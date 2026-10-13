23 വയസിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം വിളമ്പുന്ന ബാറുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെന്ന് മന്ത്രി എം ലിജു
നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മദ്യം വിളമ്പിയെന്നാരോപിച്ച് മൂന്ന് ബാറുകൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 13, 2026 at 1:39 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമപരമായി അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രായപരിധിയായ 23 വയസിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം വിളമ്പുന്ന ബാറുകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എക്സസൈസ് മന്ത്രി എം ലിജു നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. ഞായറാഴ്ച കൊച്ചി നെടുമ്പാശേരിയിൽ മിനി കൂപ്പർ കാർ അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മൂന്ന് പേർ മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് എറണാകുളം എംഎൽഎ ടി ജെ വിനോദ് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
നിശ്ചിത പ്രായപരിധിയിൽ താഴെയുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മദ്യം വിളമ്പിയെന്നാരോപിച്ച് മൂന്ന് ബാറുകൾക്കെതിരെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്ത് കരാണവശാലും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യില്ലെന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഉടൻതന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും ഉടനടി നടപടിയെടുക്കാൻ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നതായും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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23 വയസിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം നൽകുന്നത് തടയാൻ സംസ്ഥാനത്തെ ബാറുകൾ കൂടുതൽ കർശനമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മദ്യത്തിൻ്റെയും ലഹരിവസ്തുക്കളുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധി റോഡപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഡ്രൈവിങ് കാരണം നിരവധി ജീവനുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൂടാതെ നിയമപരമായ പ്രായപരിധിയിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് മദ്യം വിളമ്പുന്ന ബാറുകൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ നിലവിലുള്ള അബ്കാരി നിയമത്തിൽ വ്യവസ്ഥകളുണ്ടെന്നും നിയമനടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി എം ലിജു വ്യക്തമാക്കി.
നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം
ഞായറാഴ്ച (ഒക്ടോബർ 11) പുലർച്ചെ കൊച്ചിക്ക് സമീപം നെടുമ്പാശേരിയിൽ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്ന 19 കാരൻ ഓടിച്ച മിനി കൂപ്പർ കാർ സ്കൂട്ടറിൽ ഇടിച്ച് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പേരാണ് അതി ദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. കൊച്ച് സ്വദേശിയായിരുന്ന സുഹൈല് ആയിരുന്നു കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. അപകടത്തിന് തൊട്ട് പിന്നാലെ ഇയാളെ നെടുമ്പാശേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും നരഹത്യയ്ക്ക് കേസെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
സുഹൈലിൻ്റെ ജന്മദിനത്തിന് സമ്മാനമായിട്ടാണ് വീട്ടുകാർ ഈ കാർ നൽകിയത്. മണിക്കൂറിൽ 200 കിലോമീറ്ററിലധികം വേഗതയിൽ പ്രതി വാഹനം ഓടിക്കുന്നതായി കാണിക്കുന്ന വീഡിയോകളും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. അപകട സമയത്ത് കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രതിയുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ നിനവ്, അമീർ, ജോയൽ എന്നിവരെയും പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത്.