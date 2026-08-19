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ഇത്തവണയും കോളടിച്ച് ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാര്‍; ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബോണസ്, താത്കാലിക സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 13000 രൂപ

ഓരോ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഈ ഓണക്കാലത്ത് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഇന്‍സെൻ്റീവായി ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ നല്‍കാന്‍ എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്ത സര്‍ക്കാരിനു ശുപാര്‍ശ നല്‍കി

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ബെവ്‌കോ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ ബോണസ് (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 19, 2026 at 5:30 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ബോണസും അഡ്വാന്‍സും ജീവനക്കാര്‍ക്കു നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനമായി ഇത്തവണയും മാറിയിരിക്കുകയാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബിവറേജസ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍. ഓരോ ജീവനക്കാര്‍ക്കും ഈ ഓണക്കാലത്ത് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഇന്‍സെൻ്റീവായി ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം രൂപ നല്‍കാന്‍ എംഡി യോഗേഷ് ഗുപ്ത സര്‍ക്കാരിനു ശുപാര്‍ശ നല്‍കി. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു.

50,000 രൂപ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ഓണം അഡ്വാന്‍സായി ലഭിക്കും. ഇത് ഏഴ് തവണകളായി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തില്‍ നിന്നു തിരിച്ചു പിടിക്കും. എംപ്ലോയ്‌മെൻ്റ് എക്‌സചേഞ്ചു വഴി നിയമനം നേടിയ താത്കാലിക ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 6500 രൂപയാണ് ബോണസ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 6000 രൂപയായിരുന്നു. ബെവ്‌കോ ഔട്ട്‌ലെറ്റുകളില്‍ ശുചീകരണ ജോലിക്കായി താത്കാലികമായി നിയമിച്ചിട്ടുള്ള ജീവനക്കാര്‍ക്കും 6,500 രൂപ ബോണസായി ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 6000 രൂപയായിരുന്നു. ബെവ്‌കോ ആസ്ഥാനത്തും വെയര്‍ഹൗസുകളിലും സ്വകാര്യ സെക്യൂരിറ്റി ഏജന്‍സികള്‍ വഴി നിയമിച്ച സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 13,000 രൂപ ബോണസായി ലഭിക്കും. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ഇത് 12,500 രൂപയായിരുന്നു.

ഓണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേമ പെന്‍ഷനുകളും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും കൃത്യമായി വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയായതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം നടത്തിയ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനത്തില്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. ക്ഷേമപെന്‍ഷന്‍ വിതരണം ആരംഭിക്കുന്നതിന് 1,105 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു. ഒരു മാസവും പെന്‍ഷന്‍ മുടങ്ങരുത് എന്ന സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് നടപടി. സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷനിലെ 59 ലക്ഷത്തിലധികം ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കായി സംസ്ഥാന വിഹിതമായ 951.40 കോടി രൂപയും, 16 ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡുകളിലെ 6.59 ലക്ഷം പേര്‍ക്ക് 130.32 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. ദേശീയ സാമൂഹ്യ സഹായ പദ്ധതി വിഹിതമായി 24.76 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംഗന്‍വാടി പെന്‍ഷന്‍കാരുടെ ജൂലൈ 31 വരെയുള്ള മുഴുവന്‍ കുടിശികയും തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ 24 കോടി രൂപ കൂടി അനുവദിച്ചു. നേരത്തെ 10 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിരുന്നു.

ജീവനക്കാര്‍ക്കും അധ്യാപകര്‍ക്കും 4,500 രൂപ ബോണസും, 20,000 രൂപ ഓണം അഡ്വാന്‍സും, ബോണസിന് അര്‍ഹതയില്ലാത്തവര്‍ക്ക് 3,000 രൂപ ഉത്സവബത്തയും ആനുവദിക്കും. പാര്‍ട്ട് ടൈം കണ്ടിന്‍ജൻ്റ് ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 6,000 രൂപ അഡ്വാന്‍സും, സര്‍വീസ് പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്ക് 1,250 രൂപ ബോണസും, ആശ-അംഗന്‍വാടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് 1,450 രൂപ ഉത്സവബത്തയും നല്‍കും.


പിന്നാക്ക വിഭാഗ സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് കുടിശിക തീര്‍പ്പാക്കാന്‍ 310 കോടി രൂപയും, ആരോഗ്യകിരണം ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പദ്ധതികളിലെ അടിയന്തര ബാധ്യതകള്‍ക്ക് 200 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. സപ്ലൈകോ വഴി നെല്ല് സംഭരിച്ചതിൻ്റെ പി.ആര്‍.എസ് കുടിശിക തീര്‍ക്കാന്‍ 150 കോടി രൂപ നല്‍കി. സപ്ലൈകോയ്ക്ക് സബ്സിഡി ഇനത്തില്‍ 53 കോടി രൂപ മുന്‍കൂറായി നല്‍കിയതിനൊപ്പം കണ്‍സ്യൂമര്‍ഫെഡിന് 25 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചു. തൊഴിലുറപ്പ് മേഖലയില്‍ 100 തൊഴില്‍ ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 3.68 ലക്ഷം കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് 1,200 രൂപ വീതം നല്‍കാന്‍ 44.24 കോടി രൂപയും, അയ്യങ്കാളി നഗര തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ 100 ദിനങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ 7,080 പേര്‍ക്ക് 1,200 രൂപ വീതം അനുവദിക്കാന്‍ 85 ലക്ഷം രൂപയും ഉള്‍പ്പെടെ 45.09 കോടി അനുവദിച്ചു.

സ്‌കൂള്‍ പാചക തൊഴിലാളികളുടെ വേതനം വര്‍ധിപ്പിച്ച തുക ഉള്‍പ്പെടെ വിതരണം ചെയ്യാന്‍ 44 കോടി രൂപയും ലോട്ടറി ക്ഷേമനിധിയിലേക്ക് 26.47 കോടി രൂപയും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ ദുരിതബാധിതര്‍ക്കായുള്ള ധനസഹായത്തിനായും പുനരധിവാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും 14.40 കോടി രൂപയും, 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള 52,826 പട്ടികവര്‍ഗക്കാര്‍ക്ക് ഓണക്കോടിക്കായി 5.28 കോടി രൂപയും വകയിരുത്തി. സ്പോര്‍ട്സ് കൗണ്‍സില്‍ കരാര്‍ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള കുടിശികയ്ക്ക് 1.5 കോടി രൂപയും, പൂട്ടിപ്പോയ തോട്ടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികളുടെ ആശ്വാസത്തിന് 20-21 ലക്ഷം രൂപയും അനുവദിച്ചു. ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതിയിലെ പ്രതിമാസ സഹായം 600 രൂപയില്‍ നിന്ന് 1,000 രൂപയാക്കി ഉയര്‍ത്തുകയും, കൈത്തറി യൂണിഫോം പദ്ധതിക്കായി നെയ്ത്തുകൂലി ഉള്‍പ്പെടെ 30 കോടി രൂപ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തായും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ഈ ബാധ്യതകളെല്ലാം സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍വഹിക്കുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

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