ആര് പഠിപ്പിക്കും? പരിശീലകനില്ലാതെ ആർച്ചറി അക്കാദമി; പ്രതീക്ഷ മങ്ങി ഖേലോ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ
കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുവിരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
Published : November 28, 2026 at 8:06 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: സ്ഥിരം പരിശീലകനോ, ആവശ്യത്തിന് ഉപകരണങ്ങളോയില്ല. എയ്തു വീഴ്ത്താൻ മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യത്തേക്കാൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ ഭാരമാണ് ആർച്ചറി താരങ്ങളെ അലട്ടുന്നത്. ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ വയനാട് പുൽപള്ളിയിലെ ആർച്ചറി അക്കാദമിയിൽ അമ്പെയ്ത്തിൽ പരിശീലനത്തിനെത്തുന്ന താരങ്ങൾ പരിമിതികളോട് പടവെട്ടുകയാണ്. നാലുമാസമായി തുടരുന്ന പരിശീലകൻ്റെ അഭാവവും ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളുടെ കുറവും കായികതാരങ്ങളുടെ ഭാവിയെത്തന്നെ ചോദ്യചിഹ്നമാക്കുന്നു. അടുത്ത മാസം ദേശീയ സ്കൂൾ കായിക മത്സരങ്ങൾ അടുത്തിരിക്കെ, പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിൽ ഉഴലുന്ന കൗമാര പ്രതിഭകളുടെ കഥയാണിത്.
സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പുൽപള്ളിയിലെ ആർച്ചറി അക്കാദമിയിലെ സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നാൽപ്പതോളം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിശീലനം നൽകി വരുന്നത്. കായിക സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുവിരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് എത്തുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് മുന്നിൽ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ചോദ്യചിഹ്നമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ.
കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ പരിശീലകൻ രാജിവെച്ചുപോയെങ്കിലും ഇതുവരെയായിട്ടും പകരം നിയമനം നടത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തോളമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനമോ പ്രൊഫഷണൽ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളോ ലഭിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. ആവശ്യമായ പരിശീലന സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും താരങ്ങളെ വലയ്ക്കുകയാണ്.
പുതിയ പരിശീലകനെ നിയമിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും കാര്യക്ഷമമായ നടപടികളൊന്നുമുണ്ടാകുന്നില്ലെന്നാണ് താരങ്ങളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും പരാതിപ്പെടുന്നത്. കായിക രംഗത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സർക്കാരും വിവിധ പദ്ധതികളും പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴാണ്, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ പോലും അഭാവത്തിൽ കായികതാരങ്ങൾ വലയുന്നത്. പരിശീലനത്തിനായി രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അക്കാദമിയിലെത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക്, കൃത്യമായ ദിശാബോധം നൽകാൻ ആളില്ലാത്തത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
"ഒരു കോച്ച് ഇല്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെ കുറവും ഇവിടെയുണ്ട്. കോച്ച് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് വളരെ കുറവാണ്. ആദ്യം കോച്ച് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ശനിയും ഞായറുമെല്ലാം നല്ല പോലെ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു. ഖേലോ ഇന്ത്യക്കായി പ്രത്യേകം ഒരു കോച്ച് എന്നുള്ളത് അത്യാവിശമാണെന്ന്", വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.
അമ്പെയ്ത്തിന് ആവശ്യമായ പ്രൊഫഷണൽ ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാത്തതും മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്.
ഖേലോ ഇന്ത്യ പദ്ധതിയിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എത്തിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും ഇതുവരെ അതിനുള്ള നടപടിയുണ്ടായിട്ടില്ല. നിലവിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആർച്ചറി അക്കാദമിയിലും ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളില്ല. പരിശീലനത്തിനും മത്സരങ്ങൾക്കുമായി ആധുനിക ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാൻ താരങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ പണം കണ്ടെത്തേണ്ടിവരുന്ന ദയനീയ അവസ്ഥയാണുള്ളത്.
ആർച്ചറി മത്സരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആധുനിക നിലവാരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളാണ് വിലവരുന്നത്. സാധാരണ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും കായിക സ്വപ്നങ്ങളുമായി എത്തുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്വന്തം നിലയിൽ ഇത്രയും വലിയ തുക മുടക്കി ഈ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുക എന്നത് പ്രായോഗികമായി അസാധ്യമാണ്.
വിലകൂടിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ അഭാവം പല കുട്ടികളുടെയും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് വലിയ തടസ്സമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.
30ൽപരം കുട്ടികൾ വിടെ ഖേലോ ഇന്ത്യക്കായി പരിശീലനം നടത്തുന്നുണ്ട്. സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിലുള്ള ഒരു കോച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു കോച്ചിന് ഇത്രയും കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഖേലോ ഇന്ത്യയിലു്ള കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം ലഭിക്കുന്നതിനായി എത്രയും പെട്ടന്ന് ഒരു കോച്ചിനെ നിയമിക്കണമെന്ന് രക്ഷിതാവായ ഫ്രാൻസിസ് പറഞ്ഞു.
ഈ അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്ന നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇതിനോടകം തന്നെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ ആർച്ചറി ടീമിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ദേശീയ സ്കൂൾ കായിക മത്സരങ്ങളിൽ ഇവരുടെ പങ്കാളിത്തവും നിർണ്ണായകമാണ്. എന്നാൽ പരിശീലകനും ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളും ഇല്ലാത്തതിനാൽ കഴിവുറ്റ ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മത്സരങ്ങൾക്കായി വേണ്ടത്ര തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നടത്താൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ദേശീയ തലത്തിൽ തിളങ്ങാൻ കെൽപ്പുള്ള പ്രതിഭകളാണ് മതിയായ പിന്തുണയില്ലാതെ പിന്നോട്ട് പോകുന്നത്.
സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നും കാര്യമായ പിന്തുണ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ ഈ കായിക മേഖലയോട് തന്നെ വിടപറയണോ എന്ന ആലോചനയിലാണ് പല ആർച്ചറി താരങ്ങളും അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളും. കഠിനാധ്വാനവും അർപ്പണബോധവും ഉണ്ടായിട്ടും, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ കുറവ് കാരണം സ്വപ്നങ്ങൾ പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
മതിയായ സൗകര്യങ്ങളില്ലെങ്കിലും ലക്ഷ്യബോധവും കഠിനാധ്വാനവും മാത്രം കൈമുതലാക്കിയാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അമ്പെയ്ത്ത് കളത്തിൽ മിന്നും പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കുന്നത്. പരിമിതികളെ തോൽപ്പിച്ച് മുന്നേറുന്ന ഈ കൗമാര താരങ്ങൾക്ക് മികച്ച പരിശീലനവും ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയാൽ ഇനിയും വലിയ ഉയരങ്ങൾ കീഴടക്കാനാകുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. വയനാടിൻ്റെ കായിക ഭൂപടത്തിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഈ പ്രതിഭകളെ കൈവിടാതെ ചേർത്തുപിടിക്കാൻ അധികൃതരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലാണ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്.
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