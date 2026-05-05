രാജിവച്ച് കിഫ്ബി സിഇഒ കെ എം എബ്രഹാം; പടിയിറങ്ങുന്നത് ഭരണമാറ്റം മുന്നിൽകണ്ട്
Published : May 5, 2026 at 6:35 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എൽഡിഎഫിന്റെ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ കിഫ്ബി സിഇഒ കെഎം എബ്രഹാം രാജി വച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാജിക്കത്ത് കൈമാറി. കിഫ്ബി അഡീഷണൽ സിഇഒ മിനി ആന്റണിക്കാണ് പകരം ചുമതല. ഭരണമാറ്റത്തിന് പിന്നാലെയാണ് കെ എം എബ്രഹാം പടിയിറങ്ങുന്നത്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതിന് മുൻപ് ബി അശോക് ഐഎഎസ് അടക്കമുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർ കിഫ്ബിയെയും കെഎം എബ്രഹാമിനെയും വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.
തുടർഭരണം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള പ്രചാരണത്തിനായി കിഫ്ബി കടമെടുത്ത പണം ഉപയോഗിച്ചത് കെഎം എബ്രഹാമിന്റെ നടപടിയായിരുന്നെന്നും അതിന് കൂട്ട് നിൽക്കാത്തവരെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയാണെന്നും സംസ്ഥാനത്തെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
കെ എം എബ്രഹാം രാജിവെക്കുന്നതോടെ കിഫ്ബി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ തുടർ നടപടികൾ ഏതുരീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ട്. ബജറ്റിതര വായ്പ സമ്പ്രദായ രീതിയിലും ഘടനയിലും മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമോയെന്നതാണ് ആശങ്ക. 98,800 കോടിയുടെ 1230ലധികം പദ്ധതികൾക്കാണ് നിലവിൽ കിഫ്ബി അനുമതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 38,000 കോടി രൂപ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ, വായ്പാ കരാർ തുടങ്ങിയവ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് കിഫ്ബി ഉടൻ നിർത്താനും കഴിയില്ല.
വിരമിച്ച കെഎം എബ്രഹാമിനെ ഇല്ലാത്ത പദവി സൃഷ്ടിച്ച് (ചീഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി) അധിക ചുമതലയിൽ അവരോധിച്ചെന്നാണ് ബി അശോക് ആരോപിച്ചിരുന്നത്. കിഫ്ബിയുടെ അധിക ചുമതലയും തുടർന്നു. അവിടെ ഒരു കോക്കസ് രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ സിവിൽ സർവ്വീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം ചീഫ് സെക്രട്ടറിയെ കീഴുദ്യോഗസ്ഥനായി കണ്ട് ഉത്തരവുകൾ നൽകുകയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ രണ്ട് അധികാരകേന്ദ്രങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു.
വളരെ മുമ്പ് തന്നെ സർവ്വീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ആളായതിനാൽ മുൻനിര ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി അദ്ദേഹത്തിന് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 6000 കോടിയോളം കിഫ്ബിക്ക് ഗ്രാന്റായി ലഭ്യമാവുന്നു. ഏതൊരു വകുപ്പിനെക്കാളും കിഫ്ബിയുടെ ധനവിനിയോഗം വലുതാണ്. ഇത് കൈയ്യിൽ വരികയും കിഫ്ബി സർക്കാരിനെക്കാൾ ശക്തമായ സ്ഥാപനമാണെന്ന് വരികയും ചെയ്തതോടെ സർക്കാരിലെ ഭരണഘടനാ ബാഹ്യ അധികാരകേന്ദ്രമായി കെഎം എബ്രഹാം മാറി.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ താൽപര്യത്തിന്റെ കൂടി ഭാഗമായാണ് ഐഎഎസ്, ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുടെയും നിയമനം പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ നവംബർ മുതൽ തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ കിഫ്ബി മേധാവിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് കടമെടുത്ത കിഫ്ബി ഫണ്ടടക്കമുള്ള പൊതുപണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വിപുലമായ പബ്ളിസിറ്റി ക്യാമ്പെയിൻ നടത്തി. ഇക്കാര്യങ്ങൾ പരമാർശിച്ചതാണ് തനിക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ ഉത്തരവ് വന്നത്. കിഫ്ബിക്ക് ഇങ്ങനെ ക്യാമ്പെയിൻ നടത്താൻ ഒരു അധികാരവുമില്ല.ജൂൺ 30ന് നിലവിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിരമിക്കും. അടുത്തതായി പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നവർ തലസ്ഥാനത്തെത്തി കെഎം ഏബ്രഹാമിനെ കണ്ട് തങ്ങളെ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളതെന്നും ബി അശോക് ആരോപിച്ചിരുന്നു.
