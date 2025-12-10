വോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാട്ടുനീതി ഒഴിവാക്കണം'; കിഫ കാമ്പയിൻ്റെ സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ ഒപ്പിട്ട് സ്ഥാനാർഥികൾ
ഇതിനോടകം 20,000ത്തിലധികം ഫോമുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ ഒപ്പിട്ടുനൽകിയതായി കിഫ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അഡ്വ. അലക്സ് ഒഴുകയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്
Published : December 10, 2025 at 4:44 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ പൊറുതിമുട്ടിയ മലയോര കർഷകർ ഉയർത്തിയ 'വോട്ട് വേണമെങ്കിൽ കാട്ടുനീതി ഒഴിവാക്കണം' എന്ന മുദ്രാവാക്യത്തിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകാലത്ത് വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു. കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (KIFA) ആരംഭിച്ച കാമ്പയിന് സംസ്ഥാനത്തെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് വൻ പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.
വന്യജീവി ആക്രമണം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ, വീട്ടിലെത്തുന്ന സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് കർഷകർ സത്യപ്രസ്താവന എഴുതിവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് കാമ്പയിൻ ശ്രദ്ധേയമായത്. ഇതിനോടകം 20,000ത്തിലധികം ഫോമുകളിൽ സ്ഥാനാർഥികൾ ഒപ്പിട്ടുനൽകിയതായി കിഫ സംസ്ഥാന ചെയർമാൻ അഡ്വ. അലക്സ് ഒഴുകയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പല സ്ഥാനാർഥികളും ഒന്നിലധികം ഫോമുകളിൽ ഒപ്പിടുകയും കാമ്പയിൻ്റെ പ്രചാരകരായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
എന്താണ് കർഷകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സത്യവാങ്മൂലം?
കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 1972-ലെ 11(2) വകുപ്പ് ഉറപ്പുനൽകുന്ന സ്വയംരക്ഷയ്ക്കുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് നൽകും എന്ന് ഉറപ്പുനൽകുന്ന സമ്മതപത്രമാണ് സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ട് വാങ്ങുന്നത്. സത്യവാങ്മൂലത്തിലെ പ്രധാന വാചകങ്ങൾ ഇങ്ങനെ- "വനത്തിന് വെളിയിൽ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ ഇറങ്ങുന്ന വന്യജീവികളെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന കർഷകർ കേന്ദ്ര വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 11(2) വകുപ്പ് ഉറപ്പു നൽകുന്ന സ്വയരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചതായി കണക്കാക്കുകയും അവർക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള നിലപാട് ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നും, അപ്രകാരമുള്ള നിലപാട് സർക്കാരിനെ കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ പാർട്ടിയും ആത്മാർഥമായി പരിശ്രമിക്കുമെന്നും ഇതിനാൽ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു."
'കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ഒപ്പമെങ്കിൽ ഇനി വോട്ടില്ല. ഏത് പാർട്ടി ആയാലും കർഷകന് ഒപ്പം എങ്കിൽ മാത്രം വോട്ട്. ഏതു പാർട്ടിയായാലും കർഷകന് ഒപ്പമെങ്കിൽ മാത്രം വോട്ട്. കാട്ടിൽ മതി കാട്ടുനീതി' ഈ മുദ്രവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻഡ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. ഈ വാചകങ്ങൾ എഴുതിയ ബോർഡുകൾ കേരളത്തിൻ്റെ മലയോരങ്ങളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. വന്യമൃഗ ശല്യമുള്ള കേരളത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും സത്യപ്രസ്താവന അച്ചടിച്ച ഫോം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു.
വോട്ട് ആർക്ക്?
മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം ഓരോ കർഷകൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംഘടന ഇടപെടില്ലെന്ന് കിഫ നേരത്തെതന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കിഫ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ക്യാമ്പയിനുകളിലൂടെയും പ്രതിഷേധങ്ങളിലൂടെയും മലയോര കർഷകരുടെ ദുരവസ്ഥ സംസ്ഥാനതലത്തിൽ ചർച്ചയാക്കുകയാണ് സ്വതന്ത്ര കർഷക സംഘടനയുടെ ലക്ഷ്യം.
കിഫയുടെ ഇടപെടലുകൾ
2020 ജൂൺ 5-ന് രൂപീകരിച്ച കേരള ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫാർമേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (KIFA) കർഷകരുടെ അതിജീവനം ഉറപ്പാക്കുക, കാർഷിക മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ കാലയളവിനുള്ളിൽ കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ ഒരു പ്രധാന ശബ്ദമായി മാറാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഇവരുടെ അവകാശവാദം.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ, വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അതിക്രമങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതിലോല മേഖല പോലുള്ള നിയമങ്ങളുടെ മറവിൽ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന അന്യായമായ നിയന്ത്രണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കെതിരെയാണ് സംഘടന പ്രധാനമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കർഷകരുടെ അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക, നിവേദനങ്ങൾ നൽകുക, പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുക, നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക, ജനപ്രതിനിധികളെ വിഷയങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുക എന്നിവയും കിഫയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാട്ടുപന്നികളെ വേട്ടയാടാൻ കർഷകരെ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കേരള ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് കിഫയുടെ നിയമപോരാട്ടങ്ങളുടെ ഫലമായിരുന്നു.
വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യർക്കും വിളകൾക്കും സ്വയം സംരക്ഷണം നൽകാനുള്ള അവകാശം കർഷകർക്ക് ഉണ്ടെന്ന് കിഫ വാദിക്കുന്നു. വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടികൾ വേണമെന്ന് അവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. 2022-ൽ കർഷകരുടെ കടബാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് സംഘടന ഒരു സർവേ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.
വനനിയമങ്ങൾ വനഭൂമിയിൽ മാത്രം ബാധകമാക്കണമെന്നും, കർഷകരുടെ റവന്യൂ ഭൂമിയിൽ അനാവശ്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാടില്ലെന്നുമാണ് കിഫയുടെ ആവശ്യം. രാഷ്ട്രീയ, മത, പ്രത്യയശാസ്ത്ര ബന്ധങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സ്വതന്ത്ര സംഘടനയായിട്ടാണ് കിഫ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വാർഡ് തലം മുതൽ സംസ്ഥാന തലം വരെ കർഷക ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ശക്തമായ ഒരു സംഘടനാ സംവിധാനം സംഘടനയ്ക്കുണ്ട്.
Also Read: വിധിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങി മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല വാർഡ്; പ്രളയബാധിതർക്ക് പ്രത്യേക യാത്രാസൗകര്യം