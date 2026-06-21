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''മുല്ലപ്പെരിയാർ നിരീ​ക്ഷണ സമിതിയിൽ യുപിക്കാരൻ''; കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെന്ന് മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ്

മുല്ലപ്പെരിയാർ നിരീ​ക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തി​ൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ടി കെ ശിവരാജനെ ഒഴിവാക്കി പകരം യുപിക്കാരൻ നടപടി ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെന്ന് ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ്

MULLAPERIYAR KERALA GOVERNMENT CENTREL GOVERNMENT CENTREL GOVERNMENT DECISION
അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 8:48 PM IST

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കോട്ടയം: മുല്ലപ്പെരിയാർ നിരീ​ക്ഷണ സമിതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തി​ൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ ടി കെ ശിവരാജനെ ഒഴിവാക്കിയ നടപടി ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമെന്ന് ജല വിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. മോൻസ് ജോസഫ്. കേന്ദ്ര നടപടി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അകാരണമായാണ് ശിവരാജനെ മാറ്റിയത് കേരളവുമായി ആലോചിച്ചിട്ടല്ല.

ഇതിനാൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയതായും നടപടി പിൻവലിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേരള പ്രതിനിധിയെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന കത്ത് വന്നെന്നും, ഇത് അംഗീകരിക്കിയെന്നും അറിയിച്ച് വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി കേന്ദ്രത്തിന് മറുപടി കൊടുത്തുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ടി കെ ശിവരാജനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തെ അറിയിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറ‍ഞ്ഞു.

കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് പകരം യുപിക്കാരനെയാണ് നിയമിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം വിഷയത്തിൽ രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായ സമന്വയം വേണമെന്നും കേരള ജനതയുടെ സുരക്ഷയാണ് പ്രധാനമെന്നും മോൻസ് ജോസഫ് പറ‍ഞ്ഞു. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം വേണമെന്നാണ് നിലപാടെന്നും തമിഴ്‌നാടിന് വെള്ളം കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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മോൻസ് ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

"കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ നടപടി കേരളത്തിന് ഒരുതരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. തികച്ചും ഏകപക്ഷിയമായാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേരളവും തമിഴ്‌നാടും രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളും ശുപാർശ ചെയ്‌താണ് പ്രീതിനിധികൾ ഈ സമിതിയിലേക്ക് അംഗങ്ങളായി വന്നിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായടി കെ ശിവരാജനെ അകാരണമായി നീക്കം ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച് കേരളവുമായി അഭിപ്രയം ചോദിച്ചിട്ടില്ല, ആശയവിനിമയം നടത്തിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ഗവൺമെൻ്റുമായും വകുപ്പുമായും ആലോചിക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപെടുത്തുന്നു. ഈ നടപടി ഉടൻ പിൻവലിക്കണമെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയെ ഉടൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുപ്രിം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രേകരമാണ് രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധികളെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകിരിക്കുന്ന പാനലിൽനിന്നുമാണ് പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ടി കെ ശിവരാജിനെ പറ്റി ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒബ്‌ജക്ഷൻ ഉണ്ടങ്കിൽ കേന്ദ്രം ആദ്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റിനെ അറിയിക്കണമായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് ചെയ്യാതെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻ്റ് ഏകപക്ഷിയമായി തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രീതിനിധിക്ക് പകരം നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് യു പിക്കാരനെയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിക്ക് കേരളത്തിൽനിന്നും തന്നെ ഒരു വ്യക്തി വേണം." മന്ത്രി മോൻസ് ജോസഫ് വിമർഷിച്ചു.

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