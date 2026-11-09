വാഴക്കുലകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ച് എംഡിഎംഎ കടത്ത്; ലഹരി സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതി പിടിയിൽ
ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അങ്കമാലിയിൽവച്ചാണ് പ്രതിയെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്: Ernakulam MDMA drug bust
Published : November 9, 2026 at 10:58 AM IST
എറണാകുളം: വാഴക്കുലകൾക്കിടയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് ബെംഗളൂരുവിൽനിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിയിരുന്ന സംഘത്തിലെ മുഖ്യപ്രതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഹരിപ്പാട് പായിപ്പാട് വയ്യാപുരം വില്ലേജ് പറയ്യിൽ വീട്ടിൽ ഡാനി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ധനേഷ് എസ് നായർ (31) ആണ് പിടിയിലായത്. ഇയാളിൽനിന്ന് 803 ഗ്രാം ഹാഷിഷ് ഓയിലും എട്ട് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും അന്വേഷണസംഘം പിടിച്ചെടുത്തു.
ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം അങ്കമാലിയിൽവച്ചാണ് പ്രതിയെ സാഹസികമായി പിടികൂടിയത്. മൈസൂരിനടുത്ത് നഞ്ചൻഗുഡുവിൽ സ്വന്തമായി വാഴത്തോട്ടവും കൃഷിയിടങ്ങളുമുള്ള ധനേഷ് ഇതിൻ്റെ മറവിലാണ് വൻതോതിലുള്ള ലഹരിക്കടത്ത് നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. യുവാക്കളെ ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിനും വിതരണത്തിനുമായി റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത് ബെംഗളൂരുവിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും എത്തിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇയാളുടെ രീതി. തുടർന്ന് വാഴക്കുലകൾക്കുള്ളിൽ പൊതിഞ്ഞ് ഒളിപ്പിച്ച് കടത്തുന്ന എംഡിഎംഎ കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഏജൻ്റുമാർക്കും ഉപഭോക്താക്കൾക്കും വിതരണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
കൂടുതൽ അറസ്റ്റുകൾ
ലഹരിമരുന്ന് വാഴക്കുലകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിക്കുന്ന കടത്തുരീതികൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോകളും പ്രതിയുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളിൽനിന്ന് അന്വേഷണസംഘത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലുവയിലെ ലോഡ്ജിൽനിന്ന് 185 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി ഹരികൃഷ്ണൻ എന്നയാളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
ഇയാളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽനിന്നാണ് ലഹരിമരുന്ന് ശൃംഖലയുടെ പ്രധാന കണ്ണിയായ ധനേഷിനെക്കുറിച്ച് പൊലീസിന് നിർണായക വിവരം ലഭിക്കുന്നത്. ഹരികൃഷ്ണൻ നൽകിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസുമായി സഹകരിച്ച് തോപ്പുംപടിയിൽ നടത്തിയ തെരച്ചിലിൽ ഏഴ് ഗ്രാം എംഡിഎംഎയുമായി ഷിനു സെബാസ്റ്റ്യൻ എന്നയാളെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് പൊലീസ്
ഡാനി ഭായ് എന്ന പേരിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് വഴിയാണ് ധനേഷ് കൂട്ടാളികൾക്ക് നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നത്. ഇയാൾ നൽകുന്ന നിർദേശമനുസരിച്ചാണ് ഹരികൃഷ്ണനും ഷിനുവും കേരളത്തിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഹരി എത്തിച്ചിരുന്നത്. മയക്കുമരുന്ന് കൈമാറിയ ശേഷം ലഭിക്കുന്ന തുക ഇവർ ധനേഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചുനൽകുകയായിരുന്നു പതിവ്.
സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശൃംഖലയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹരികൃഷ്ണൻ്റെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവി കെ എസ് സുദർശൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകയിലും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് അങ്കമാലിയിലെത്തിയ ധനേഷിനെ പൊലീസ് സംഘം വലയിലാക്കിയത്. ഇതോടെ ബെംഗളൂരു-മൈസൂരു മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് ലഹരി എത്തിക്കുന്ന പ്രധാന ഉറവിടമാണ് പൊലീസ് തകർത്തത്.
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ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ബൈജു പൗലോസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അങ്കമാലി ഇൻസ്പെക്ടർ ആർ രൂപേഷ്, നെടുമ്പാശേരി ഇൻസ്പെക്ടർ ബി കെ അരുൺ, എസ്ഐമാരായ ജോജോ ജോർജ്, അനൂപ് വി, പ്രൊബേഷണറി എസ്ഐ ലാൻസി ദാസ്, എഎസ്ഐ നൗഷാദ്, സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ അജിത്, വിനോദ്, ലിൻസൺ, സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർമാരായ മാഹിൻഷാ അബൂബക്കർ, മനോജ് കെ എം, മുഹമ്മദ് അമീർ, മുഹമ്മദ് ഷാഹിൻ, അഫ്സൽ, ഗസ്നി, ഷൈജൻ, ശ്രീരാജ് എം എസ്, ഷമീൻ എസ്, അനിൽജിത് എം ബി എന്നിവരടങ്ങുന്ന സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ച് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സംഘത്തിലെ കൂടുതൽ കണ്ണികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി വരും ദിവസങ്ങളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.
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