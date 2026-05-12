ചര്‍ച്ചകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായി, ഒറ്റവരി തീരുമാനത്തിന് ഹൈക്കമാൻഡ്; കേരളത്തിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപനം ഉടന്‍?

வி ഡി സതീശന്‍, രമേശ് ചെന്നിത്തല, കെ സി വേണുഗോപാല്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 12, 2026 at 8:43 PM IST

ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തിലെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്കിടയിൽ നിർണായക നീക്കങ്ങളുമായി കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വം. ചൊവ്വാഴ്ച ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് വെച്ച് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും മുതിർന്ന നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും കേരളത്തിലെ പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി വിശദമായ ചർച്ചകൾ നടത്തി.

ഖാർഗെയുടെ വസതിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്ത് വൻ വിജയത്തോടെ അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ ആര് നയിക്കണമെന്ന കാര്യത്തിൽ അന്തിമ ധാരണയിലെത്താനാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് ശ്രമിക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിനായി എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള കെ.സി. വേണുഗോപാലും കഴിഞ്ഞ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന വി.ഡി. സതീശനും തമ്മിൽ കടുത്ത മത്സരമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്.

ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ട എഐസിസി നേതാവ് ദീപാ ദാസ്മുൻഷി, മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള അന്തിമ അധികാരം ഹൈക്കമാൻഡിനാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാ എംഎൽഎമാരും ഒപ്പിട്ട ഒറ്റവരി പ്രമേയം ഇക്കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും വളരെ വേഗം തന്നെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. മെയ് നാലിന് പുറത്തുവന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ ആകെയുള്ള 140 സീറ്റുകളിൽ 102 സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് യുഡിഎഫ് ഉജ്ജ്വല വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയത്. ഇതിൽ 63 സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്കാണ് നേടിയത്. പിണറായി വിജയന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ 35 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്.

മെയ് ഒൻപതിന് തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് പാർട്ടി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നുവെങ്കിലും നേതാക്കൾക്കിടയിലെ അഭിപ്രായ സമന്വയത്തിനായി ചർച്ചകൾ നീളുകയായിരുന്നു. എഐസിസിയിലെ സംഘടനാ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ദേശീയ തലത്തിലുള്ള സ്വാധീനമാണ് കെ.സി. വേണുഗോപാലിന് കരുത്താകുന്നത്.

എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിൽ സഭയ്ക്കകത്തും പുറത്തും സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സ്വീകാര്യതയും വി.ഡി. സതീശന് അനുകൂലമായ ഘടകങ്ങളാണ്. ഹൈക്കമാൻഡ് പ്രതിനിധികൾ കേരളത്തിലെത്തി എംഎൽഎമാരുടെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി ആരാഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഡൽഹിയിൽ ഈ നിർണ്ണായക കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളിൽ തന്നെ കേരളത്തിന്‍റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.

