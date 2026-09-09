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രമേശ് ചെന്നിത്തല "ലാലേട്ടൻ", ശിവൻ കുട്ടിയെ കണ്ടപ്പോള്‍ "സുകുമാരക്കുറപ്പ്", 80's ട്രെൻഡിനൊപ്പം നേതാക്കളും

'80s AI ഫോട്ടോ ട്രെൻഡ്' ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിലും തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. രമേശ് ചെന്നിത്തല മുതൽ ശിവൻകുട്ടി വരെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ചിരിപ്പൂരമായി മാറി

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ചെന്നിത്തലയും ശിവൻകുട്ടിയും പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങള്‍ (Special Arrangement)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2026 at 10:27 AM IST

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സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലും ഫാഷൻ ലോകത്തും എൺപതുകളിലെ (1980s) ട്രെൻഡുകൾ വീണ്ടും തരംഗമാകുമ്പോൾ, കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തും ആ പഴയ 'റെട്രോ ലുക്ക്' തിരികെ വന്നാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഖദർ മുണ്ടും വെള്ള ജുബ്ബയും അണിഞ്ഞ് ഗൗരവത്തോടെ കാണാറുള്ള നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ പെട്ടെന്ന് എൺപതുകളിലെ തിളങ്ങുന്ന ലെതർ ജാക്കറ്റും, വലിയ കോളറുള്ള ഷർട്ടും, വിൻ്റേജ് റേബാൻ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ധരിച്ച് മാസ് എൻട്രി നടത്തിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും?

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ മലയാളി നൊസ്റ്റാൾജിയയെ ഉണർത്തുന്ന '80s AI ഫോട്ടോ ട്രെൻഡ്' ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഗോദയിലും തരംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല മുതൽ വി. ശിവൻകുട്ടി വരെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കൾ ഈ ചലഞ്ച് ഏറ്റെടുത്തതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ട്രോൾ പേജുകളും കമൻ്റ്‌ ബോക്സുകളും ചിരിപ്പൂരമായി മാറി.

'രാജാവിൻ്റെ മകൻ' ലാലേട്ടൻ വൈബിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഈ വൈറൽ എഐ ട്രെൻഡിന് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ആദ്യം തുടക്കമിട്ടത് മുൻ ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണ്. ചാറ്റ് ജിപിടിയുടെ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച തൻ്റെ എൺപതുകളിലെ ചിത്രം "എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനും..." എന്ന തഗ് അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചത്.

തിളങ്ങുന്ന തവിട്ടുനിറമുള്ള ലെതർ ജാക്കറ്റും, കറുത്ത വിൻ്റേജ് കൂളിംഗ് ഗ്ലാസും ധരിച്ച്, തലമുടി വശങ്ങളിലേക്ക് ചീകിയൊതുക്കിയ ചെന്നിത്തലയുടെ ചിത്രം കണ്ടയുടൻ മലയാളികൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് മറ്റാരെയുമല്ല. എൺപതുകളിൽ മോഹൻലാൽ തരംഗമാക്കിയ 'രാജാവിൻ്റെ മകൻ', 'ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട്' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ അധോലോക നായകൻ്റെ മാസ്സ് വൈബാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

'സുകുമാരക്കുറുപ്പ്' ലുക്കിൽ തിളങ്ങി മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി

രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മാസ്സ് ചിത്രത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ മുൻ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടിയും തൻ്റെ റെട്രോ ചിത്രം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്തെത്തി. എന്നാൽ ചിത്രം കണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിടികിട്ടാ പുള്ളിെയെയാണ്. പഴയൊരു വിൻ്റേജ് അംബാസഡർ കാറിന് മുന്നിൽ, ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള കോട്ടും വലിയ കോളറുള്ള ഡിസൈൻ ഷർട്ടും ധരിച്ച് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ശിവൻകുട്ടിയുടെ ചിത്രം. എൺപതുകളിൽ ഗൾഫിൽ നിന്നെത്തിയ സുകുമാരക്കുറുപ്പിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്റ്റൈലിനെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലമെന്ന് ട്രോളന്മാര്‍ കുറിച്ചു. "ആ വാച്ചാണ് ആദ്യം എന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്" എന്ന് ശിവൻകുട്ടി കുറിച്ചെങ്കിലും ട്രോളന്മാർ കമൻ്റ്‌ ബോക്സ് കീഴടക്കി. "ദേ കാണാതെ പോയ കുറുപ്പ്... മാധ്യമങ്ങൾ കാണണ്ട, സുകുമാരക്കുറുപ്പ് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്കിങ് ന്യൂസ് വരും" എന്ന് പലരും കമൻ്റായി കുറിച്ചു. അതേസമയം, തൻ്റെ 80കളിലെ ഒറിജിനല്‍ ഫോട്ട പങ്കുവച്ച് ശിവൻകുട്ടി പിന്നീട് രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.

'ഞാനും ലാലും അന്നേ ട്രെൻഡി': ഷിബു ബേബി ജോൺ

ആർ.എസ്.പി നേതാവും വനം വകുപ്പ് മന്ത്രിയുമായ ഷിബു ബേബി ജോണും ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ തൻ്റെ എൺപതുകളിലെ സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിലുള്ള എഐ ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ഈ വൈറൽ ചലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി. ചെന്നിത്തലയുടെയും ശിവൻകുട്ടിയുടെയും ചിത്രങ്ങൾ വൻ ഹിറ്റായതോടെ, "ഞാനും ലാലും അന്നേ ട്രെൻഡി ആണെന്ന്" പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പഴയകാല ഫാഷൻ ഓർമ്മകളിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആരാധകരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി.

എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ: വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയും മണ്ണാർക്കാട് എം.എൽ.എയുമായ എൻ. ഷംസുദ്ദീനും എൺപതുകളിലെ സ്റ്റൈലിഷ് ഗെറ്റപ്പിലുള്ള ചിത്രം പങ്കുവെച്ച് ഈ ട്രെൻഡിനൊപ്പം ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ്, പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രി പി.കെ ബഷീര്‍, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമന്ത്രി റോജി എം. ജോണ്‍, കായികമന്ത്രി ഒ.ജെ ജനീഷ് എന്നിവരും പുതിയ ട്രെൻഡിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു.

TAGGED:

KERALAM POLITICAL LEADERS
RAMESH CHENNITHALA
SHIVAN KUTTY
1980S PHOTO
80S CHATGPT PROMPT

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