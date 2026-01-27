ETV Bharat / state

ഇരട്ടകളുടെ ഗ്രാമം, കുഞ്ഞുങ്ങളെ മൂലയൂട്ടാനാകാതെ അമ്മമാര്‍ 'വിചിത്രം ഈ ഗ്രാമം'

ഇരട്ടകളുടെ ജനന നിരക്ക് ഒരുപാട് ആയതിനാൽ ഗ്രാമത്തിലെ മിക്ക അമ്മമാർക്കും ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കുട്ടികൾക്ക് മുലയൂട്ടാൻ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഭോപ്പാല്‍ എയിംസിന്‍റെ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

Published : January 27, 2026 at 2:05 PM IST

ഭോപ്പാല്‍: ഇരട്ടകളുടെ ഉയര്‍ന്ന ജനന നിരക്ക് മൂലം ലോകശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിച്ച ഗ്രാമമാണ് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊടിഞ്ഞി. ഗ്രാമത്തിൻ്റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ഇരട്ട കുട്ടികളാണ്. നവജാതശിശുക്കൾ മുതൽ 65 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ള എല്ലാ ഇരട്ടകളേയും ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി 80 ജോഡി ഇരട്ടകൾ പഠിക്കുന്നു. വർഷങ്ങളായി ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും ഗവേഷകരെയും ആകർഷിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാമമാണിത്.

ഈ നാടിന്‍റെ പ്രത്യേകത ദേശീയ ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിച്ചതോടെ വര്‍ഷം തോറും ആഘോഷങ്ങളും നടത്തി വരുന്നു. ഇരട്ടകളുടെ ജനന നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിച്ചതിനാൽ ഗ്രാമത്തിലെ മിക്ക അമ്മമാർക്കും, ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ ആറ് മാസ മുലയൂട്ടല്‍ പോലും സാധിക്കുന്നില്ലെന്നാണ് ഭോപ്പാല്‍ എയിംസിന്‍റെ പഠനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ഭോപ്പാൽ എയിംസിലെ അസിസ്റ്റൻ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോ. ഗീത ഭരദ്വാജ് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ, ഗ്രാമത്തിലെ നാല് ശതമാനം അമ്മമാർക്ക് മാത്രമേ ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം മുലയൂട്ടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂവെന്ന് കണ്ടെത്തി. എയിംസ് ഭുവനേശ്വറിലെ ഡോ. എം. വി. സ്‌മിത ഈ പഠനത്തിൽ സഹ ഗവേഷകയായിരുന്നു. കൊടിഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിൽ ഏകദേശം 2,000 കുടുംബങ്ങളുണ്ടെന്നും, ഇതുവരെ 550-ലധികം ഇരട്ടകൾ ഇവിടെ ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോക്‌ടർമാർ പറയുന്നു.

ആദ്യത്തെ ആറ് മാസം കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന (WHO) ശുപാർശ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ, കൊടിഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിൽ, മിക്ക അമ്മമാരും ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണങ്ങൾ നൽകി തുടങ്ങുന്നു. പലരും, 18 മാസം വരെ പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മിശ്രിത ആഹാരം നൽകുന്നത് തുടരുന്നു.

2008 ലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം കൊടിഞ്ഞി ഗ്രാമത്തിൽ 280 ജോഡി ഇരട്ടകൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഈ എണ്ണം നിരന്തരം വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും എയിംസ് ഭോപ്പാൽ ഡയറക്‌ടർ ഡോ. മാധവാനന്ദ് കർ പറഞ്ഞു. ഇരട്ടകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും 15 വയസിന് താഴെയുള്ളവരാണ്.

ഇരട്ടകളെ പരിപാലിക്കുന്നത് മൂലം ഏകദേശം എഴുപത് ശതമാനം അമ്മമാർക്കും കടുത്ത ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ക്ഷീണം അനുഭവപ്പെടുന്നുവെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഊർജ്ജത്തിൻ്റേയും പോഷകാഹാരത്തിൻ്റേയും അഭാവം കാരണം ഇവർക്ക് പതിവായി മുലയൂട്ടാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഈ ഗ്രാമത്തിലെ അമ്മമാർക്ക് പ്രത്യേക പോഷകാഹാരം, മുലയൂട്ടൽ പിന്തുണാ പരിപാടികൾ എന്നിവ അടിയന്തരമായി നടത്തേണ്ടതുണ്ട്.

