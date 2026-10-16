ജനുവരി മുതൽ അങ്കണവാടികളിൽ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കാൻ സർക്കാർ; ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവർധനയും പരിഗണനയിൽ
അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു
By PTI
Published : October 16, 2026 at 3:20 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടികളുടെ പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരിക്കാൻ കേരള സർക്കാർ . അടുത്ത വർഷം ജനുവരി മുതൽ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വനിതാ ശിശു വികസന മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ അംഗങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുമ്പോഴായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.
കുട്ടികളുടെ വളർച്ചാരീതികളിലും ശാരീരിക സാഹചര്യങ്ങളിലും കാലക്രമേണ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ പഠനരീതികളിലും മാറ്റം അനിവാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. അങ്കണവാടികളിലെ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ ആധുനികവും കുട്ടികളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യവുമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട പഠനാനുഭവം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉയർന്ന പ്രാധാന്യമാണ് നൽകുന്നതെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവർധനയും പരിഗണനയിൽ
അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർ നേരിടുന്ന അമിത ജോലിഭാരവും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾക്ക് ആനുപാതികമല്ലാത്ത വേതനവും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചു. അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെയും ഹെൽപ്പർമാരുടെയും ക്ഷേമത്തിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് കഴിയുന്ന എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
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യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ അങ്കണവാടി വർക്കർമാരുടെയും ഹെൽപ്പർമാരുടെയും ശമ്പളം 1,000 രൂപ വീതം വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ സഹായവും അനിവാര്യമാണെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരുടെ തൊഴിൽസാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും അവരുടെ സേവനത്തിന് അർഹമായ പരിഗണന ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ നടപടികൾ ആവശ്യമാണെന്ന നിലപാടും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
കെട്ടിടങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും ലക്ഷ്യം
സംസ്ഥാനത്തെ അങ്കണവാടികൾ സ്വന്തം കെട്ടിടങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിനും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ സംയുക്ത പദ്ധതിയായതിനാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദേശം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പല അങ്കണവാടികളിലും സ്ഥലപരിമിതിയും മതിയായ സൗകര്യങ്ങളുടെ അഭാവവും വലിയ വെല്ലുവിളികളായി തുടരുകയാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ സമഗ്രമായി നവീകരിക്കുന്ന കാര്യം സംസ്ഥാന സർക്കാർ പരിഗണിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിനുപുറമെ, അങ്കണവാടി ജീവനക്കാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ എത്രയും വേഗം വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി അറിയിച്ചു.
പാഠ്യപദ്ധതി പരിഷ്കരണം, ജീവനക്കാരുടെ വേതനവും ക്ഷേമവും മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, കെട്ടിടങ്ങളും അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളും നവീകരിക്കൽ, ഡിജിറ്റൽ സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവയിലൂടെ അങ്കണവാടികളുടെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
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