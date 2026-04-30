കേരളത്തിൻ്റെ 'കേരം' കരിഞ്ഞുണങ്ങി; കൊടുംചൂടിൽ നെഞ്ചുലഞ്ഞ് നാളികേര കര്‍ഷകര്‍

കേരളം എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ കേരയില്‍ നിന്നുമാണ്, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ തെങ്ങ് കണികാണാൻ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാകുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും കേരളാ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍

തെങ്ങ് കൃഷി നശിച്ചതിന് പിന്നാലെ കേരളാ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 30, 2026 at 8:50 PM IST

കണ്ണൂര്‍: കൊടുംചൂടില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാവാതെ തെങ്ങുകള്‍ നാശത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു. വര്‍ഷങ്ങളുടെ വളര്‍ച്ചയും കായ്‌ഫലങ്ങളുമുളള തെങ്ങുകളാണ് കൂട്ടമായി നശിക്കുന്നത്. വേനല്‍ കടുത്തതോടെ ഓലകള്‍ ഒടിഞ്ഞു തൂങ്ങി മച്ചിങ്ങയും കരിക്കും പൊഴിഞ്ഞ് തെങ്ങുകള്‍ ഉണങ്ങിത്തുടങ്ങുകയാണ്. നാളികേരത്തിന് മികച്ച വില കിട്ടയതോടെ കര്‍ഷകരില്‍ തൈകള്‍ നടാനുള്ള താത്പര്യം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ കൃഷി നാശം ദുരിതത്തിന് കാരണമാവുകയാണ്.

തടമെടുത്ത് ജലസേചനം നല്‍കി വരുന്ന തെങ്ങുകള്‍ക്ക് പോലും ചൂടില്‍ പിടിച്ചു നില്‍ക്കാനാവുന്നില്ല. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വര്‍ദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചൂടിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് തെങ്ങുകള്‍ക്ക് ഉണക്കം ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വേനല്‍ മഴ ലഭിക്കാത്ത ഇടങ്ങളിലാണ് പ്രധാനമായു തെങ്ങുകള്‍ക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നത്. വിഷുവിന് മുമ്പും ശേഷവും ഇടമഴ ലഭിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഇത് ലഭിക്കാത്ത ജില്ലകളിലാണ് തെങ്ങുകള്‍ക്ക് ഉണക്കം കാര്യമായി ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്.

കണ്ണൂര്‍, കാസര്‍കോട്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലെ ഇടനാടന്‍ മേഖലകളിലാണ് കര്‍ഷകരെ ദുരിതത്തിലാക്കുന്ന കാര്‍ഷിക നാശം സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുളളത്. കണ്ണൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്‍ പരിധിയിലും നാരാത്ത്, മയ്യില്‍, മമ്പറം, എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുമാണ് നിരവധി തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളിലെ നൂറുകണക്കിന് തെങ്ങുകള്‍ നാശത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്നത്. ഇത്തവണത്തെ കൊടും ചൂടില്‍ തെങ്ങുകള്‍ക്ക് രോഗബാധയും വന്നു കഴിഞ്ഞു.

പ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് തെങ്ങുകള്‍ എത്തി നില്‍ക്കുന്നത്. നനയില്ലാത്ത തെങ്ങിന്‍ തോട്ടങ്ങളില്‍ ഇത്തവണത്തെ താപനിലയില്‍ തെങ്ങുകള്‍ക്ക് പിടിച്ചു നില്‍ക്കാന്‍ പ്രയാസമാണെന്ന് കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ റിട്ട: പ്രൊഫ. കെ പി മമ്മുട്ടി പറഞ്ഞു. അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപനിലയും ഭൂമിയിലെ ചൂടും തെങ്ങുകളെ സാരമായി ബാധിക്കും. കൂടുതല്‍ കാലം ഉത്പ്പാദനം കുറയാനും മറ്റ് രോഗങ്ങള്‍ പിടികൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. പരിചരണ കുറവ് തെങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്ന ഭീകരാവസഥക്ക് കാരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.


മാര്‍ച്ച്, ഏപ്രില്‍,മാസങ്ങളില്‍ കൊപ്രയുണ്ടാക്കി നല്ല വിറ്റ് വരവ് കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മെയ് മാസമെത്തിയാല്‍ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്ക് മാത്രമേ അവര്‍ക്ക് പറയാന്‍ കഴിയൂ. അത്രകണ്ട് തെങ്ങുകള്‍ നാശത്തിൻ്റെ വക്കിലാണ്. കള്ള് ചെത്ത്, തെങ്ങ് കയറ്റം എന്നീ തൊഴില്‍ മേഖലയിലും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകും. തെങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴില്‍ മേഖലയെ പ്രതികൂലമായി ഇത് നേരിട്ട് ബാധിക്കും. തെങ്ങുകളുടെ നാശത്തെ പ്രകൃതി ദുരന്തത്തില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി നാളികേര കര്‍ഷകര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കാന്‍ അധികൃതര്‍ തയ്യാറാവാണമെന്നും നഗര-ഗ്രാമ ഭേദമെന്യേ ഭൂമിവാങ്ങുന്നവര്‍ തെങ്ങുകള്‍ വെട്ടി മാറ്റുന്നതിനെതിരെ നിയമം കൊണ്ടു വരണമെന്നും ആവശ്യം ഉയരുന്നുണ്ട്.


തെങ്ങ് സംരക്ഷിക്കണം, സര്‍ക്കാരിനോട് അപേക്ഷയുമായി കേരളാ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍

ഇക്കാലത്തെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം കടുത്ത ചൂടാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്നും ഈ ചൂട് കാരണം നമ്മുടെ തെങ്ങുകളൊക്ക നശിച്ച് പോകുകയാണെന്നും കേരളാ തെങ്ങുകയറ്റ തൊഴിലാളി യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് എം. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍. "കേരളം എന്ന പേര് വന്നത് തന്നെ കേരയില്‍ നിന്നുമാണ്, ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയാല്‍ തെങ്ങ് കണികാണാൻ കിട്ടാത്ത സ്ഥിതിയാകുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് കോര്‍പ്പറേറ്റകുള്‍ വന്ന് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുകയും വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിര്‍മിക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് തെങ്ങ് കൃഷിയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ നിന്നും തെങ്ങ് നാമ വിശേഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും തെങ്ങ് സംരക്ഷിക്കാൻ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രത്യേക നിയമങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണം" അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. നിലവില്‍ തേക്ക് മുറിക്കണമെങ്കില്‍ അധികാരികളില്‍ നിന്നും പ്രത്യേക അനുമതി തേടേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പോലെയുള്ള നിയമങ്ങള്‍ തെങ്ങ് സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് തൊഴിലില്ലാത്ത സ്ഥിതി വന്നിരിക്കുകയാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്ന സൗജന്യ റേഷൻ ഉള്‍പ്പെടെ തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്കും നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

ചൂടേറ്റ് തെങ്ങ് കൃഷി നശിക്കുന്നുവെന്ന് കര്‍ഷകൻ

ചൂട് വര്‍ധിച്ചത് മൂലം കേരളത്തില്‍ വ്യാപകമായി തെങ്ങ് കൃഷി നശിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് തെങ്ങ് കര്‍ഷകൻ അജിത്ത് മണ്ടേന്‍. അമിതമായ താപനില കാരണം തെങ്ങുകളുടെ കൂമ്പ് വാടുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ട്, ആവശ്യമായ ജലസേചനമുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും സമാന സ്ഥിതിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതില്‍ സംസ്ഥാനത്താകെ തെങ്ങ് കൃഷി നശിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടെന്നും കൃഷിനാശം സംഭവിക്കുന്നവര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികമായി സര്‍ക്കാര്‍ ധനസഹായം നല്‍കണമെന്നും അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിച്ചു. തെങ്ങ് കയറ്റക്കാരെ ഇപ്പോള്‍ കിട്ടാനില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നും, വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നേരിടുന്നതെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ സഹായം അത്യാവശ്യമാണെന്നും കര്‍ഷകൻ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

