മാത്യു അച്ചാടൻ്റെ ഹൃദയ മാറ്റിവെക്കലും ജീവിതവും വൈദ്യശാസ്ത്ര വിജയം; ഓർമകൾ പങ്കിട്ട് ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറം

10 വര്‍ഷം മുൻപ് ഹൃദയം മാറ്റിവച്ച മാത്യു അച്ചാടന്‍ അന്തരിച്ചു. വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവുമായി ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്ര ക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രശസ്‌ത കാർഡിയാക് സർജൻ രംഗത്ത്. മാത്യുവിൻ്റെ വേർപാട് അപ്രതീക്ഷിതമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർ.

Renowned cardiac surgeon Dr. Jose Chacko Periyappuram
Published : April 27, 2026 at 7:50 PM IST

എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ ചികിത്സാ ചരിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായ മാത്യു അച്ചാടൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ അനുശോചനവുമായി ഹൃദയ മാറ്റ ശസ്ത്ര ക്രിയക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രശസ്‌ത കാർഡിയാക് സർജൻ ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറം.

മരണത്തെ മുഖാമുഖം കണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ ലഭിച്ച രണ്ടാം ജന്മം 11 വർഷത്തോളം നീണ്ടുനിന്നത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ പോലും ആരോഗ്യവാനായിരുന്ന മാത്യുവിൻ്റെ വേർപാട് അപ്രതീക്ഷിതമാണെന്ന് ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞു. ഇനിയും ഒരു പാട് കാലം അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

മതസൗഹാർദത്തിൻ്റെ പ്രതീകം

മാത്യു അച്ചാടൻ്റെ ശസ്ത്രക്രിയ കേവലം ഒരു ചികിത്സാ നടപടിയല്ല, മറിച്ച് കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ഒത്തൊരുമയുടെ പ്രതീകമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്‌ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ' എന്ന ശരണം വിളികളോടെ വിമാനത്തിൽ കയറ്റിയ നീലകണ്‌ഠൻ ശർമ്മയുടെ ഹൃദയം, കൊച്ചിയിലെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ 'സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെയാണ് മാത്യു അച്ചാടനിൽ വെച്ചുപിടിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകിയത് മുസ്ലീമായ വ്യവസായി സിദ്ദീഖും. ഇതിലും വലിയൊരു മതസൗഹാർദ പ്രതീകം നമുക്ക് മുന്നിലില്ല," ഡോക്‌ടർ അനുസ്‌മരിച്ചു.

പറന്നുവന്ന ഹൃദയം

അന്ന് മാധ്യമങ്ങൾ പറന്നുവന്ന ഹൃദയം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ആ ദൗത്യം രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായി നേവി എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഹൃദയം എത്തിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. കേവലം 15 ശതമാനം മാത്രം പമ്പിങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹൃദയവുമായാണ് മാത്യു ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയത്. അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി, ഹൈബി ഈഡൻ, അന്നത്തെ ജില്ലാ കളക്‌ടർ രാജമാണിക്യം എന്നിവരുടെ അടിയന്തര ഇടപെടലുകളെല്ലാം , വിജയകരമായി ഹൃദയ ശസ്ത്രക്രി പൂർത്തിയാക്കാൻ സഹായകമായി.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം ഓട്ടോറിക്ഷ ഓടിച്ച് സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോറ്റാനും കൊച്ചുകുട്ടികളായിരുന്ന മക്കളെ വിദേശത്തേക്ക് അയക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കാനും മാത്യുവിന് സാധിച്ചു എന്നത് സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ ജീവിതവും ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാവിയും എപ്രകാരം മാറ്റിമറിക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് മാത്യു അച്ചാടൻ എന്ന് ഡോക്‌ടർ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ വന്ന് പരിശോധനകൾ നടത്തിയപ്പോഴും മാത്യു പൂർണ ആരോഗ്യവനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കുമെന്ന് തങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതായും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വേർപാടിൽ അതിയായ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുരം പറഞ്ഞു. മാത്യു അച്ചാടൻ്റെ വിയോഗം തനിക്കും ലിസി ആശുപത്രിയിലെ മെഡിക്കൽ സംഘത്തിനും വ്യക്തിപരമായ നഷ്‌ടമാണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിചേർത്തു.

2015 ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് ഓട്ടോ ഡ്രൈവറായിരുന്ന മാത്യു അച്ചാടൻ്റെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞത്. ഹൃദയസംബന്ധമായ അസുഖം മൂർച്ഛിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം ലിസി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കുകയല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളില്ലെന്ന് ഡോക്‌ടർമാർ വിധിയെഴുതി. തുടർന്നുള്ള കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് മസ്‌തിഷ്‌ക മരണം സംഭവിച്ച അഭിഭാഷകൻ നീലകണ്‌ഠ ശർമ്മയുടെ ഹൃദയം മാത്യുവിന് ലഭിക്കുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊച്ചിയിലേക്ക് റോഡ് മാർഗം ഹൃദയം എത്തിക്കുന്നത് ദുഷ്‌കരമായതിനാൽ, സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇടപെടുകയും നേവിയുടെ ഡോണിയർ വിമാനം എയർ ആംബുലൻസായി ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയുമായിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് വിമാനമാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിച്ച ഹൃദയം, നേവി എയർ പോർട്ടിൽ നിന്നു എട്ട് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണങ്ങളിലൂടെ ലിസി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രശസ്‌ത ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയ വിദഗ്‌ധൻ ഡോ. ജോസ് ചാക്കോ പെരിയപുറത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ആറുമണിക്കൂർ നീണ്ട ആ സങ്കീർണ ശസ്ത്രക്രിയ. "നീലകണ്‌ഠ ശർമ്മയുടെ ഹൃദയം മാത്യുവിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മിടിച്ചുതുടങ്ങി" എന്ന ഡോക്‌ടറുടെ അറിയിപ്പ് ആവേശത്തോടെയാണ് അന്ന് കേരളം ഏറ്റെടുത്തത്.

ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് ശേഷം പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്ന മാത്യു, തൻ്റെ തൊഴിലായ ഓട്ടോ ഡ്രൈവിങിലേക്ക് മടങ്ങുകയും സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അവയവദാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വിളിച്ചോതുന്ന ഒരു ജീവിക്കുന്ന മാതൃകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പത്തു വർഷത്തോളം ആരോഗ്യവാനായി തുടർന്ന അദ്ദേഹം, അവയവദാന പ്രചാരണ പരിപാടികളിലും സജീവമായിരുന്നു. മാത്യു അച്ചാടൻ്റെ വിയോഗം അവയവദാന രംഗത്തെ ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രത്തെയാണ് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്. പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് അദ്ദേഹം നയിച്ച ഒരു പതിറ്റാണ്ട് ജീവിതം ഇന്നും നിരവധി രോഗികൾക്ക് വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത്.

