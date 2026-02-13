ETV Bharat / state

'കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നില്ല'; സിപി ജോണിൻ്റെ പ്രസംഗം വിവാദത്തിൽ, 'എന്താ ഇത്ര പേടി' എന്ന് കിഫ

വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവകാശം നൽകുമെന്നും എന്നാൽ 'കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നില്ല' എന്നുമുള്ള സി.പി. ജോണിൻ്റെ പ്രസംഗമാണ് കർഷക സംഘടനയായ കിഫയെ (KIFA) ചൊടിപ്പിച്ചത്.

സിപി ജോൺ, അലക്സ് ഒഴുകയിൽ (Special Arrangement)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 13, 2026 at 4:38 PM IST

കോഴിക്കോട്: പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ നയിക്കുന്ന പുതുയുഗ യാത്രയ്ക്കിടെ തിരുവമ്പാടിയിൽ സിഎംപി നേതാവ് സിപി ജോൺ വന്യമൃഗശല്യത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ 'കിഫ' (കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ) രംഗത്ത്. കർഷകൻ്റെ പറമ്പിൽ കയറുന്ന വന്യമൃഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അവകാശം നൽകുമെന്നും എന്നാൽ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നുമുള്ള പരാമർശമാണ് വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. വന്യമൃഗങ്ങൾ പറമ്പിൽ കയറിയാൽ കൊല്ലണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്താണ് കുഴപ്പമെന്നും യുഡിഎഫ് നിലപാട് ഇതാണോ എന്നും കിഫ ചോദിക്കുന്നു.

ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യാൻ വന്ന ആളുകളുടെ സ്വത്ത് പത്തിലൊന്നാക്കി കുറച്ച സർക്കാരാണ് പിണറായി വിജയൻ്റേതെന്ന് സിപി ജോൺ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മുഴുവൻ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കൃഷിയിടത്തിൽ കയറിയാൽ അതിനെ നേരിടാനുള്ള പൂർണാധികാരം കർഷകർക്കാണ് എന്ന വാഗ്ദാനം നൽകുന്നു. കൊല്ലണമെന്ന് താൻ പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ കാട്ടിലും നാട്ടു മൃഗങ്ങൾ നാട്ടിലും അതാണ് തങ്ങളുടെ മുദ്രാവാക്യമെന്നും സിപി ജോൺ തിരുവമ്പാടിയിൽ പറഞ്ഞു.

ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് കിഫ പ്രതികരിച്ചത്. കൊല്ലണമെന്ന് പറയാൻ ഇത്രയ്ക്കു പേടിയെന്തിനാണെന്ന് കിഫ ചോദിക്കുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങൾ വനത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അർഥം. വന്യമൃഗങ്ങൾ കാർഷിക ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ 'തട്ടും' എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടത്തെ കർഷകർ പറയുന്നത്. അത് നിയമവിധേയവുമാണ് (വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് സെക്ഷൻ 11.2). അത് ഉറക്കെ പറയാനുള്ള ചങ്കൂറ്റം ഇല്ലെങ്കിൽ മലയോര മേഖലയിലേക്ക് വേഷം കെട്ടുമായി വരാതിരിക്കുകയെന്നും കിഫ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു.

കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രകടനം (Special Arrangement)

സ്ഥാനാർഥിത്വവും കർഷക രോഷവും

മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെയും കോൺഗ്രസിൻ്റെയും ആശീർവാദത്തോടെ സിപി ജോൺ തിരുവമ്പാടിയിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന പ്രചാരണങ്ങൾക്കിടയാണ് കിഫ ഉടക്കിട്ടിരിക്കുന്നത്. ലീഗിൻ്റെ സീറ്റായ തിരുവമ്പാടിയിൽ ഒരു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്ഥാനാർഥി മത്സരിച്ചാലെ വിജയിക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് യുഡിഎഫ്. നിലവിൽ ഉചിതനായ സ്ഥാനാർഥി സിഎംപിയിലെ സിപി ജോൺ ആണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. കോൺഗ്രസിന് സീറ്റ് വിട്ടുകൊടുത്താൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലീഗ് ജോണിനെ മത്സരിപ്പിക്കുന്നതിൽ എതിർപ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മലയോര കർഷകർ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള തിരുവമ്പാടിയിൽ വച്ച് തന്നെ കിഫയുടെ നിലപാടിനോട് യോജിക്കാത്ത പ്രസംഗം ജോൺ നടത്തിയത്.

കിഫയുടെ കർഷക അവകാശ പത്രിക

തിരുവമ്പാടിയിൽ റാലിയും പൊതുസമ്മേളനവും നടത്തി കിഫ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 'കർഷകരെ മറക്കുന്നവർ നിയമസഭ മറന്നേക്കൂ' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് കിഫ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മലയോര മേഖലയിൽ സ്ഥാനാർഥികളെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന പ്രചാരണവുമായാണ് കിഫ രംഗത്തിറങ്ങിയത്. അതിൻ്റെ ഫലം കണ്ടു എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കർഷകർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

വന്യമൃഗശല്യം അടക്കമുള്ള കാർഷിക വിഷയങ്ങളിൽ 35 ആവശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള കർഷക അവകാശ പത്രിക തിരുവമ്പാടിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 'ആർക്കൊപ്പം 26' എന്ന പരിപാടിയിൽ കിഫ ചെയർമാൻ അലക്സ് ഒഴുകയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തിരുന്നു. വനത്തിന് വെളിയിൽ ഇറങ്ങുന്ന എല്ലാ വന്യമൃഗങ്ങളെയും വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം സെക്ഷൻ 11.2 പ്രകാരം സ്വരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് ഏത് വിധേനെയും പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകണം.

കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്‌സ് അസോസിയേഷൻ പ്രകടനം (Special Arrangement)

കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിനിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ഈ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന് അലക്സ് ഒഴുകയിൽ പറഞ്ഞു. അധികാരത്തിൽ വരുന്ന മുന്നണി ഏതായാലും ശരി, അവർ വന്യമൃഗങ്ങൾക്കെതിരെ കർഷകപക്ഷത്ത് നിലകൊണ്ടില്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ കർഷക വംശം അന്യം നിന്ന് പോകും. ഈ സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു കർഷക പക്ഷ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വരും എന്ന് കർഷകർ ഉറപ്പാകേണ്ടതുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കരിച്ചുകളയേണ്ടതിനെ കരിച്ചുകളയണം, എണ്ണം കൂടിയതിനെ കൊല്ലണം, പറമ്പിൽ കയറിയാൽ തട്ടണം. കിഫ സമ്മേളനത്തിൽ താൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് തങ്ങളുടെ നിലപാടെന്നും അതിൽ മാറ്റമില്ലെന്നും അലക്സ് ഒഴുകയിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

