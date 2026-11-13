നേതാജിയുടെ വാത്സല്യം കവര്ന്ന ബാല്യം; കേരളത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രിക്ക് യാത്രാമൊഴി
രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബാക്രമണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാധ.
Published : November 13, 2026 at 8:25 PM IST
പാലക്കാട്: കേരളത്തിന്റെ ദത്തുപുത്രിയ്ക്ക് കണ്ണീരോടെ യാത്രാമൊഴി. ബാങ്കോക്കിലെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമി (ഐഎൻഎ) ക്യാമ്പിൽ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനൊപ്പം ബാല്യകാലം ചെലവഴിച്ച രാധയുടെ മൃദേഹം സംസ്കരിച്ചു. തായ്ലൻഡ് സ്വദേശിയായ രാധയെ കാറല്മണ്ണ സ്വദേശിയായ ഡോ.കൃഷ്ണ പൊതുവാളും ഭാര്യ നാരായണിക്കുട്ടി പൊതുവാൾസ്യാരുമാണ് ദത്തെടുത്തിരുന്നത്. ഇന്നലെ കാറല്മണ്ണയിലെ വസതിയിലായിരുന്നു സംസ്കാരം.
ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഐഎൻഎയുമായും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന കുടുംബത്തിലാണ് രാധ വളർന്നത്. ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഐഎൻഎയുടെ പോരാട്ടത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് രാധയുടെ ബാല്യം കടന്നുപോയതെന്ന് കുടുംബവുമായി അടുത്ത വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
"ബാങ്കോക്കിൽ നേതാജിയുടെ റെജിമെന്റിനൊപ്പമായിരുന്നു അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. കാറല്മണ്ണയിൽ നിന്നുള്ള ഐഎൻഎ പ്രവർത്തകനായ ഡോ. കൃഷ്ണ പൊതുവാളും ഭാര്യയുമായിരുന്നു അന്ന് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ രാധയെ ദത്തെടുക്കുകയും പുതിയ കുടുംബത്തെയും സാംസ്കാരിക പശ്ചാത്തലത്തെയും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന 'രാധ' എന്ന പേര് നൽകുകയും ചെയ്തൂവെന്ന്" പാലക്കാട് ജില്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫിസറായ രാധയുടെ മരുമകൻ ഐആർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞു.
1946 അതായത് ഏഴ് വയസുള്ളപ്പോഴാണ് രാധ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലെത്തിയത്. നേതാജിയുടെ സ്നേഹവും കളിചിരികള് നിറഞ്ഞ പെരുമാറ്റവുമെല്ലാം രാധയുടെ മനസില് മായാത്ത ചിത്രമായിരുന്നു. 'സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ബോസ് ഒളിച്ചിരുന്ന് തന്നെ പേടിപ്പിക്കുമായിരുന്നുവെന്നും തമാശകള് പറഞ്ഞ് തന്നെ കളിയാക്കിയിരുന്നുവെന്നും' രാധ പറയുമായിരുന്നു. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ബോംബാക്രമണങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് രാധ. ബോംബാക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായി താന് അടക്കം നിരവധി പേര് വലിയ കെട്ടിടങ്ങള്ക്ക് താഴെ അഭയം പ്രാപിച്ച കാര്യമെല്ലാം രാധ പറയാറുണ്ടെന്ന് ബന്ധുക്കള് പറയുന്നു.
മലപ്പുറത്ത് പഠനം: കേരളത്തിലെത്തിയ ശേഷം മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പൂക്കാട്ടിരി സ്കൂളിലായിരുന്നു രാധ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ വച്ച് തന്നെയാണ് മലയാളം പഠിച്ചതും കേരള സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായതും. പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കിയതിന് പിന്നാലെ 1969ല് ആലിപ്പറമ്പ് പടിപ്പുരയ്ക്കല് രാജഗോപാലന് നായരെ വിവാഹം ചെയ്യുകയും കാറല്മണ്ണയില് സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്തു.ഭർത്താവും മകൻ ഹരിഗോവിന്ദനും നേരത്തെ മരിച്ചു. തൃക്കടീരി പിടിഎം ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ അധ്യാപികയായ മകൾ ശ്രീലത, ഭര്ത്താവ് ഐആർ പ്രസാദ് എന്നിവരും മറ്റ് കുടുംബാംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് രാധയുടെ കുടുംബം.
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