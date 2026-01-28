ETV Bharat / state

കേന്ദ്ര ബജറ്റ് 2026: പ്രതീക്ഷയിൽ എംയിസും വിഴിഞ്ഞവും ശബരി റെയിൽപാതയും, കണ്ണുംനട്ട് കേരളം

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മൂന്നാം ഭരണത്തിലെ മൂന്നാം ബജറ്റും ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റുമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ഒരുപാട് നാളുകളായി കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs the ninth pre-budget consultation with experts and stakeholders from the tourism and hospitality sector ahead of the Union Budget 2026–27, in New Delhi on Thursday. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary also present. (ANI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 3:03 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: അങ്ങനെ അടുത്തൊരു ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം കൂടെ കടന്നുവരികയാണ്. കേരളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന നിർണായക സാഹചര്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കേന്ദ്ര ബജറ്റ് എന്ന പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റ് ഉറ്റുനോക്കാൻ കാരണങ്ങൾ ഏറെയാണ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ മൂന്നാം ഭരണത്തിലെ മൂന്നാം ബജറ്റും ധനകാര്യ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ ബജറ്റുമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ഒരുപാട് നാളുകളായി കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

സംസ്ഥാനം നേരിടുന്ന സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും കരകയറാൻ കേന്ദ്രത്തോട് പ്രത്യേക പാക്കേജ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. കടമെടുപ്പു പരിധിയിൽ കേന്ദ്രം കുറവുവരുത്തിയതുകൊണ്ടുണ്ടായ 21,000 കോടി രൂപയുടെ ധനകമ്മി പരിഹരിക്കാനായാണ് പ്രത്യക സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇത് നൽകുമെന്നതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രതീക്ഷയെന്ന് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

പ്രതീക്ഷയിൽ വിഴിഞ്ഞം

കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ കേരളം കാത്തിരിക്കുന്ന സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനായുള്ള പദ്ധതികൾ. സീ പോർട്ടിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് നിർണായകമായ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്നതാണ് കേരളം ഉറ്റു നോക്കുന്നത്. വിഴിഞ്ഞത്തെ ചരക്ക് ഗതാഗതം സുഗമമാക്കുന്നതിനായും ആഗോള വ്യവസായ ശാലകളെ വിഴിഞ്ഞത്തേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനും നിരവധി പദ്ധതികൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ.

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം (ETV Bharat)

റെയിൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, തുറമുഖാധിഷ്‌ഠിത വ്യാവസായിക ഇടനാഴി, ഗ്രീൻ ഹൈഡ്രജൻ ഹബ്, സീഫുഡ് പാർക്ക് എന്നിവയാണ് ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ട വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിന് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ തെറ്റില്ലാത്ത വിഹിതം ലഭിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക വിദഗ്‌ധരുടെ നിരീക്ഷണം.

കണ്ണും നട്ട് കാർഷിക മേഖല

കാർഷിക മേഖലയിലെ ദീർഘകാല പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക പദ്ധതികളാണ് കേരളം തേടുന്നത്. റബ്ബറിൻ്റെ താങ്ങുവില 200 രൂപയിൽ നിന്ന് 250 രൂപയായി ഉയർത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

സഹായം ഇത്തവണത്തെ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷ. തോട്ടം മേഖലയെ വേണ്ട വിധം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നെല്ല് സംഭരണത്തേയും മികവുറ്റതാക്കാനാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.

കൈപ്പാട് നെൽപ്പാടം (ETV Bharat)

എല്ലാ കണ്ണുകളും എയിംസിലേക്ക്

ഇത്തവണ എങ്കിലും കേരളത്തിലേക്കുള്ള എംയിസ് കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ ഇടം പിടിക്കുമോ എന്നതാണ് ചർച്ചാ വിഷയം. കേരളത്തിൽ എംയിസ് എവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് സംബന്ധിച്ച കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ വാഗ്‌വാദങ്ങൾ ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിവിധ കേന്ദ്ര മന്ത്രിമാരുടെ പ്രസ്‌താവനകളിലും കേന്ദ്ര ഭരണകക്ഷിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികകളിലും ആവർത്തിച്ചുള്ള വാഗ്‌ദാനമായിരുന്നു എയിംസ്. തത്ഫലമായി കേരളത്തിൻ്റെ ബജറ്റ് പ്രതീക്ഷകളിൽ മിക്കപ്പോഴും പ്രാഥമിക സ്ഥാനം എംയിസിന് ഉണ്ടായിരുന്നതായി നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

എംയിസിനായി സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന കിനാലൂര്‍ ഇന്‍ഡസ്‌ട്രിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് (ETV Bharat)

ഇതോടൊപ്പം, വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം കണക്കിലെടുത്തുള്ള സേവനങ്ങൾ, പ്രത്യേക ആശുപത്രികൾ, സാമൂഹിക പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ, അവശ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക ബജറ്റ് വിഹിതം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

വന്യ ജീവി ആക്രമണങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര വിഹിതം ആവശ്യം

സംസ്ഥാനത്ത് വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ ക്രമാതീതമായി ഉയരുന്നതിനാൽ പ്രതിവിധി പദ്ധതികൾക്ക് വലിയ നീക്കിയിരുത്തൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കേരളം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിൽ ഓരോ വർഷവും നിരവധി പേർ മരിക്കുകയും കൃഷിക്ക് നാശനഷ്‌ടം സംഭവിക്കുന്നതും ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു.

വിളനാശം സംഭവിക്കുന്നത് കർഷകരുടെ ഉപജീവനമാർഗത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചതിനാൽ അടിയന്തിര പരിഹാരം ആവശ്യമായിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രശ്‌ന പരിഹാരത്തിന് 1,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രത്യേക വിഹിതമാണ് കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

ഉറ്റുനോക്കുന്ന മറ്റ് പദ്ധതികൾ

കാലങ്ങളായി കാത്തിരിക്കുന്ന ശബരി റെയിൽപാതയിൽ കേരളം ഇത്തവണയും പ്രതീക്ഷവയ്ക്കു‌ന്നുണ്ട്. അങ്കമാലി-എരുമേലി റെയിൽപാത യാഥാർഥ്യമായാൽ എറണാകുളം, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട എന്നീ ജില്ലകളുടെ വികസനങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുമെന്നും ശബരിമല തീർഥാടകർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുമെന്നുമാണ് വിലയിരുത്തൽ.

കശുവണ്ടി വ്യവസായത്തിലെ തൊഴിലാളികൾ (ETV Bharat)

എന്നാൽ, അങ്കമാലി-എരുമേലി ശബരി പാതയും ഗുരുവായൂർ-തിരുനാവായ പാതയും മരവിപ്പിച്ച നടപടി റെയിൽവേ ബോർഡ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അടുത്ത മാസം ഒന്നിന് അവതരിപ്പിക്കാനിരിക്കെയാണ് നിർണായക തീരുമാനം.

കേന്ദ്ര നികുതിയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം

15-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ പ്രകാരം കേന്ദ്ര നികുതി വരുമാനത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം 1.92 ശതമാനമാണ്. തുടർച്ചയായ ഓരോ ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ റിപ്പോർട്ടുകളിലും കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതം കുറഞ്ഞുവരികയാണെന്നാണ് നിരീക്ഷണം.

കൈത്തറി തൊഴിലാളികൾ (ETV Bharat)

പത്താം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ (1995–2000) കേരളത്തിന് 3.88 ശതമാനം വിഹിതം അനുവദിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, 15-ാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ പ്രകാരം ഇത് 1.92 ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ കേന്ദ്ര ബജറ്റിൽ, നികുതി വിഹിതത്തിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വിഹിതമായി 28,617 കോടി രൂപയാണ് നീക്കിവച്ചിരുന്നത്.

