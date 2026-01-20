'കർഷകനെ മറക്കുന്നവർ നിയമസഭ മറന്നേക്കൂ'; പ്രകടനപത്രികയുമായി കിഫ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക്
കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (കിഫ) മാനിഫെസ്റ്റോ ഫെബ്രുവരി 7-ന് ശനിയാഴ്ച തിരുവമ്പാടിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും.
Published : January 20, 2026 at 5:24 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയ "കിഫ" നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പ്രകടന പത്രിക തയാറാക്കുന്നു.
കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷന്റെ (കിഫ) മാനിഫെസ്റ്റോ ഫെബ്രുവരി 7-ന് ശനിയാഴ്ച തിരുവമ്പാടിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്യും. കർഷക റാലിയും പൊതുയോഗവും നടത്തിയാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കിഫയുടെ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കുക.
'കർഷകനെ മറക്കുന്നവർ നിയമസഭ മറന്നേക്കൂ' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി കർഷക പ്രതിരോധം തീർക്കാനാണ് കിഫ ഒരുങ്ങുന്നത്. ഇരുട്ടിലൂടെ എങ്ങോട്ടെന്നില്ലാതെയല്ല, കർഷകനാണെന്ന അഭിമാനത്തോടുകൂടി തലയുയർത്തിപ്പിടിച്ച് നേരിന്റെ പാതയിൽ മുന്നേറാം, അവകാശങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങാം. കാട്ടിൽ മതി കാട്ടുനീതി - ഇതാണ് കിഫ ഉയർത്തുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെന്ന് സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ പറഞ്ഞു.
"തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിഫ മുന്നോട്ടുവെച്ച പ്രചാരണം ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമായാണ് പ്രതിഫലിച്ചത്. 'കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പമെങ്കിൽ ഇനി വോട്ടില്ല' എന്ന സംഘടനയുടെ മുദ്രാവാക്യത്തോട് മുഖംതിരിച്ചത് പ്രധാനമായും ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാർഥികളായിരുന്നു. അതിനുള്ള തിരിച്ചടി മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും ഉണ്ടായി.
കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ വന്യജീവി പ്രശ്നം വലിയ ചർച്ചാവിഷയമായ ചക്കിട്ടപ്പാറയിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് ഭരണം നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതേപോലെ ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലും. കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കേളകം, ആറളം, കണിച്ചാർ പഞ്ചായത്തുകളിൽ എൽ.ഡി.എഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായി. കൊട്ടിയൂർ പഞ്ചായത്ത് ഭരിച്ചിരുന്ന യു.ഡി.എഫ് അംഗബലം വർധിപ്പിച്ചു.
വയനാട് ജില്ലയിൽ 27 മലയോര പഞ്ചായത്തുകളിൽ 24 എണ്ണവും യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായി. പാലക്കാട് ജില്ലയിലും ഇത് പ്രതിഫലിച്ചു. ഇടുക്കിയിൽ യു.ഡി.എഫ് തൂത്തുവാരുന്ന അവസ്ഥയാണുണ്ടായത്. അതേപോലെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലും. പൊതുവിൽ കിഫയുടെ ആവശ്യത്തോട് മുഖംതിരിച്ചു നിന്നവർ പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യക്തമായത്.
ശക്തമായ ആവശ്യവുമായാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും കിഫ രംഗത്തിറങ്ങുന്നത്. വന്യജീവി ആക്രമണ വിഷയത്തിനൊപ്പം വസ്തു കൈമാറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, മരമുറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ ആവശ്യങ്ങളാണ് കിഫ ഉയർത്തുന്നത്. കർഷകരുടെ അവകാശ പത്രികയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി ചർച്ച നടത്തും. ശക്തമായ ക്യാമ്പയിനുമായി രംഗത്തിറങ്ങും. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായി സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തി കിഫ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തിറങ്ങാനും മടിക്കില്ല" - കിഫ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
സംസ്ഥാനത്തെ 70 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കർഷകരുടെ വോട്ട് നിർണ്ണായകമാകുമെന്നാണ് കിഫയുടെ കണ്ടെത്തൽ. ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ജയപരാജയങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക കർഷകരായിരിക്കും എന്നതാണ് നേരത്തെ വന്ന റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം.
ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി രഹസ്യാന്വേഷണ വിഭാഗം സർക്കാരിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലും 78 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ കർഷകർ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിഫ മുന്നോട്ടുവെച്ച ആശയങ്ങൾ വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയായി. മിക്ക പഞ്ചായത്തുകളിലും ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ട്.
കിഫയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയമില്ലെങ്കിലും സത്യപ്രസ്താവനയിൽ ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തു വിജയിച്ച സ്ഥാനാർഥികൾ കാർഷിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഇത് നിയമസഭയിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം. വന്യമൃഗശല്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷനേടാൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തുക, നിലവിലെ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളാണ് സംഘടന പ്രധാനമായും മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്നത്.
ഇതെല്ലാം അടങ്ങുന്ന വിശദമായ പ്രകടനപത്രിക അണിയറയിൽ പൂർത്തിയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം തിരുവമ്പാടിയിൽ നടക്കുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ പുറത്തുവിടുമെന്ന് കിഫ കോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മനോജ് കെ.ഡി ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പമെങ്കിൽ ഇനി വോട്ടില്ല, ഏത് പാർട്ടിയായാലും കർഷകനൊപ്പമെങ്കിൽ മാത്രം വോട്ട്, കാട്ടിൽ മതി കാട്ടുനീതി" - ഈ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. വീട്ടിലെത്തുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്നും സത്യപ്രസ്താവന എഴുതിവാങ്ങിയിരുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ വോട്ട് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചതിലൂടെ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 11(2) പ്രകാരമുള്ള സ്വയംരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകുമെന്ന് ഉറപ്പുപറയുന്ന സമ്മതപത്രമാണ് സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങിയത്. വനത്തിന് വെളിയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യജീവികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കർഷകർ, കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വയംരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയും അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാട് ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും, അപ്രകാരമുള്ള നിലപാട് സർക്കാരിനെക്കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും എന്റെ പാർട്ടിയും ആത്മാർത്ഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ഇതിനാൽ ഉറപ്പുനൽകുന്നു എന്ന ഫോമിലാണ് സ്ഥാനാർഥി പേരെഴുതി ഒപ്പിട്ടു കൊടുത്തത്. ഈ വാചകങ്ങൾ എഴുതിയ ബോർഡുകൾ കേരളത്തിന്റെ മലയോരങ്ങളിൽ ഉയർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ കർഷക സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നതിനായി 2020 ജൂൺ 5-നാണ് കേരള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (KIFA) രൂപീകൃതമായത്. കേരളത്തിലെ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കർഷകർക്ക് വേണ്ടി നിലകൊള്ളുക, കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, കർഷകരുടെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് സംഘടനയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ഒരു പ്രധാന ശബ്ദമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല, പരിസ്ഥിതി ദുർബല പ്രദേശം തുടങ്ങിയ നിയമങ്ങളുടെ മറവിൽ കർഷകരുടെ ഭൂമിയിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് കിഫ പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക, നിവേദനങ്ങൾ നൽകുക, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ജനപ്രതിനിധികളെ വിഷയങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക എന്നിവയും കിഫയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വാർഡ് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശക്തമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം സംഘടനയ്ക്കുണ്ട്.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്കും വിളകൾക്കും സ്വയം സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കിഫ വാദിക്കുന്നു. വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2022-ൽ കർഷകരുടെ കടബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംഘടന ഒരു സർവ്വേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ കർഷകരെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കിഫയുടെ നിയമപോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു. വനനിയമങ്ങൾ വനഭൂമിയിൽ മാത്രം ബാധകമാക്കണമെന്നും, കർഷകരുടെ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ലെന്നും കിഫ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാഷ്ട്രീയ, മത, പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയായിട്ടാണ് കിഫ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
