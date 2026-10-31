കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ കാൻസർ പരിശോധനയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി; വർധിച്ചുവരുന്ന രോഗനിരക്കും ആശങ്കയും കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം
താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ കാൻസർ രോഗനിർണയം നടത്താൻ പദ്ധതിയുമായി കേരളം. പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ രോഗ നിർണയം കണ്ടെത്തുക എന്ന് ലക്ഷ്യം.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 5:42 PM IST
എറണാകുളം: കാൻസർ പരിശോധനകൾക്കും രോഗനിർണയത്തിനും മറ്റും ചെലവ് കുറഞ്ഞ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്താൻ പദ്ധതിയുമായി കേരള സർക്കാർ. പൊതുമേഖലയിൽ താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നതായി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. കൊച്ചി കാൻസർ റിസർച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ പത്താം വാർഷികാഘോഷ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സാമ്പത്തികമായി പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സേവനങ്ങൾ സൗജന്യമായി ലഭ്യമാക്കുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. കാൻസർ ചികിത്സയിലും ഗവേഷണത്തിലും മുൻനിര കേന്ദ്രമായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ വളർത്താൻ സർക്കാർ എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ കാൻസർ ചികിത്സയ്ക്കും രോഗനിർണയ പരിശോധനകൾക്കും വരുന്ന ഉയർന്ന ചെലവ് സാധാരണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്നു. പൊതുമേഖലയിൽ താങ്ങാനാവുന്ന നിരക്കിൽ പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
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വിലകൂടിയ മരുന്നുകൾക്ക് പകരമായി, ഗുണനിലവാരമുള്ള ജനറിക് മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചും വിഡി സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാൻസർ ചികിത്സാ ചെലവ് കണ്ടെത്താനായി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വീടോ ഭൂമിയോ പണയപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാൻ പൊതുമേഖലാ ചികിത്സാ സൗകര്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തണം. ചികിത്സാ ചെലവുകൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രതയെ തകർക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഓരോ വർഷത്തേക്കും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തും. ഘട്ടം ഘട്ടമായി ആയിരിക്കും നടപ്പിലാക്കുക. അഞ്ച് വർഷ വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. കേരളത്തിൽ കാൻസർ രോഗികളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നടപടി. ചികിത്സയ്ക്കൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധത്തിനും രോഗം നേരത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകണമെന്നും വിഡി സതീശൻ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.
സെൻ്ററിൻ്റെ വികസനത്തിനായി കുടിശ്ശികയുണ്ടായിരുന്ന 5.25 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചതായി വിഡി സതീശൻ അറിയിച്ചു. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട സ്ഥാപനം ആണിത്. 2016 നവംബറിൽ ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. ഡോക്ടർമാരും ജീവനക്കാരും സർക്കാരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമെ കാൻസർ ചികിത്സയിലും ഗവേഷണത്തിലുമുള്ള ഒരു പ്രമുഖ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായി ഇതിനെ വളർത്താൻ സാധിക്കൂവെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
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