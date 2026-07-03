പോളിടെക്നിക് പരീക്ഷയിൽ ഫോണ് ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടി; വിദ്യാർഥിക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്
ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ജോയിൻ്റ് കൺട്രോളർ സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്ക് കോളജ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പൊലീസ് കേസെടുത്തത്.
Published : July 3, 2026 at 11:14 AM IST
കണ്ണൂർ: കെജിസി പരീക്ഷയിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടിച്ച വിദ്യാർഥിയ്ക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ്. കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ പോളിടെക്നിക്കൽ കോളജിലാണ് സംഭവം. കെജിസി(Kerala Government Certificate Examination) പരീക്ഷയിയിലാണ് ശ്രീ ജനാർദ്ദന എസ് എന്ന വിദായാർഥിനി മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് കോപ്പിയടി നടത്തിയത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമായിരുന്നു കെജിസി പരീക്ഷ നടന്നത്. പരീക്ഷ ഹാളിൽ വെച്ച് വിദ്യാർഥി ഫോൺ നോക്കി ഉത്തരങ്ങൾ പകർത്തുകയായിരുന്നു. ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇൻവിജിലേറ്റർ കോളജ് അധികൃതരെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. അധികൃതർ പൊലീസിനെ അറിയിക്കുകയും സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
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ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ജോയിൻ്റ് കൺട്രോളറാണ് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർക്ക് നേരിട്ട് ലഭിച്ച പരാതിയിലാണ് നടപടി. വിദ്യാർഥിയുടെ ഫോൺ നിലവിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണ്.
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