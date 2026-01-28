ETV Bharat / state

തൊഴിലാളികളുടെ വായ്‌പ എഴുതി തള്ളുമോ? കൂടുതൽ ഫണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ബജറ്റില്‍ കണ്ണുംനട്ട് ഖാദി തൊഴിലാളികൾ

ഖാദി മേഖല ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് ഖാദി ബോർഡ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷ.

KHADHI KERALA KHADHI BOARD KHADHI INDUSTRY WORKERS HOPE KERALA STATE BUDGET 2026
Khadhi Industry Workers Hopeful About State Budget, Secretary E V Balan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാന ബജറ്റിൽ പ്രതീക്ഷയുടെ കണ്ണുകളുമായി ഖാദി തൊഴിലാളികൾ. നാളെ (ജനുവരി 29) ആരംഭിക്കാനിരിക്കുന്ന ബജറ്റിൽ, ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉണർവിന് ഉതകും വിധം കൂടുതൽ ഫണ്ട് അനുവദിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഖാദി ബോർഡ്.

പുതിയ തറികളും പുതിയ ചർക്കകളും ഉൾപ്പെടെ ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം ഫണ്ട് മാറ്റിവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പോലെ ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉണർവിന് ഉതകും വിധം കൂടുതൽ ഫണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് ഖാദി ബോർഡ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായ ഇ എ ബാലൻ പറഞ്ഞു.

ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റില്‍ കൂടുതൽ ഫണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ച് ഖാദി തൊഴിലാളികൾ (ETV Bharat)

ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വർഷങ്ങളായി ക്യാപ്പിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ലോൺ കൊടുക്കാറുണ്ട്. മുമ്പ് ഇത് ഖാദി കമ്മിഷൻ നേരിട്ടാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ബാങ്ക് മുഖാന്തരമാണ്. ഓരോ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപന വേളയിലും എത്രയോ വർഷങ്ങളായി തൊഴിലാളികളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോൺ എഴുതിത്തള്ളുക എന്നുള്ളത്. അതിനു വേണ്ടി വലിയ സമ്മർദമാണ് പലവട്ടം ചെലുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

എന്നാൽ ഇത്തവണ ആവശ്യങ്ങൾ സർക്കാർ മുഖവിലയ്‌ക്കെടുത്തുകൊണ്ട് എഴുതിത്തള്ളുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഖാദി മേഖലകൾക്ക് പുതിയ ക്ലസ്റ്റർ അനുവദിക്കണം. പുതിയ മേഖലകളിലേയ്ക്ക്‌ കടന്നു പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിക്കാനുള്ള ഫണ്ട് കേന്ദ്രസർക്കാർ മാറ്റിവയ്ക്കാൻ തയ്യാറാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഇ എ ബാലൻ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഖാദി മേഖല ഇന്ന് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് സെക്രട്ടറി ഇ വി ബാലൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. "സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ബജറ്റ് ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് സംസ്ഥാനത്തെ ഖാദി തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് കടന്നു പോകുന്നത്. റിബേറ്റ് കുടിശിക ഇനത്തിൽ വലിയ ബാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത്" എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

70 കോടിയോളം രൂപയാണത്. ഇത് പൂർണമായും കൊടുത്തു തീർക്കാൻ ഉതകം വിധത്തിലുള്ള ബജറ്റ് ആണ് തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഈ തുക ബജറ്റിൽ വകയിരുത്തണം എന്നാണ് ആവശ്യം. എന്നാൽ മാത്രമെ ഖാദി മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടാവുകയുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ തവണ 15 കോടിയാണ് അനുവദിച്ചത്. പക്ഷേ ആ തുക അപര്യാപ്‌തമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനായി അനുവദിക്കുന്ന പുതിയ തുകയിലാണ് പ്രധാന പ്രതീക്ഷ.

റിബേറ്റിനത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതീക്ഷയാണുള്ളത്. ഖാദി സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണത്തിന് പണം നീക്കിവയ്ക്കു‌ക എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന്. നവീകരണം, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ ചർക്കകൾ പുതിയ തറികൾ എന്നിവയ്‌ക്കായി ഫണ്ട് നീക്കി വയ്ക്കാ‌റുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയ്‌ക്കായി വലിയ തുക നീക്കിവയ്‌ക്കുമെന്നും ചർക്കങ്ങളും തറികളും പരിഷ്‌ക്കരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുമെന്നും ഏറെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മിനിമം വേദനത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സംസ്ഥാന സർക്കാരാണ് നൽകി വരുന്നത്.

Also Read: കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: പ്രതീക്ഷയിൽ എംയിസും വിഴിഞ്ഞവും ശബരി റെയിൽപാതയും, കണ്ണുംനട്ട് കേരളം

TAGGED:

KHADHI
KERALA KHADHI BOARD
KHADHI INDUSTRY WORKERS HOPE
KERALA STATE BUDGET 2026
KHADHI INDUSTRY ABOUT BUDGET 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.