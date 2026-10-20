കിഫ്ബി വായ്പയെ ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ എതിര്ത്തു; ധനവകുപ്പില് നിന്ന് പുറത്തായി, യോഗത്തിൻ്റെ മിനിട്സ് പുറത്ത്
2023 ജൂണ് 6ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ ഇത്തരത്തില് എതിര്പ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നതെന്ന് യോഗത്തിൻ്റെ മിനിട്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
Published : October 20, 2026 at 1:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ബജറ്റിന് പുറത്ത് കടമെടുക്കാനുള്ള കിഫ്ബി നീക്കത്തെ 2023ല് അന്നത്തെ ധനവകുപ്പ് അഡിഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ എതിര്ത്തിരുന്നത് സംബന്ധിച്ച തെളിവുകള് പുറത്ത് വന്നു. ബജറ്റിന് പുറത്ത് കിഫ്ബി സ്വന്തം നിലയില് വായ്പയെടുക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ ശേഷിയെ ബാധിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നായിരുന്നു സിന്ഹ യോഗത്തെ അറിയിച്ചത്.
മാത്രമല്ല, കിഫ്ബി സ്വന്തം നിലയിലെടുക്കുന്ന വായ്പകളുടെ പലിശ സംസ്ഥാനം പൊതു വിപണിയില് നിന്ന് നേരിട്ടെടുക്കുന്ന വായ്പകളുടെ പലിശ നിരക്കിനേക്കാള് കൂടുതലായതിനാല് സംസ്ഥാനം നേരിട്ട് വായ്പയെടുത്ത് കിഫ്ബിക്ക് കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം നിര്ദേശിച്ചു. എന്നാല് യോഗത്തില് പങ്കെടുത്ത അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ധനമന്ത്രി കെഎന് ബാലഗോപാലും കിഫ്ബി സിഇഒ ഡോ.കെഎം എബ്രഹാമും എതിര്ത്തു. ഇതോടെ നേരിട്ട് വായ്പ എടുക്കുന്ന നടപടിയുമായി കിഫ്ബി വീണ്ടും മുന്നോട്ടു പോകുകയായിരുന്നു.
2023 ജൂണ് 6ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് നടന്ന യോഗത്തിലാണ് ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ ഇത്തരത്തില് എതിര്പ്പുമായി രംഗത്ത് വന്നതെന്ന് യോഗത്തിൻ്റെ മിനിട്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിൻ്റെ മിനിട്സിൻ്റെ പകര്പ്പ് ഇടിവി ഭാരതിന് ലഭിച്ചു. 2024, 2025, 2026 സാമ്പത്തിക വര്ഷങ്ങളിലേക്ക് കിഫ്ബിക്ക് സര്ക്കാര് ഗ്യാരൻ്റി നല്കുന്നതിനായി വിളിച്ച് ചേര്ത്തതായിരുന്നു യോഗം. പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കോണ്ഫറന്സ് ഹാളില് നടന്ന യോഗത്തില് അന്നത്തെ ധനമന്ത്രി കെഎന് ബാലഗോപാല്, ധനവകുപ്പ് അഡിഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹ, കിഫ്ബി സിഇഒ ഡോ.കെഎം എബ്രഹാം എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
സര്ക്കാരിൻ്റെ മൊത്തം വായ്പാ പരിധിയെക്കുറിച്ച് ധനകാര്യ വകുപ്പ് അഡിഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരിച്ചതായി യോഗത്തിൻ്റെ മിനിട്സില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി പോലുള്ള ഏജന്സികള് ബജറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള വായ്പകള് (ഓഫ് ബജറ്റ് ബോറായിങ്) സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മൊത്തം വായ്പാ പരിധിക്കുള്ളില് ഉള്പ്പെടുത്താന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായി മിനിട്സ് പറയുന്നു. അതിനാല് ഇത്തരത്തില് ബജറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള കടമെടുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വായ്പാ ശേഷിയെ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയേയുള്ളൂവെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തില് വിശദീകരിച്ചു.
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സംസ്ഥാനം നേരിട്ടെടുക്കുന്ന വായ്പകളും കിഫ്ബി എടുക്കുന്ന വായ്പകളും തമ്മിലുള്ള പലിശ നിരക്കിലെ വലിയ വ്യത്യാസവും ധനകാര്യ അഡിഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിനാല് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് വായ്പയെടുത്ത് കിഫ്ബിക്ക് നല്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതല് ലാഭകരമെന്നും അദ്ദേഹം യോഗത്തില് വിശദീകരിച്ചു. എന്നാല് യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവര് ഇതിനെ എതിര്ത്തു. ഇത്തരമൊരു നടപടി സ്വീകരിച്ചാല് വായ്പ എടുക്കുന്ന തുക ബജറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്നും ഇത് കിഫ്ബിയെ സര്ക്കാരിൻ്റെ ഒരു അനുബന്ധ സംവിധാനമാക്കി മാറ്റുമെന്നും മറ്റുള്ളവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
മാത്രമല്ല, കിഫ്ബി നിയമം വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വയംഭരണാധികാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും യോഗത്തില് ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം ഉയര്ന്നു. അങ്ങനെ ധനവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയുടെ അഭിപ്രായം തള്ളി ബജറ്റിന് പുറത്ത് നിന്നുള്ള കടമെടുപ്പുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന് തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിനിട്സില് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നാലെ ധനവകുപ്പ് ചുമതലയില് നിന്ന് ബിശ്വനാഥ് സിന്ഹയെ സര്ക്കാര് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് കിഫ്ബിയുടെ വായ്പകളെ കേന്ദ്രം കേരള സര്ക്കാരിൻ്റെ കടമെടുപ്പ് പരിധിയില് ഉള്പ്പെടുത്തുകയും അതോടെ സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ വായ്പാ ശേഷി ഇതുവഴി കുറയുകയുമാണ് ഉണ്ടായത്.
യോഗത്തില് കിഫ്ബിക്ക് 2023-24 സാമ്പത്തിക വര്ഷം 6,750 കോടി രൂപയും 2024-25 ല് 7,500 കോടി രൂപയും 2025-26 ല് 4,200 കോടി രൂപയും ഗ്യാരൻ്റിയായി അനുവദിക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. കിഫ്ബി നടത്തി വരുന്ന വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സംസ്ഥാന വികസനത്തില് വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയതാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗത്തില് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും പ്രവര്ത്തനവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് ധനമന്ത്രിയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതായും മിനിട്സ് പറയുന്നു.
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