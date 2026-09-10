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സ്വകാര്യ ബസുകള്‍ കട്ടപ്പുറത്തേക്ക്! കനത്ത വരുമാനനഷ്‌ടം; പണിമുടക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്

സർക്കാർ സഹായമില്ലാതായാൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് ലക്ഷകണക്കിന് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖലയാണെന്നും കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോര്‍ട്ട് അസോസിയേഷൻ

ബസ് പണിമുടക്ക് കേരളം Private Bus transport association priyadarshini keralam government
Representative Image (Getty)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 8:53 AM IST

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പാലക്കാട്: സംസ്ഥാനത്തെ സ്വകാര്യ ബസുകൾ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു. കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ 'പ്രിയദർശിനി' സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയും, കുതിച്ചുയരുന്ന ഇന്ധന-പരിപാലന ചെലവുകളും തങ്ങളെ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നാണ് കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോര്‍ട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ വാദം.

സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ നിലനിർത്താനാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പത്മകുമാർ കമ്മീഷനിലില്ലാത്തത് നിരാശാജനകമാണെന്ന് കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോര്‍ട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോകുലം ഗോകുൽദാസ് വ്യക്തമാക്കി. സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നിലനിർത്താൻ സർക്കാർ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാല സമരമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാർ സഹായമില്ലാതായാൽ ഇല്ലാതാവുന്നത് ലക്ഷകണക്കിന് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന മേഖലയാണെന്നും ഗോകുലം ഗോകുൽദാസ് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു.

കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോര്‍ട്ട് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഗോകുലം ഗോകുൽദാസ് പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായം നിലനിർത്താനായി സ്വകാര്യ ബസ് സംഘടനകൾ നിരവധി നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിച്ചെങ്കിലും അനുകൂല സമീപനമല്ല കമ്മീഷൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുമുണ്ടായത്. വിദ്യാർഥി ചാർജ് 5 രൂപയാക്കി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന രാമചന്ദ്രൻ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് നടപ്പിലാക്കാത്തതും മിനിമം ചാർജ് വർധിപ്പിക്കാത്തതുമാണ് ബസ് വ്യവസായത്തിന് തിരിച്ചടിയാവുന്നത്. ഡീസൽ സബ്സിഡി നൽകാതിരിക്കുന്നതും സർക്കാർ മുൻ കൈയെടുത്ത് ഇൻഷുറൻസും അടിയന്തരമായി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം പഞ്ഞു.

മാറി മാറി ഭരിച്ച സർക്കാരുകൾ സ്വകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർക്കുന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചത്. മുപ്പതിനായിരം സ്വകാര്യ ബസുണ്ടായിരുന്ന കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പന്ത്രണ്ടായിരം ബസുകൾ മാത്രമാണ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. സ്ത്രീകൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര നൽകിയിട്ടും കെഎസ്‌ആര്‍ടിസി ലാഭത്തിലായത് സ്വകാര്യ ബസിലെ യാത്രക്കാർ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. സ്വാകാര്യ ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ അടിയന്തരമായി ഇടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അനിശ്ചിത കാല സമരത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്നും ഗോകുലം ഗോകുൽദാസ് പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സെകട്ടറികെ രാധാകൃഷ്ണൻ , വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ബഷീർ, ഭാരവാഹികളായ എം ഷാജഹാൻ, കൃഷ്ണൻ കുട്ടി, ഷാജി എന്നിവരും വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.

സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് 120 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടം

കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഓർഡിനറി ബസുകളിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ട്രാൻസ്‌ജെൻഡറുകൾക്കും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുന്ന പ്രിയദർശിനി പദ്ധതി ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ, സ്വകാര്യ ബസ് മേഖലയ്ക്ക് 120 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വരുമാന നഷ്ടമുണ്ടായതായി ബസുടമകൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. സ്വകാര്യ ബസുകളെ ആശ്രയിച്ചിരുന്ന യാത്രക്കാരിൽ വലിയൊരു വിഭാഗം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യിലേക്ക് മാറിയത് തങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കളക്ഷനെ ബാധിച്ചെന്നാണ് ഇവരുടെ പരാതി. ഡീസൽ വിലയിൽ ലിറ്ററിന് 8.50 രൂപയോളം വർദ്ധനവുണ്ടായതും, ഇൻഷുറൻസ് തുക 1.5 ലക്ഷത്തോളം ഉയർന്നതും ബസ് വ്യവസായത്തെ തകർച്ചയുടെ വക്കിലെത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ബസുകൾ ജപ്തി ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്ന് ബസ് ഉടമകൾ പറയുന്നു.

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TAGGED:

ബസ് പണിമുടക്ക് കേരളം
PRIVATE BUS TRANSPORT ASSOCIATION
PRIYADARSHINI
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