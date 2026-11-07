കാരുണ്യമായി നോർക്ക സാന്ത്വന പദ്ധതി: കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം നൽകിയത് 140 കോടി രൂപ
2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (ഒക്ടോബർ 31 വരെ) സർക്കാർ ധനസഹായം ഉത്തരവാക്കിയ 1056 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 5,71,65,000 രൂപ നൽകാനുണ്ട്
Published : November 7, 2026 at 3:41 PM IST
സി എസ് സിദ്ധാർത്ഥൻ
തിരുവനന്തപുരം: ദീർഘകാലം വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് നാട്ടിൽ തിരികെയെത്തിയ സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്ന പ്രവാസി കേരളീയർക്കായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന സമാശ്വാസ പദ്ധതിയായ നോർക്ക സാന്ത്വനം പദ്ധതി വഴി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷം വിതരണം ചെയ്തത് 139.49 കോടിരൂപ. 22,267 പേർക്കാണ് ധനസഹായം ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് സാമ്പത്തിക വർഷം 154 കോടി രൂപയാണ് ബജറ്റിൽ സാന്ത്വനം പദ്ധതിക്കായി വകയിരുത്തിയത്. ഇതിൽ നോർക്ക റൂട്സിന് അനുവദിച്ച 139.49 കോടി രൂപ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി വിതരണം ചെയ്തു.
2021- 2022ൽ 4,614 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 30 കോടി രൂപയും 2022- 2023ൽ 4,016 പേർക്കായി 26.4 കോടി രൂപയും 2023- 2024ൽ 4,124 പേർക്കായി 33 കോടി രൂപയും 2024- 2025ൽ 4,748 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 25 കോടി രൂപയും 2025- 2026 ൽ 4,536 പേർക്കായി 25.09 കോടി രൂപയും വിതരണം ചെയ്തു. ചെയർമാൻ ഫണ്ട് പദ്ധതി പ്രകാരം യഥാക്രമം 2021- 22 വർഷം മൂന്ന് പേർക്ക് 14,0000 രൂപയും 2022-23 വർഷം 10 പേർക്ക് 640000 രൂപയും 2023-24 വർഷം 58 പേർക്ക് 12,40,000 രൂപയും 2024- 25 വർഷം 66 പേർക്ക് 8,40,000 രൂപയും 2025- 26 വർഷം 92 പേർക്ക് 11,40,000 രൂപയും സഹായം നൽകി. ആകെ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ 229 പേർക്കായി 40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഇനത്തിൽ വിതരണം ചെയ്തത്.
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സാന്ത്വന പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ രണ്ടായിരത്തോളം അപേക്ഷകൾ നടപടി ക്രമത്തിലാണ്. 2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ (ഒക്ടോബർ 31 വരെ) സർക്കാർ ധനസഹായം ഉത്തരവാക്കിയ 1056 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കായി 5,71,65,000 രൂപ നൽകാനുണ്ട്. ചെയർമാൻ ഫണ്ട് പദ്ധതിയിൽ നിലവിൽ 157 അപേക്ഷകൾ നടപടി ക്രമങ്ങളിലാണ്. 2026- 27 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് സാന്ത്വന പദ്ധതിക്കായി 35 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി സർക്കാർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഹമ്മദ് അഷ്റഫിന് വിവരവകാശപ്രകാരം ലഭിച്ച മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. സാന്ത്വന പദ്ധതിയിലൂടെ മരണാനന്തര ധനസഹായമായി പരമാവധി ഒരുലക്ഷം രൂപ വരെയും ചികിത്സാ ധനസഹായമായി പരമാവധി 50,000 രൂപയും വിവാഹ സഹായമായി തിരിച്ചെത്തിയ പ്രവാസികളുടെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹച്ചെലവുകൾക്കായി 15,000 രൂപയും കൃത്രിമകാലുകൾ, ഊന്നുവടി, വീൽചെയർ മുതലായവ വാങ്ങുന്നതിന് 10,000 രൂപയും നൽകാറുണ്ട്.
ഒന്നരലക്ഷം രൂപയിൽ താഴെ വാർഷിക കുടുംബ വരുമാനമുള്ളവർക്കാണ് സാന്ത്വനം പദ്ധതിയിൽ അപേക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യതയുള്ളത്. കുറഞ്ഞത് രണ്ട് വർഷം തൊഴിൽ വിസയിൽ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്തിരിക്കണം. നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയതിനു ശേഷമുള്ള കാലയളവോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തുവർഷമോയുള്ള സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കണം. അപേക്ഷ സമർക്കുമ്പോഴും സഹായം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും അപേക്ഷകൻ വിദേശത്തായിരിക്കാൻ പാടില്ല.
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