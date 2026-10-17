തലപൊക്കത്തിൽ വികസനം, ഉള്ളറകളിൽ ദുരുഹതകൾ; വൻ കുംഭകോണമോ കിഫ്ബി?
പിണറായിയിൽ നിർമിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യസ ഹബ്, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനായി മട്ടന്നൂർ മേഖലകളിലാണ് കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത്. വിമാനത്താവളത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുരൂഹതകൾ ബാക്കിയാണ്
Published : October 17, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : October 17, 2026 at 3:45 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രൻ. പി
കണ്ണൂർ: ജില്ലയില് വ്യവസായ പാർക്കുകൾ, എജുക്കേഷൻ ഹബ്ബ്, റോഡ്, ആശുപത്രി തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി തലങ്ങും വിലങ്ങും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്. സിപിഎമ്മിന് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയുള്ള കണ്ണൂരിലും പാലക്കാട്ടുമായി 5366 ഭൂമിയാണ് മുൻ സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിനായി 12727 കോടി രൂപ ചെലവ് ഇടുകയും ചെയ്തു.
കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് വിപണിമൂല്യത്തെക്കാൾ അഞ്ച് ഇരട്ടി വരെ വിലയ്ക്ക് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം പരിഗണിക്കുകയാണ് നിലവിലെ സംസ്ഥാന സർക്കാർ. കണ്ണൂരിലാണ് കൂടുതലും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തത്. കിൻഫ്ര വഴി ആയിരം ഏക്കർ 2409 കോടി രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങി. കൂടാതെ 3829 ഏക്കർ ഭൂമി 9572 കോടി ഏറ്റെടുക്കാൻ വിജ്ഞാപനവും ഇറക്കി. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് ഇടനിലക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും കമ്മീഷൻ മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും ഉള്ള സൂചനയുമാണ് നിലവിലെ സർക്കാരിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്.
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പിണറായിയിൽ നിർമിക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യസ ഹബ്, കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിനായി മട്ടന്നൂർ മേഖലകളിൽ ആണ് കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ ജില്ലയിൽ പ്രധാനമായും സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്തത്. വിമാനത്താവളത്തിനു വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമി കണ്ണൂർ ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദുരൂഹതകൾ ഏറെ ബാക്കിയാണ്. കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമായി പിണറായി സർക്കാർ 526.63 കോടിയാണ് ധനസഹായം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ റൺവേ 3.050 മീറ്ററിൽ നിന്നും 4000 മീറ്ററായി നീട്ടുന്നതിനുള്ള 99.92 ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഇതുവരെ പൂർത്തിയായിട്ടില്ല.
2017-ൽ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയിട്ടും നടപടി അപൂർണമായി തുടരുകയാണ്. കൂടാതെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള സ്പെഷൽ തഹസിൽദാർ ഓഫീസ് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചത് നഷ്ടപരിഹാരം കാത്തിരിക്കുന്ന ഭൂഉടമകളുടെ ആശങ്കയും വർധിപിച്ചു. പിണറായി എജുക്കേഷൻ ഹബ്ബിനായി പിണറായി വില്ലേജിൽ 12.93 ഏക്കർ ആണ് ഏറ്റെടുത്തത്. 285 കോടിയാണ് പദ്ധതി ചെലവാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 50 കോടിക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കൈമാറുകയായിരുന്നു. വാഗ്ഭടാനന്ദ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയത്തിനായി 5.86 രൂപയും കോടി വിതരണം ചെയ്തു.
ഭൂമിയുടെ മറവിൽ പലർക്കും ലഭിച്ചത് ഇരട്ടിയിൽ അധികം തുക
വിമാനത്താവളവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചെറുതും വലുതുമായ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അടിസ്ഥാന സൗകര്യം ഒരുക്കാനാണ് കീഴല്ലൂർ, കൂടാളി പഞ്ചായത്തുകളിലും മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിലും 5000 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ സർക്കാർ നടപടി ആരംഭിച്ചത്. സ്ഥലമെടുപ്പിന് കിൻഫ്രയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കീഴല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ മൊടക്കണ്ടി പനയത്താംപറമ്പ്, വെള്ളപ്പറമ്പ്, കൂടാളി പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടാനൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളിൽ നിന്നും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തു. ഭൂമിയുടെ വിലയായി ലക്ഷങ്ങളും കോടികളും കിട്ടിയവരുണ്ട്.
കണക്കാക്കിയ വില കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കോടതിയിൽ കേസ് നടത്തുന്നവരും ഏറെയാണ്. മട്ടന്നൂർ നഗരസഭയിലെ കൊളാരി വില്ലേജിൽ 876 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിർത്തി നിർണയിച്ചതിൽ അപാകതയുണ്ടെന്ന് പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. ഭൂമിയുടെ ഘടന പരിഗണിക്കാതെ ബാഹ്യ സമ്മർദങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങി അശാസ്ത്രീയമായാണ് സ്ഥലം എടുപ്പിനുള്ള അലൈൻമെൻ്റ് തയാറാക്കിയതെന്ന് കാട്ടി ഒരു കൂട്ടം ഭൂഉടമകൾ കലക്ടർക്ക് പരാതിയും നൽകി.
ജനവാസമില്ലാത്ത സ്ഥലം ഉണ്ടായിട്ടും 25 വീടുകളും കെട്ടിടങ്ങളും തണ്ണീർത്തടങ്ങളും ഉള്ള മേഖല ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നാണ് പരാതി. വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള കിൻഫ്രാ വ്യവസായ പാർക്കിൽ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലം ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്നുമുണ്ട്. വെള്ളിയാംപറമ്പ് പാർക്കിലുള്ള 91ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് 87 ഏക്കർ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്.
എയർപോർട്ടിലേക്കുള്ള റോഡുകളും
2017 ഒക്ടോബർ 30ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിലാണ് കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ കണക്ടിവിറ്റി പാക്കേജിലേക്കുള്ള ആറ് റോഡുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിയത്.
1) തലശേരി -അഞ്ചരക്കണ്ടി - എയർപോർട്ട് റോഡ് 24.5 കിലോമീറ്റർ
2)കുറ്റ്യാടി - നാദാപുരം -പെരിങ്ങത്തൂർ - കൂത്തുപറമ്പ് -മട്ടന്നൂർ റോഡ് 53.25 കിലോമീറ്റർ
3) മാനന്തവാടി -ബോയ്സ് ടൗൺ -പേരാവൂർ മട്ടന്നൂർ 63.5 കിലോമീറ്റർ
4)കൂട്ടുപുഴ -ഇരട്ടി- മട്ടന്നൂർ വായന്തോട് റോഡ് 32 കിലോമീറ്റർ
5)മേലേ ചൊവ്വ -ചാലോട് -വായാന്തോട് മട്ടന്നൂർ എയർപോർട്ട് റോഡ് 26.3 കിലോമീറ്റർ
6)തളിപ്പറമ്പ് -ചൊറുക്കള മയ്യിൽ- ചാലോട് റോഡ് 27.2 കിലോമീറ്റർ
മേൽപ്പറഞ്ഞ റോഡുകളാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് വായ്പ എടുത്തു നിർമിക്കാൻ പൊതുമരാമത്ത് വിഭാഗം വകുപ്പിന് അനുമതി നൽകിയത്. വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി 14 റോഡുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്നിരിക്കെ ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിൽ നിലവിലെ ഏഴു മീറ്റർ റോഡ് 24 മീറ്റർ വീതിയിൽ നാലുവരിയായി നിർമിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപന പ്രകാരം തലശേരി കൊടുവള്ളി അഞ്ചരക്കണ്ടി എയർപോർട്ട് റോഡ് വികസനം ആണെങ്കിലും പിന്നീട് തലശേരി കൊടുവള്ളി അഞ്ചരക്കണ്ടി പ്രദേശങ്ങളെ ഒഴിവാക്കി ബാലം- ചാമ്പാട്- ചെറിയ വളപ്പ് എയർപോർട്ട് റോഡിനായി അലൈൻമെൻ്റ് നിശ്ചയിച്ചു. തലശേരിയെയും കൊടുവള്ളിയെയും ഒഴിവാക്കുന്നതോടെ ഈ റോഡിനു പുറംലോകവുമായി ബന്ധമില്ലാതാകും. ബാലം എന്നത് ഉൾനാടൻ ചതുപ്പ് പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ മുകൾഭാഗത്ത് കൂടെ പുതിയ ദേശീയപാത 66 റോഡ് കടന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് പുതിയ റോഡിന് പ്രവേശനവുമില്ല. ബാലത്ത് നിന്ന് ദേശീയപാതയുടെ അടിയിലൂടെ നിലവിലുള്ള ആറുമീറ്റർ റോഡിലേക്കോ ബൈപ്പാസിൻ്റെ നാലുമീറ്റർ വീതിയിലുള്ള സർവീസ് റോഡിലേക്കോ ആണ് പ്രവേശിക്കേണ്ടത്.
രാഷ്ട്രീയ പ്രത്യാരോപണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം ബാക്കിയാകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
കിഫ്ബി ഫണ്ടിൽ കണ്ണൂരിന് കൂടുതൽ പരിഗണന നൽകി എന്നും സ്ഥലങ്ങൾ വാങ്ങിയെന്നുമുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന പ്രാദേശിക വിദ്വേഷം സംസാരിക്കുകയാണ് എന്നായിരുന്നു സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ. കെ. രാഗേഷിൻ്റെ പ്രതികരണം. ഇത് കണ്ണൂരിന് എതിരാണ്. സങ്കുചിതമായ ചിന്തകൾ വച്ചു പുലർത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി ആ സ്ഥാനത്തിരിക്കാൻ യോഗ്യനാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നും കെ. കെ. രാഗേഷ് പരിഹസിച്ചു. കിഫ്ബി പദ്ധതികൾക്ക് 96000 കോടി രൂപയാണ് ഏതാണ്ട് അനുവദിച്ചത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അനുവദിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ്റെ ജില്ലയ്ക്ക് ആണ്. ഇതിൽ എവിടെയാണ് വിവേചനം എന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കണമെന്നും കെ. കെ. രാഗേഷ് ചൂണ്ടികാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ 10 വര്ഷം പിണറായി സര്ക്കാരിൻ്റെ കീഴില് കിഫ്ബിയിലൂടെ തീവെട്ടി കൊള്ളയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെന്നാണ് സുധാ കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ബിജെപി ദേശീയ നിര്വാഹക സമിതി അംഗം പി. കെ. കൃഷ്ണദാസ് കണ്ണൂരില് പറഞ്ഞു. കിഫ്ബിയുടെ മറവില് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കുംഭകോണമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു ഭാഗത്ത് റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് കച്ചവടവും കമ്മീഷനും മറുഭാഗത്ത് ഖജാനാവിൻ്റെ പകല് കൊള്ളയുമാണ് കിഫ്ബിയുടെ മറവില് പിണറായി സര്ക്കാര് നടത്തിയത്. കിഫ്ബി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് മുടിയനായ പുത്രനാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കിഫ്ബിയുടെ മറവില് നടന്ന സഹസ്ര കോടികളുടെ കുംഭകോണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിണറായി വിജയനും മാര്ക്സിസ്റ്റ് നേതാക്കള്ക്കും മുഖ്യ പങ്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിഷ്പക്ഷവും നീതിപൂര്വമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും അതിന് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിനെ കൊണ്ട് സാധ്യമല്ലെന്നും കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു.
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോര്ട്ടില് ഉള്ളത്. സാധാരണ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് സര്ക്കാര് ഭൂമി വാങ്ങാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ഭൂമി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വാങ്ങിയ ഭൂമിക്ക് വിപണി വിലയുടെ അഞ്ചിരട്ടി വിലയാണ്.
5366 ഏക്കര് ഭൂമി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി 12777 കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചു. അതായത് 5366 കോടി ഏക്കര് ഭൂമി പാലക്കാടും കണ്ണൂരുമാണ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് വിപണി വില സത്യത്തില് ഇതിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങു കൂട്ടിയാണ് വാങ്ങിയത്. ഈ ഭൂമി ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും 3829 എത്ര ഭൂമി വീണ്ടും വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചു. അതിനു വേണ്ടി 9572 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു നോട്ടിഫിക്കേഷന് നല്കി. നിലവില് വാങ്ങിയ ഭൂമി വെറുതെ കിടക്കുന്നു. വീണ്ടും വാങ്ങാന് തീരുമാനിച്ചു. 9572 കോടിയാണ് അതിനുവേണ്ടി നീക്കിവെച്ചതെന്നാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം കിഫ്ബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ള സിപിഎം നേതാക്കള് കിഫ്ബിയുടെ മറവില് ഭൂമി വാങ്ങിയതിലൂടെ 10000 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് നടത്തിയത്. അവരുടെ കീശയിലേക്ക് പോയ ഇത്രയും കോടി രൂപ ഈ നാട്ടിലെ പാവപ്പെട്ടവരും അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളും നല്കിയ നികുതിപ്പണമാണ്. ഇതാണ് മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയും സിപിഎം നേതാക്കളും റിയല് എസ്റ്റേറ്റ് ബിസിനസില് കൈക്കൂലിയായി കൈപ്പറ്റിയത്.
മസാല ബോര്ഡിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നടന്നത് ഇതുതന്നെയാണ്. മാത്രമല്ല വികസനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കിഫ്ബി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നാണ് സിപിഎം അവകാശപ്പെടുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയല്ല മുഖ്യമന്ത്രി ഉള്പ്പെടെയുള്ള മാര്ക്സിസ്റ്റ് നേതാക്കന്മാറുടെ കീശ വെറുപ്പിക്കാന് വേണ്ടിയാണെന്ന് കമ്മീഷന് റിപ്പോര്ട്ടില് പറയുന്നുണ്ടെന്നും കൃഷ്ണദാസ് കൂട്ടി ചേർത്തു.
ജില്ലയിൽ റോഡ്, പാലം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, ശുദ്ധജലം, ടൂറിസം ജലസേചനം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലായി മുഖേന നടപ്പാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികൾ
1) മലബാർ കാൻസർ സെൻ്റർ രണ്ടാംഘട്ട വികസനം - തലശേരി
2) മെഡിക്കൽ കോളജ് വികസനം- പരിയാരം
3) സ്പെഷാലിറ്റി ആശുപത്രി വികസനം- മട്ടന്നൂർ
4) താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം- തളിപ്പറമ്പ്
5) താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം -ഇരിട്ടി
6) താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം - പാനൂർ
7) വിദ്യാഭ്യാസ ഹബ്ബ്- പിണറായി
മറ്റ് പദ്ധതികൾ
1)മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ധർമ്മടം ബീച്ച് വികസനം (ടൂറിസം വകുപ്പ് )
മുഴപ്പിലങ്ങാട് ധർമ്മടം ബീച്ചുകളുടെ സമഗ്ര വികസനം ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഴുപ്പിലങ്ങാട് ബീച്ചിൽ ഏകദേശം 1.4 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ പ്രോമിനേഡ് നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ്
2) ജില്ലാ ആശുപത്രി വികസനം (ആരോഗ്യവകുപ്പ് ) സ്പെഷാലിറ്റി ബ്ലോക്ക് നിർമാണവും നിലവിലുള്ള ആശുപത്രി സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണവും
3) പേരാവൂർ താലൂക്ക് താലൂക്ക് ആശുപത്രി വികസനം (ആരോഗ്യവകുപ്പ്) പേരാവൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിനുള്ള ഒന്നാം ഘട്ട പദ്ധതി
4)കൂത്തുപറമ്പ് കോടതി സാമുച്ചയം (ആഭ്യന്തരവകുപ്പ്) കൂത്തുപറമ്പിൽ കോടതി സംശയം നിർമിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി
5)അഞ്ചരക്കണ്ടി പുഴയിലെ റെഗുലെറ്റർ (ജല വിഭവ വകുപ്പ് )പിണറായി പഞ്ചായത്തിലെ പാറപ്പുറം പുഴയിൽ ലോക്ക് സംവിധാനത്തോടുകൂടി റെഗുലേറ്റർ നിർമാണം. ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിനും തടയുന്നതിനും ജല നിയന്ത്രണത്തിനും സഹായിക്കുന്ന പദ്ധതി
6) കുപ്പം പുഴയിലെ റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ് (ജലവിഭവ വകുപ്പ് ) ചപ്പാരപ്പടവ് പഞ്ചായത്ത് കൂവേരി കാട്ടാമ്പള്ളി ജലസംഭരണം ജലസേചനം ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നതിലും നിയന്ത്രിക്കൽ എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി
7) ചെറുതാഴം - കുഞ്ഞിമംഗലം ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമി കുടിവെള്ള പദ്ധതി( ജല വിഭവ വകുപ്പ് )ചെറുതാഴം കുഞ്ഞിമംഗലം പഞ്ചായത്തുകളിലേക്കും ഏഴിമല ഇന്ത്യൻ നാവിക അക്കാദമിയിലേക്കും കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി
8) സർക്കാർ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം (പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സ്കൂൾ കെട്ടിടങ്ങളും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും വികസിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ ജില്ലയിൽ ജിഎച്ച്എസ്എസ് ചാല, ഇരിക്കൂർ, കണ്ണാടിപ്പറമ്പ്, മുണ്ടേരി തുടങ്ങിയ സ്കൂളുകൾ
9) ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതി (തദ്ദേശ വകുപ്പ് )
10 )തലശേരി ഹെറിറ്റേജ് പദ്ധതി (വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ്)
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