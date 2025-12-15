Kerala Local Body Elections2025

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ‘ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്’; 'ഒരു റിലാക്‌സേഷനൊക്കെ' ഉണ്ട്, സിഎംഎസ് കോളജിലെ പോസ്റ്റ്‌ ഓഫിസ് വേറെ ലെവല്‍

പോസ്റ്റ്‌ ഓഫിസിന്‍റെ മുഖം മാറ്റി ന്യൂജെൻ പിള്ളേർ. ഇനി ജെൻ സി പോസ്റ്റ്‌ ഓഫിസ്. ഡിസംബർ എട്ടിന് സിഎംഎസ് കോളജില്‍ ആരംഭിച്ച ജെൻ സി പോസ്റ്റ്‌ ഓഫിന്‍റെ പ്രവർത്തനം വിശദമായി അറിയാം...

Keralas first Gen z post office in CMS College (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 15, 2025 at 5:39 PM IST

കോട്ടയം : കേരളത്തിലെ ആദ്യ കലാലയമെന്ന നിലയിൽ അറിവിന്‍റെ അക്ഷരത്തണൽ വിരിച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമാണ് സിഎംഎസ് കോളജ്. സിഎംഎസ് കോളജിന്‍റെ എഴുത്തുവഴിയിൽ വേറിട്ട ഒരു കിരീടം അണിയിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ച (ഡിസംബർ 8) ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് ഉദ്‌ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. പോസ്റ്റ് ഓഫിസുകളെ പുതുതലമുറയ്ക്കിടയിൽ ജനകീയമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി തപാൽ വകുപ്പ് ഒരുക്കുന്ന ‘ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസു’കളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യത്തേതാണ് കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജിലേത്.

90 ശതമാനവും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളാണ് ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ ലഭിക്കുന്നത്. ക്യുആർ അധിഷ്‌ഠിത പാഴ്‌സൽ ബുക്കിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സേവനങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ മാത്രം ലഭ്യമാക്കുന്ന സ്‌മാർർട്ട് സർവീസ് ടച്ച് പോയിന്‍റുകൾ, റീഡിങ് റൂം, വൈഫൈ സോൺ എന്നിവ ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കോളജിന്‍റെ പ്രധാന കവാടം കടന്നെത്തുമ്പോൾ കാണുന്ന അക്വേറിയത്തിനു സമീപത്തെ മുറിയിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സിഎംഎസ് കോളജിലെ ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് (ETV Bharat)

തപാൽ സേവനങ്ങൾ ആധുനിക ശൈലിയിൽ

പുതു തലമുറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയില്‍ പ്രകൃതി സൗഹൃദമായിട്ടാണ് പോസ്റ്റൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടറിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന. എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ ഇൻഡോർ, ഔട്ട്ഡോർ ഏരിയകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച ഈ ഇടം വർക്ക് കഫേ, ഗ്രീൻ കോർണർ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹബ്ബ് എന്നിവയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ തപാൽ സേവനങ്ങളെ പുതിയ തലമുറയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'ജെൻ-സെഡ്' (Gen Z) പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജിൽ തുറന്നത്.

'വിദ്യാർഥികളാൽ, വിദ്യാർഥികൾക്ക് വേണ്ടി, വിദ്യാർഥികളുടെ' എന്ന അടിസ്ഥാന തത്വത്തിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത ഈ പോസ്റ്റൽ കൗണ്ടർ, സിഎംഎസ് കോളജ് വിദ്യാർഥികളും ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് ആസൂത്രണം ചെയ്‌ത് സഹകരിച്ച് നിർമിച്ചതാണ്. സർഗാത്മകത, സുസ്ഥിരത, സേവനം എന്നിവയുടെ മികച്ച സംയോജനമാണ് ഇവിടെ കാണാനാവുക.

സിഎംഎസ് കോളജിലെ ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് (ETV Bharat)

ജെൻ-സി പോസ്റ്റൽ കൗണ്ടറിൻ്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ

പ്രകൃതി തീമിലുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ: പുൽത്തകിടിക്ക് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഇരിപ്പിടങ്ങള്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ഗാർഡനും ഇവിടെയുണ്ട്. ടയറുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇരിപ്പിടങ്ങൾ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ്.

ചാർജിങ് പോയിന്‍റുകൾ: ലാപ്ടോപ്പുകൾ, മൊബൈല്‍ ഫോണുകള്‍ എന്നിവയ്‌ക്കായി ചാർജിങ് പോയിന്‍റുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സിഎംഎസ് കോളജിലെ ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് (ETV Bharat)

വിനോദത്തിനും വിശ്രമത്തിനും ഒരിടം: പുസ്‌തകങ്ങളും ബോർഡ് ഗെയിമുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഷെൽഫ്, ശാന്തമായി പുസ്‌തകങ്ങളും മറ്റും വായിക്കാൻ സൗകര്യം.

സമ്പൂർണ എംപിസിഎം കൗണ്ടർ: പാക്കേജിങ് മെറ്റീരിയലുകൾ, 'മൈസ്റ്റാമ്പ്' പ്രിൻ്റർ എന്നിവയോട് കൂടിയ ബുക്കിങ് കൗണ്ടർ.

ആർട്ട് ഇൻ്റീരിയറുകൾ: ഇന്ത്യാ പോസ്റ്റ്, അക്ഷരങ്ങളുടെ നാടായ കോട്ടയത്തിൻ്റെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകം, കേരള പാരമ്പര്യം, സിഎംഎസ് കോളജിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ, പ്രകൃതി എന്നിവ ആഘോഷിക്കുന്ന കലാസൃഷ്‌ടികളാല്‍ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. വിദ്യർഥികളുടെയും സ്റ്റാഫിന്‍റെയും സൃഷ്‌ടികളാണ് ഇതെല്ലാം.

സിഎംഎസ് കോളജിലെ ജെൻ സി പോസ്റ്റ് ഓഫിസ് (ETV Bharat)

ഈ ജെൻ-സി ശൈലിയിലുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ കൗണ്ടർ ഒരു സേവന കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി ഒരു വർക്ക്‌പ്ലേസ്, മീറ്റിങ് ഏരിയ, ക്രിയേറ്റീവ് ഹബ്ബ്, റിലാക്സേഷൻ സോൺ, കമ്മ്യൂണിറ്റി കോർണർ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

