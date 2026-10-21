സ്പാകൾക്കെതിരെ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നടപടികള്ക്കൊരുങ്ങി പൊലീസ്; കോവളം കേസിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു
കോവളം സ്പാ കേസിൽ, കേസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡിജിപി ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 21, 2026 at 5:17 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതായി സംശയിക്കുന്ന സ്പാകൾക്കെതിരെ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള നടപടികൾ നടത്താൻ എല്ലാ ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവികൾക്കും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിജിപി റവാദ എ ചന്ദ്രശേഖർ. പൊലീസ് അനുസ്മരണ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച രക്തദാന ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയപ്പോൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേയായിരുന്നു പ്രതികരണം. കോവളത്തെ ഒരു സ്പായിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ 16 വയസുകാരി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പൊലീസ് ഈ വിഷയം വളരെ ഗൗരവമായാണ് കാണുന്നതെന്നും സമാനമായ സംഭവങ്ങൾ തടയുന്നതിനായി നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്പാകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്പാകളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ജില്ലാ തലത്തിൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും റവാദ എ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഇത് ഒറ്റത്തവണ മാത്രം നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷനായിരിക്കില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കോവളം സ്പാ കേസിൽ, കേസിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മനുഷ്യക്കടത്ത് വിരുദ്ധ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ഒമ്പതംഗ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടറെ ചൊവ്വാഴ്ച അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പെൺകുട്ടിയുടെ മാതൃസഹോദരിയെയും ഭർത്താവിനെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പെൺകുട്ടിക്ക് രണ്ട് വയസുള്ളപ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അന്നുമുതൽ മാതൃസഹോദരിയുടെ സംരക്ഷണയിലായിരുന്നു പെൺകുട്ടി.
'സംരക്ഷ' യെ കുറിച്ച് ഡിജിപി ചന്ദ്രശേഖർ
പൊലീസ് അനുസ്മരണ ദിനത്തിൽ ആരംഭിച്ച 'സംരക്ഷ' എന്ന സംസ്ഥാനതല സന്നദ്ധ രക്തദാന സംരംഭത്തെക്കുറിച്ചും ചന്ദ്രശേഖർ സംസാരിച്ചു. പൊലീസും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൗൺസിലും (കെഎസ്ബിടിസി) സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പൊലീസ് സബ്ഡിവിഷനുകളിലും ബറ്റാലിയനുകളിലും മറ്റ് പൊലീസ് യൂണിറ്റുകളിലും നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിനുവേണ്ടി 1,000 യൂണിറ്റിലധികം രക്തം ദാനം ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് താന് കരുതുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
രാജ്യമെമ്പാടും സേവനത്തിനിടെ മരിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഒരു പരേഡ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. സേവനത്തിനിടെ മരിച്ച പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ആദരിക്കുന്നതിനായി ഒക്ടോബർ 21 ന് ഇന്ത്യയിലുടനീളം പൊലീസ് അനുസ്മരണ ദിനം ആചരിക്കുന്നു. 1959-ൽ ലഡാക്കിലെ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് പ്രദേശത്ത് ചൈനീസ് സൈന്യം നടത്തിയ പതിയിരുന്നാക്രമണത്തിൽ 10 സെൻട്രൽ റിസർവ് പോലീസ് ഫോഴ്സ് (സിആർപിഎഫ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ദിവസമാണിത്.
Also read:ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നതിനിടെ ടർഫിൽ കുഴഞ്ഞുവീണു; പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം