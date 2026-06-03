'ക്യാമറയില്ല, അഭിനേതാക്കളും ഗായകരുമില്ല'; യൂ ട്യൂബിൽ തരംഗമായി എഐ സംഗീത ആൽബം
ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളും അടിസ്ഥാന സംഗീത ആശയവും രഘുനാഥ് എൻ ബി തയാറാക്കിയപ്പോൾ, സംഗീതത്തിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, ശബ്ദാവിഷ്കാരം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ദൃശ്യരൂപകല്പന, വീഡിയോ നിർമാണം എന്നിവയുടെ ഭൂരിഭാഗവും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്
Published : June 3, 2026 at 7:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ക്യാമറയില്ല, അഭിനേതാക്കളും ഗായകരുമില്ലാതെ നിർമിതബുദ്ധിയുടെ (എഐ) സഹായത്തോടെ സംഗീത ആൽബം പുറത്തിറക്കി എറണാകുളം സ്വദേശി. സംവിധായകനും ഗാനരചയിതാവുമായ രഘുനാഥ് എൻ ബിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആൽബം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. 'എന്തിനെന്നെ തട്ടിയുണർത്തി ചുണ്ടിലായിരം ചുംബനമേകി' എന്ന വരികളോടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ഗാനം യൂട്യൂബിൽ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. ഗാനരചന, സംഗീതസങ്കൽപ്പം, ദൃശ്യാവിഷ്കാരം എന്നിവയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സർഗാത്മകതയും അത്യാധുനിക എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയും സംയോജിപ്പിച്ചാണ് ആൽബം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ഇന്ന് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ആൽബം മലയാള സംഗീതരംഗത്ത് എഐയുടെ സാധ്യതകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പരീക്ഷണമായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. ഗാനത്തിൻ്റെ വരികളും അടിസ്ഥാന സംഗീത ആശയവും രഘുനാഥ് എൻ ബി തയാറാക്കിയപ്പോൾ, സംഗീതത്തിൻ്റെ ഓർക്കസ്ട്രേഷൻ, ശബ്ദാവിഷ്കാരം, പശ്ചാത്തല സംഗീതം, ദൃശ്യരൂപകല്പന, വീഡിയോ നിർമാണം എന്നിവയുടെ ഭൂരിഭാഗവും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് പൂർത്തിയാക്കിയത്.
പരമ്പരാഗത ചിത്രീകരണ സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ, എഐ സൃഷ്ടിച്ച കഥാപാത്രങ്ങളും പശ്ചാത്തലങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് മുഴുവൻ ദൃശ്യങ്ങളും നിർമിച്ചിരിക്കുന്നതും ആൽബത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ സിനിമ, സംഗീതം, ആനിമേഷൻ, ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മലയാളത്തിലും ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ സാധ്യമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഈ സംരംഭമെന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പറയുന്നു.
'എഐ മനുഷ്യൻ്റെ സർഗാത്മകതയെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ഉപകരണമല്ല. മറിച്ച് കലാകാരൻ്റെ ആശയങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയും ദൃശ്യസൗന്ദര്യവും നൽകാൻ സഹായിക്കുന്ന സാങ്കേതിക കൂട്ടാളിയാണ്. അതിൻ്റെ സാധ്യതകളെ പ്രായോഗികമായി പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഈ ആൽബമെന്ന് രഘുനാഥ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിനായി ഫയർപ്ലേ, കിംഗ്സ് എഐ, 11 ലാപ്സ്, ജെമിനി എന്നീ നാല് എഐ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ സഹായമാണ് രഘുനാഥ് ലഭ്യമാക്കിയത്. താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ആൽബം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. വലിയ നിർമാണച്ചെലവുകളും സാങ്കേതിക പരിമിതികളും മൂലം സ്വതന്ത്ര കലാകാരന്മാർക്ക് സാധിക്കാതെ പോകുന്ന നിരവധി ആശയങ്ങൾ, എഐയുടെ സഹായത്തോടെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ യാഥാർഥ്യമാക്കാനാകുമെന്ന സന്ദേശമാണ് ഈ ആൽബത്തിലൂടെ താൻ നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി