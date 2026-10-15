കിഫ്ബി ചെയ്തുവച്ചത് സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മാത്രമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; അധിക ചെലവുണ്ടാക്കിയത് ധനവകുപ്പിനെ നോക്കുകുത്തിയാക്കി
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി മൂന്നുലക്ഷമായി മന്ത്രിസഭായോഗം ഉയർത്തി
Published : October 15, 2026 at 6:48 PM IST
തിരുവനനന്തപുരം: കിഫ്ബി 13,103 കോടിരൂപ സർക്കാരിന് അധിക ചെലവുണ്ടാക്കിയെന്നും മൂന്നു ജില്ലകളിൽ മാത്രമായി 41.6 ശതമാനം പദ്ധതികൾ നൽകിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ. വിവിധ ജില്ലകളിലെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കലിൽ ഗുരുതര വീഴ്ചകൾ നടന്നതായ കണ്ടെത്തലുകൾ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്. സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുണ്ടാക്കിയെന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി നിരീക്ഷണങ്ങൾ കമ്മിറ്റി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്തിന് വൻ കടബാധ്യതയാണ് കിഫ്ബി ഉണ്ടാക്കിയതെന്നും മുഖ്യമ്രന്തി വി. ഡി. സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കിഫ്ബിയുടെ പദ്ധതികൾ പലതും വരുമാനദായകമല്ലായിരുന്നു. ധനവകുപ്പിനെ കിഫ്ബി നോക്കുകുത്തിയാക്കി. കണക്കിൽ കാണിച്ചതിൻ്റെ പത്തിരട്ടി പരസ്യത്തിനായി ചെലവാക്കി. കടം പെരുകുമ്പോഴും 5821 കോടിരൂപ വിവിധ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഏതുരീതിയിൽ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കും. കിഫ്ബിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിമർശിച്ച സിഎജി റിപ്പോർട്ടിനെ നേരത്തെ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ തള്ളുകയായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാനകാരണം കിഫ്ബിയാണെന്നും ധനകാര്യ വിദഗ്ധർ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
2026 സെപ്റ്റംബർ 29ലെ കണക്കനുസരിച്ച്, കിഫ്ബിയുടെ ധനസമാഹരണ മാതൃക മൂലം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആകെ വരവുകളിലുണ്ടായ കുറവ് 61,678.46 കോടിയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ച തുകയും അതിൻ്റെ ഫണ്ട് നീക്കിയിരിപ്പും കൂടി 48,574.82 കോടിയാണ്. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ സർക്കാർ നേരിട്ട് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ, 61,678.46 കോടി മുതൽ മുടക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതായത് കിഫ്ബി വഴി പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തിന് ഇതുവരെ 13,103 കോടി രൂപ അധിക ചെലവാണുള്ളത്.
കിഫ്ബിയുടെ പദ്ധതികളിൽ ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള അസമത്വം വലിയ തോതിലുണ്ട്. മൂന്ന് ജില്ലകൾക്ക് മാത്രമായി 41.6 ശതമാനം പദ്ധതികളും ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ ഇനത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ മാത്രമായി 52.9 ശതമാനവുമാണുള്ളത്. കിഫ്ബിയുടെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ സംബന്ധിച്ച് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്. വ്യവസായ പദ്ധതികൾക്കായി കണ്ണൂരിലും പാലക്കാടുമായി 5,366 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ 12,727 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബി അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ കിൻഫ്ര വഴിയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത്. നിലവിൽ കണ്ണൂരിൽ ആയിരം ഏക്കർ 2,489 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഇതിനോടകം കിൻഫ്ര വഴി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2020 മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത ഇത്രയും ഭൂമിയിൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷങ്ങളായി യാതൊരു വ്യവസായ പ്രവർത്തികളും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. 9,572 കോടി രൂപയ്ക്ക് കണ്ണൂരിൽ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാതൊരു വരുമാനവും ലഭിക്കാതെ ഭൂമി വിലയുടെ അഞ്ചിരട്ടി തുകയിൽ ഏറ്റെടുത്ത നടപടിയിൽ സമഗ്രമായ പരിശോധന ആവശ്യമാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും സഹായം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുടുംബ വാർഷിക വരുമാന പരിധി മൂന്നുലക്ഷമായി മന്ത്രിസഭായോഗം ഉയർത്തി. നേരത്തെ രണ്ടുലക്ഷം രുപയായിരുന്നു.
അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് ഒരുകോടിരൂപ വീതം അൺടയേർഡ് ഫണ്ട് അനുവദിക്കും. സംസ്ഥാന ഡാറ്റ പോളിസി കരട് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്കിടയിൽ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് പോളിസി തയ്യാറാക്കിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ 56 അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതികളുടെ കാലാവധി ഒക്ടോബർ ഒന്നുമുതൽ ദീർഘിപ്പിക്കും. റവന്യൂ വകുപ്പിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 152 വാഹനങ്ങൾക്കു പകരം പുതിയവ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. ബിറ്റുമിൻ വിലവർവധനവ് കണക്കിലെടുത്ത് ആശ്വാസ നടപടിയായി അനുവദിച്ച ബിറ്റുമിൻ വിലവിത്യാസ ആനുകൂല്യം നൽകുന്നതിനുള്ള കാലാവധി 2027 ഏപ്രിൽ 30 വരെ മന്ത്രിസഭായോഗം ദീർഘിപ്പിച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ അറിയിച്ചു.