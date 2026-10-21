തിരുവനന്തപുരം വികസനത്തിന് കേന്ദ്ര പിന്തുണ തേടും; മന്ത്രി സി. പി. ജോണും ശശി തരൂരും ചർച്ച നടത്തി
കെഎസ്ആർടിസി ആദായനികുതി ഇളവ് നൽകുക, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനായി സാഗർമാല ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക, തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനരധിവാസ നടപടികൾ എന്നിവയായിരുന്നു യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 1:03 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ വിമാനത്താവള വികസനം, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ, നഗര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം എന്നിവയടങ്ങുന്ന പ്രധാന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ- വികസന പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കേരളം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായം തേടും. ഗതാഗത മന്ത്രി സി. പി. ജോണും തിരുവനന്തപുരം എംപി ശശി തരൂരും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായത്.
കേന്ദ്രസഹായം ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന- ദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇന്ന് (ഒക്ടോബർ 21) നടന്ന യോഗം പ്രധാനമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. കെഎസ്ആർടിസി ആദായനികുതി ഇളവ് നൽകുക, വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിനായി സാഗർമാല ഫണ്ട് വിനിയോഗിക്കുക, തുറമുഖ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനരധിവാസ നടപടികൾ എന്നിവയായിരുന്നു യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ.
തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനായി കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അർബൻ ചലഞ്ച് ഫണ്ടിന് കീഴിൽ നിർദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു. തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് ആവശ്യമായ ബാക്കി 22 ഏക്കർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കൽ, സംസ്ഥാനത്തെ ഖനന ഇടനാഴിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കൽ, ആക്കുളം തടാകത്തിൻ്റെ നവീകരണം എന്നിവയാണ് മുൻഗണന നൽകേണ്ട മറ്റ് കാര്യങ്ങളായി കണ്ടെത്തിയത്.
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തീരശോഷണം തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കും നഗരത്തിലെ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം ആധുനികവത്ക്കരിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാനം കേന്ദ്രസഹായം തേടും. പേപ്പാറ ഡാമിൻ്റെ സംഭരണശേഷി വർധിപ്പിക്കുക, ദേശീയ ജലപാതയ്ക്ക് കേന്ദ്രസഹായം ഉറപ്പാക്കുക, വിഴിഞ്ഞം, വലിയതുറ തുറമുഖങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക, തിരുവനന്തപുരത്തെ തുറമുഖങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ ഫ്യുവൽ ബങ്കറിങ് സൗകര്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയാണ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ.
മൾട്ടി- മോഡൽ ലോജിസ്റ്റിക്സ് പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും മേലാറന്നൂർ റെയിൽവേ ഓവർബ്രിഡ്ജ് നിർമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യോഗത്തിൽ ചർച്ചകൾ നടന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശശി തരൂർ എംപി യൂണിയൻ ഗവൺമെൻ്റിന് മുന്നിൽ ഉന്നയിക്കും. എംപിമാരുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കെഎസ്ആർടിസിക്ക് സഹായം നൽകാനുള്ള സാധ്യതയും യോഗം വിലയിരുത്തി. കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ടാറ്റാ ആശുപത്രി സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും യോഗത്തിൽ പരിശോധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ കലക്ടർ കെ. എസ്. അഞ്ജുവും ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതായി ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
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