഇഒയുമായ ശ്യാം ശ്രീനിവാസന്, അസോസിയേഷന് ഓഫ് ചാര്ട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് ആന്ഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ മുന് ചെയര്മാന് നിലേഷ് വികംസി, ഇന്ത്യന് അക്കൗണ്ട്സ് ആന്ഡ് ഓഡിറ്റ് മുന് ഉദ്യോഗസ്ഥയും സിഎജി മുന് ഓഡിറ്റ് ബോര്ഡ് ഡയറക്ടറുമായ എച്ച്. സുബ്ബലക്ഷ്മി, മുന് കേന്ദ്ര റവന്യൂസെക്രട്ടറി തരുണ് ബജാജ് എന്നിവര് അംഗങ്ങളുമായ സമിതിയെയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം നടത്താന് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നിയമിച്ചത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പഠനം പൂര്ത്തിയായെന്നും വൈകാതെ റിപ്പോര്ട്ട് സര്ക്കാരിനു കൈമാറുമെന്നും സമിതിയിലെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താന് തയാറാകാത്ത ഒരംഗം ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു.
സെന്റര് ഫോര് ഡവലപ്മെൻ്റ് സ്റ്റഡീസ്(സിഡിഎസ്), ഗുലാത്തി ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിനാന്സ് ആന്ഡ് ടാക്സേഷന് തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് സമിതി റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയത്. വി. ഡി. സതീശന് സര്ക്കാര് അധികാരമേറ്റയുടന് പുറത്തിറക്കിയ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ധവള പത്രത്തില് കിഫ്ബി പുനഃസംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തില് നിര്ണായകമായ പുരോഗതി കൈവരിക്കാന് കിഫ്ബിക്കു കഴിഞ്ഞെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ ആക്കം കൂട്ടുന്നതില് കിഫ്ബിയുടെ കടമെടുപ്പുകള് നിര്ണായകമായെന്നൊരു വിലയിരുത്തലുണ്ടായി. മാത്രമല്ല, ബജറ്റിനു പുറത്തു നിന്നുള്ള കടമെടുപ്പിനെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പു പരിധിയിലേക്ക് കേന്ദ്രം മാറ്റിയതോടെ കിഫ്ബിയുടെ കടമെടുപ്പ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ കടമെടുപ്പിനെ ബാധിച്ചു. ഇതു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുടെ തോത് വര്ധിപ്പിച്ചു.
മാത്രമല്ല, ലഭാകരമല്ലാത്തതും പണം തിരികെ ലഭിക്കാത്തുമായ വന്കിട പദ്ധതികള്ക്കായി വന്തോതില് പണം ചെലവഴിച്ചതും സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലയ്ക്കു കനത്ത ആഘാതമായി. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണ് 3ന് വി. ഡി. സതീശന് സര്ക്കാര് പുറത്തിറക്കിയ ധവളപത്രം പ്രകാരം 56,000 കോടി രൂപയുടെ കടബാധ്യതയാണ് കിഫ്ബി സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിനു വരുത്തി വച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ 56,000 കോടി രൂപയും സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കടമെടുപ്പു പരിധിയില് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് ഉള്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്.
2026 മാര്ച്ച് 31 ല് സാമ്പത്തിക വര്ഷം അവസാനിക്കുമ്പോള് കിഫ്ബിക്കു ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് 74,171 കോടി രൂപയാണ്. ഇതില് സര്ക്കാര് വിഹിതം 26,497 കോടി രൂപയാണ്. 42,053 കോടി രൂപയാകട്ടെ കടമെടുത്തതും. വിവിധ പ്രോജക്ടടുകള്ക്കു നല്കാനുള്ള പണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 3,700 കോടി രൂപ വിതരണം ചെയ്തു. വരുമാനമായി 1,920 കോടി നേടി. ധവള പത്രം പ്രകാരം കഴിഞ്ഞ 9 വര്ഷമായി പ്രതിവര്ഷം ശരാശരി 3,000 കോടി രൂപയാണ് സര്ക്കാര് കിഫ്ബിക്കായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത്.
കിഫ്ബിക്കു പണം പ്രധാനമായും ലഭിക്കുന്നത് മോട്ടോര് വാഹന നികുതിയുടെ 50 ശതമാനം ഇതിലേക്കു മാറ്റുന്നതിലൂടെയാണ്. 2025-26 ല് ഈ ഇനത്തില് കിഫ്ബിക്കു ലഭിച്ചത് 3,300 കോടി രൂപയായിരുന്നു. 42,053 കോടി രൂപയുടെ കിഫ്ബി വായ്പയില് 10,000 കോടിക്കു താഴെ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ തിരിച്ചടയ്ക്കാനായത്. ഇതിനകം ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയിലധികമുള്ള പദ്ധതികള്ക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നല്കി കഴിഞ്ഞതായും ധവള പത്രത്തില് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
കിഫ്ബി എങ്ങനെ ലാഭകരമായ ഒരു മോഡലാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നതെന്നാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇക്കാര്യത്തിലുള്ള വ്യക്തമായതും യുക്തി ഭദ്രവുമായ നിര്ദ്ദേശങ്ങള് റിപ്പോര്ട്ടിലുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. ഏതായാലും നിലവിലെ രൂപത്തില് കിഫ്ബി തുടരില്ലെന്ന കാര്യം വ്യക്തമാണ്. അതിനിടെ വി. ഡി. സതീശന് സര്ക്കാര് അധികാരമേറ്റ ശേഷമുള്ള ആദ്യ സമ്പൂര്ണ കിഫ്ബി യോഗം നവംബര് 15 നു ചേര്ന്നേക്കും. ഈ യോഗത്തില് കിഫ്ബി പുനഃസംഘടന സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 13നാണ് 5 അംഗ കിഫ്ബി പുനഃസംഘടന സമിതി സര്ക്കാര് രൂപീകരിച്ചത്. മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില് റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാനായിരുന്നു നിര്ദ്ദേശം. സമിതിയുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബര് 13 ന് അവസാനിക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഒക്ടോബര് 15നു റിപ്പോര്ട്ട് ധന മന്ത്രികൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രിക്കു സമര്പ്പിക്കാന് സമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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