സീബ്രാലൈനിൽ നിയമലംഘനം അരുത്; 'മോട്ടു' വിൻ്റെ തട്ടു കിട്ടും
Published : January 27, 2026 at 8:12 PM IST
വാഹനയാത്രികരെ, കാൽനടക്കാരെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കില് ഇനി പണിപാളും. കാൽനട യാത്രികർക്കുള്ള സീബ്രാ ക്രോസിംഗിൽ സിഗ്നൽ അവഗണിച്ച് നിയമലംഘനം നടത്തുന്നവർക്ക് 'മോട്ടു 'വിൻ്റെ ഗദയുടെ തട്ടുകിട്ടും. കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ മോട്ടു എന്ന ആനക്കുട്ടി റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നു. ആദ്യഘട്ടമായി കാൽനട യാത്രികരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ബോധവത്ക്കരണം.
ദേശീയ റോഡ് സുരക്ഷാ മാസാചരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം ആർടിഒ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് തിരുവനന്തപുരം പഴവങ്ങാടി ജംഗ്ഷനിലെ സീബ്രാ ക്രോസിംഗിൽ മോട്ടു ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയുമായി ഇറങ്ങി ജനശ്രദ്ധ നേടിയത്. പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങ്ങുകളിൽ കാൽനടക്കാരെ പരിഗണിക്കാതെ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവർമാർക്ക് സ്നേഹശാസനം നല്കിയ മോട്ടു , മാതൃകാപരമായി ഡ്രൈവിംഗ് കാഴ്ചവച്ച ആളുകൾക്ക് മധുരം നല്കാനും മറന്നില്ല.
വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മോട്ടുവിന്റെ റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ അരങ്ങേറും. റോഡ് സുരക്ഷാ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ രസകരവും കാര്യക്ഷമവും ആക്കുന്നതിന് മോട്ടുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പ്രയോജനപ്രദമാകും. ഒരു കാർട്ടൂൺ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ രൂപഭാവങ്ങളോടെ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഉൾപ്പെടെ റോഡ് സുരക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ മോട്ടുവിന് കഴിയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് അധികൃതർ. മോട്ടുവിൻ്റെ പ്രാരംഭ മുന്നറിയിപ്പിന് ശേഷവും നിയമലംഘനം ആവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ ശിക്ഷാ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരും.
ഹെല്മറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുചക്ര വാഹന യാത്ര: 2,55,97,600 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി
ഹെൽമറ്റ് ധരിക്കാതെ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ ഓടിച്ചതിന് സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ 50,969 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും 2,55,97,600 രൂപ പിഴ ഈടാക്കുകയും ചെയ്തു. 1,19,414 ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് " ഹെൽമെറ്റ് ഓൺ- സേഫ് റൈഡ് " എന്ന ഒരാഴ്ച നീണ്ട സ്പെഷ്യൽ ഡ്രൈവിൽ പരിശോധിച്ചത്.
ഇരുചക്ര വാഹനയാത്രയില് ഹെല്മറ്റ് ധരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റി പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവല്ക്കരിക്കുന്നതിനും ഇതിലൂടെ റോഡപകടങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമായാണ് കേരള പോലീസിന്റെ ട്രാഫിക് ആന്റ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗം സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി സ്പെഷ്യല് ഡ്രൈവ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
സമീപകാലത്ത് ഇരുചക്ര വാഹനാപകടങ്ങളില് നിരവധി പേര്ക്കാണ് ജീവന് നഷ്ടമായത്. ഇതില് ഭൂരിഭാഗം പേരും അപകട സമയത്ത് ഹെല്മറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നില്ല. 2026 ജനുവരി മാസം 11, 12 തീയതികളില് മാത്രം 11 പേര്ക്കാണ് ഇത്തരത്തില് ജീവന് നഷ്ടമായത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഹൈവേ പട്രോളിംഗ് വിഭാഗങ്ങളോട് തുടര്ന്നുള്ള ദിവസങ്ങളില് നിരന്തര പരിശോധന നടത്തുന്നതിനും നിയമലംഘനം ആവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്കെതിരെ കര്ശന നടപടിയെടുക്കുന്നതിനും നിര്ദ്ദേശം നല്കിയിട്ടുണ്ട്.
ട്രാഫിക് ആന്റ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് ഐ.ജിയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം ട്രാഫിക് നോര്ത്ത് സോണ്, സൗത്ത് സോണ് എസ്.പി മാരുടെ മേല്നോട്ടത്തില് ജില്ലാ ട്രാഫിക് നോഡല് ഓഫീസര്മാരുമായി സഹകരിച്ചാണ് പരിശോധനകള് നടത്തിയത്. ഇത്തരം പരിശോധനകള് തുടര്ന്നും നടത്തി റോഡ് ഗതാഗതം സുരക്ഷിതമാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികള് സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഐ.ജി അറിയിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള് ഇത്തരം ഗതാഗത നിയമലംഘനം ശ്രദ്ധയില്പ്പെട്ടാല് 974700 1099 എന്ന "ശുഭയാത്ര" വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറില് ട്രാഫിക് ആന്റ് റോഡ് സേഫ്റ്റി മാനേജ്മെന്റ് വിഭാഗത്തെ അറിയിക്കാം.
