കേരളം മതേതര സംസ്ഥാനം; മതനേതാക്കലുടെ വർഗീയ-സ്ത്രീവിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകൾ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വർഗീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 10, 2026 at 2:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളം ഒരു മതേതര സംസ്ഥാനമാണെന്നും മതനേതാക്കൾ നടത്തുന്ന വർഗീയവും സ്ത്രീവിരുദ്ധവുമായ പ്രസ്താവനകൾ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. മത നേതാക്കൾ അത് അവർ ഏത് മതവിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവരായാലും സർക്കാർ ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്ന് വി ഡി സതീശൻ പിടിഐയ്ക്ക് നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു. ഇടക്കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കൾ നടത്തിയ വർഗീയ പരാമർശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു വിഡി സതീശൻ.
സ്ത്രീകൾ വീട്ടിൽ ഇരിക്കണമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ട സുന്നി മുസ്ലീം പണ്ഡിതൻ കാന്തപുരം എ പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെപ്പറ്റി ആയിരുന്നു മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യം. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനകൾ വലിയ തോതിൽ വിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയിരുന്നു. കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയിലെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൻ്റെ പേരിലും സ്ത്രീത്വത്തിൻ്റെ പേരിലും പല വിമർശനവും പൊതു സമൂഹത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. യുവാക്കൾ ഒന്നടങ്കം ഇതിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തി മുന്നോട്ട് വന്നിരുന്നു.
പ്രതിപക്ഷത്തായിരുന്നപ്പോഴും ഇപ്പോഴും വർഗീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ആരും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ചില രാഷ്ട്രീയ മത നേതാക്കൾ കേരളത്തെ വർഗീയവത്ക്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇത് അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായി എതിർക്കുമെന്നും വിഡി സതീശൻ ആവർത്തിച്ചു.
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തുടർന്ന് സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്തിരിപ്പൻ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കെതിരെയും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ചു. സ്ത്രീകൾ വീട്ടിലിരിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച കാന്തപുരത്തിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പുരോഗമനപരമായ ചിന്താഗതിയല്ല. മറിച്ച് യാഥാസ്ഥിതികമാണ്. സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഇത്തരം നിലപാടുകൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്നവരെ മതം പരിഗണിക്കാതെ സർക്കാർ എതിർക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഈ നിലപാട് മുസ്ലിം, ഹിന്ദു മതനേതാക്കൾക്ക് ഒരുപോലെ ബാധകമാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും കാണിക്കില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ മറുപടി നൽകി. ഏത് മതമാണെങ്കിലും ശരി, അവർ ആരാണ് എന്നതിൽ ആശങ്കയില്ല. ഞങ്ങൾ എതിർക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ഇത് കേരളമാണ് എന്നും വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ വിവാദത്തിന് വഴിവെച്ച കാന്തപുരത്തിൻ്റെ സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾക്കെതിരായ നിലപാടിൻ്റെ പേരിൽ ചില മുസ്ലിം സംഘടനകളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങൾ തുടരുന്നതിനിടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ പരാമർശങ്ങൾ എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
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