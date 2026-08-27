24x7 സ്പെഷ്യാലിറ്റി സർവീസ്; സർക്കാർ പദ്ധതിയെ സ്വീകരിച്ച് കെജിഎംഒഎ, പുതിയ തസ്തികകൾ വേണമെന്ന് ആവശ്യം
24 മണിക്കൂറും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ നൽകാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് കെജിഎംഒഎ
Published : August 27, 2026 at 4:43 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിൽ 24 മണിക്കൂറും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ചികിത്സ നൽകാനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കേരള സർക്കാർ മെഡിക്കൽ ഓഫീസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ(കെജിഎംഒഎ). എന്നാൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ പുതിയ തസ്തികകൾ ആവശ്യമാണെന്നും നിലവിലുള്ള ഡോക്ടർമാരെ പുനർവിന്യസിച്ചുകൊണ്ട് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ത്രിതല പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനത്തെ ബാധിക്കുമെന്ന് സംഘടന പറഞ്ഞു.
ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കീഴിൽ ഏകദേശം 800 ഡോക്ടർ തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ ഏകദേശം 300 എണ്ണം സ്പെഷ്യാലിറ്റി കേഡറാണെന്നും ജനറൽ കേഡറിൽ 476 ഒഴിവുകളും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കേഡറിൽ 23 ഒഴിവുകളുമുണ്ടെന്ന് സംഘടന പറഞ്ഞു.
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പല ജില്ലാ, ജനറൽ ആശുപത്രികളിലും ചില വകുപ്പുകളിൽ മൂന്നോ നാലോ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഡോക്ടർമാർ മാത്രമേയുള്ളൂ. അവരുടെ സ്റ്റാഫിങ് മെഡിക്കൽ കോളജുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, അവിടെ വകുപ്പുകളിൽ ഫാക്കൽറ്റി, സീനിയർ റെസിഡൻ്റ്, ജൂനിയർ റെസിഡൻ്റ്സ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഏകദേശം 100 ഡോക്ടർമാർ ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് സംഘടന പറഞ്ഞു. പകൽ സമയത്ത് ഔട്ട്പേഷ്യൻ്റ്, ഇൻപേഷ്യൻ്റ്, തിയേറ്റർ ഡ്യൂട്ടികളിൽ രാത്രികാല അടിയന്തര ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ള സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകൾ ഓൺ-കോൾ സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ ആരോഗ്യത്തേയും രോഗിയുടെ സുരക്ഷയേയും ബാധിച്ചേക്കാമെന്നും സംഘടന കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി തസ്തികകൾ ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കണമെന്നും ശരിയായ ഷിഫ്റ്റ്, സ്റ്റേ-ഡ്യൂട്ടി ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ ബിരുദാനന്തര യോഗ്യതയുള്ള അസിസ്റ്റൻ്റ് സർജൻമാരെ നിയോഗിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. പ്രാഥമിക, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്ത് സെൻ്ററുകളിലെ ഒഴിവുകൾ പിഎസ്സി വഴി നികത്തണമെന്നും വലിയ ആശുപത്രികളിലേക്ക് ഡോക്ടർമാരെ മാറ്റുന്നത് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും സംഘടന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി കാഷ്വാലിറ്റി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച് അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് കെജിഎംഒഎ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിയന്തര സേവനങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സർക്കാർ രേഖാമൂലമുള്ള ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സർക്കാർ ഉത്തരവ് ഇതിനകം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന പറഞ്ഞു.
സർവീസ് ക്വാട്ടയിൽ ബിരുദാനന്തര യോഗ്യത നേടിയിട്ടും സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടർമാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നും ഡോക്ടർമാരുടെ സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടു. അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംഘടനയുമായി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും ഡോക്ടർമാരും ആശുപത്രികളും നേരിടുന്ന പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും കെജിഎംഒഎ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
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