ആ ഹൃദയവും നിലച്ചു; കേരള മനസ് കീഴടക്കിയ ഹൃദയമാറ്റത്തിന് വിധേയനായ മാത്യു അച്ചാടൻ വിടവാങ്ങി
സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി എയർ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയ ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ. മാത്യു അച്ചാടന്റെ ശസ്ത്രക്രിയ ചരിത്രമായിരുന്നു.
Published : April 27, 2026 at 12:08 PM IST
എറണാകുളം : ആകാശമാർഗം എത്തിയ ഹൃദയം പത്തു വർഷത്തോളം നെഞ്ചിലേറ്റിയ മാത്യു അച്ചാടൻ (57) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി എയർ ആംബുലൻസ് സംവിധാനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ മാത്യു അച്ചാടന്റെ ജീവിതം കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ ചരിത്രത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ചരിത്രമായ ശസ്ത്രക്രിയ
2015 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്ന മാത്യു അച്ചാടന്റെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞത്. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം മാറ്റിവയ്ക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന് ഡോക്ടർമാർ വിധിയെഴുതി. തുടർന്നുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ച അഭിഭാഷകൻ നീലകണ്ഠ ശർമ്മയുടെ ഹൃദയം മാത്യുവിന് ലഭിക്കുന്നത്.
തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം ഹൃദയം എത്തിക്കുന്നത് ദുഷ്കരമായതിനാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുകയും നേവിയുടെ ഡോണിയർ വിമാനം എയർ ആംബുലൻസായി ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വിമാന മാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ഹൃദയം, നേവി എയർ പോർട്ടിൽ നിന്ന് എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. പ്രശസ്ത ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്ധൻ ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആറുമണിക്കൂർ നീണ്ട ആ സങ്കീർണ ശസ്ത്രക്രിയ. "നീലകണ്ഠ ശർമ്മയുടെ ഹൃദയം മാത്യുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ മിടിച്ചുതുടങ്ങി" എന്ന ഡോക്ടറുടെ അറിയിപ്പ് ആവേശത്തോടെയാണ് അന്ന് കേരളം ഏറ്റെടുത്തത്.
ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന മാത്യു, തന്റെ തൊഴിലായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവിങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങുകയും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്തു. അവയവദാനത്തിന്റെ പ്രസക്തി വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ജീവിക്കുന്ന മാതൃകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പത്തു വർഷത്തോളം ആരോഗ്യവാനായി തുടർന്ന അദ്ദേഹം, അവയവദാന പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും സജീവമായിരുന്നു. മാത്യു അച്ചാടൻ അവയവദാന രംഗത്തെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം നയിച്ച ഒരു പതിറ്റാണ്ട് ജീവിതം ഇന്നും നിരവധി രോഗികൾക്ക് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.
Also Read: കൊടും ചൂടിന് ഒടുവിൽ ആശ്വാസം; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് മുതൽ വേനൽ മഴ എത്തും