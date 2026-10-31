സംസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ ഇനി പിആർഒ സംവിധാനമില്ല; പകരം ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ
പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർമാർ മുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സിറ്റിസൺ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
By PTI
Published : October 31, 2026 at 4:27 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സേവനങ്ങളും സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി നിലവിലുള്ള പിആർഒ സംവിധാനത്തിന് പകരം എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും സിറ്റിസൺ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ പൊലീസ് സ്ഥാപിച്ചു. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഓഫീസർമാർ മുമ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സിറ്റിസൺ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമെന്നും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനും ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങൾ ആക്സസ് ചെയ്യാനും വിവരങ്ങളും സഹായവും തേടാനും ഒരു കോൺടാക്റ്റ് പോയിൻ്റായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും കേരള പൊലീസ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ പരാതികൾ സമർപ്പിക്കാനും പരാതികൾ മനസിലാക്കാനും സൗകര്യമൊരുക്കും. ഡെസ്ക്കുകൾ സ്ത്രീകൾക്ക് സഹായം നൽകുകയും കുട്ടികൾക്കും അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും സുരക്ഷിതവും സ്വാഗതാർഹവുമായ അന്തരീക്ഷം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
മുതിർന്ന പൗരന്മാർക്ക് മുൻഗണനാ സഹായം ലഭിക്കും. അതേസമയം ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾക്ക് ഉചിതമായ പരിഗണനയും പിന്തുണയും നൽകും. വികലാംഗർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാന് പറ്റുന്ന സേവനങ്ങളും ഡെസ്കുകൾ ഉറപ്പാക്കും. ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പ്, സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, നാഷണൽ സൈബർ ക്രൈം റിപ്പോർട്ടിങ് പോർട്ടൽ (NCRP), 1930 ടോൾ ഫ്രീ ഹെൽപ്പ് ലൈൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും
ഡെസ്ക്കിൻ്റെ സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ അടിസ്ഥാന നിയമ മാർഗനിർദേശം നൽകുമെന്നും ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് നിയമസഹായ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് സന്ദർശകരെ എത്തിക്കുമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
ആക്സിഡൻ്റ് ജനറൽ ഡയറി (ജിഡി) എൻട്രികൾ, നോ ഒബ്ജക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ (എൻഒസി) തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്കായി അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിന് അവർ ആളുകളെ സഹായിക്കും. കൂടാതെ പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവിധ ഡിജിറ്റൽ, ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. വിവരാവകാശ നിയമപ്രകാരമുള്ള അപേക്ഷകളും പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടുകളുടെ (എഫ്ഐആർ) പകർപ്പുകൾക്കായുള്ള അപേക്ഷകളും ഡെസ്കുകൾ വഴി സമർപ്പിക്കാമെന്നും പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.
വിമർശനവുമായി പിണറായി
പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലെ പിആർഒ സംവിധാനത്തിന് പകരം സിറ്റിസൺ ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കുകൾ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വിമർശിച്ചു. സാധാരണക്കാർക്ക് പൊലീസിനെ സമീപിക്കുന്നത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമെന്നായിരുന്നു പിണറായിയുടെ വാദം.
ഈ തീരുമാനം ജനസൗഹൃദ പൊലീസ് സങ്കൽപ്പത്തെ തകർക്കുമെന്നും പരാതികളും ആവലാതികളുമായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളെ സമീപിക്കുന്ന പൗരന്മാർക്ക് ആവശ്യമായ മാനുഷിക ഇടപെടലുകൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും മുൻ പിണറായി വിജയന് ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. സഹായത്തിനായി പൊലീസിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമായ വ്യക്തിഗത ഇടപെടലും ഉറപ്പും നൽകുന്നതിന് പകരം, ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്കുകൾ അഭ്യർത്ഥനകൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൗണ്ടറുകൾ മാത്രമായി മാറുമെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
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