'മലയാളഭാഷ തന് മാദകഭംഗി..'; ഇന്ന് ആദ്യത്തെ 'കേരളം' പിറവി, സംസ്ഥാനത്തിന് 70-ാം പിറന്നാൾ
ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തില് കേരളം സംസ്ഥാനം പിറവിയെടുത്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് 70വർഷം.
Published : November 1, 2026 at 12:12 AM IST
കേരളം കേരളം കേളികൊട്ടുയരുന്ന കേരളം
കേളീ കദംബം പൂക്കും കേരളം
കേര കേളീ സദനമാമെന് കേരളം...
ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടിന് ഇന്ന് സപ്തതി. അതെ, സഹ്യസാനുക്കളാൽ സുന്ദരമായ നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിന് ഇന്ന് 70-ാം പിറന്നാൾ. കേരളം എന്ന പേര് മാറ്റത്തിനു ശേഷമുള്ള ആദ്യ പിറവി ദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന്. ലോകത്തിലെ എല്ലാ മലയാളികളും നവംബർ ഒന്ന് കേരളം പിറവി ദിനമായി ആഘോഷിച്ച വരുകയാണ്.
മലനിരകളാലും തീരപ്രദേശങ്ങളാലും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന കേരളത്തില് പ്രകൃതി കനിഞ്ഞുനല്കിയ സമശീതോഷ്ണ കാലാവസ്ഥ കൂടി ചേര്ന്നപ്പോഴാണ് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന വിശേഷണം ലഭിച്ചത്. ദൈവത്തിന് പോലും അസൂയ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗന്ദര്യമാണ് കേരളത്തിന്റെതെന്ന് കേരളം സന്ദർശിച്ച ചില വിദേശികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേരളം രൂപംകൊണ്ടത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ 2026 ഓഗസ്റ്റ് 25നാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണഘടനയുടെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളിൽ 'കേരള' എന്നത് 'കേരളം' (Keralam) എന്നാക്കി ഭേദഗതി ചെയ്തത്.
ചരിത്രവും ഐതിഹ്യങ്ങളും
1955 സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മിഷന് കേന്ദ്രത്തിന് റിപ്പോര്ട്ട് കൈമാറുന്നത്. അതില് കേരളത്തെ ഒരു സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശുപാര്ശയുണ്ടായിരുന്നു. റിപ്പോര്ട്ട് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തി പതിമൂന്ന് മാസങ്ങള് പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് കേരളത്തെ ഉള്പ്പെടുത്തിയുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം തയ്യാറാക്കിയത്. മലയാള ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് തിരുവിതാംകൂര്, കൊച്ചി, മലബാര് എന്നീ ദേശങ്ങള് ഒത്തുചേര്ന്നാണ് കേരളം രൂപം കൊണ്ടത്.
ഇതിൽ കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ മേഖലയാണ് മലബാർ. കാനനൂർ, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാൽഘട്ട് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നത്. അതേസമയം കേരളത്തിൻ്റെ തെക്കൻ മേഖലകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ രാജ്യം. തൃശൂരിനും കൊച്ചിക്കും ചുറ്റുമുള്ള ചില ഭാഗങ്ങളാണ് അന്നത്തെ കൊച്ചിയിൽ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങൾ. കേരളം രൂപികർതമാകുന്ന സമയത്ത് ചില ജില്ലകളും രൂപം കൊണ്ട്. 1956 നവംബർ 1നാണ് കേരളം ഔദ്യോഗികമായി ഒരു സംസ്ഥാനമായി പിറവി കൊണ്ടത്.
ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, ആലപ്പുഴ എന്നീ ജില്ലകൾ നിലവിൽ വന്നു. പിന്നീടാണ് ഇന്നത്തെ എറണാകുളം, മലപ്പുറം, ഇടുക്കി എന്നിവ രൂപീകൃതമായത്. 1980 നവംബർ 1നാണ് കേരളത്തിലെ 12-ാമത്തെ ജില്ലയായി രൂപീകരിച്ചത്. ഏറ്റവും അവസാനം നിലവിൽ വന്ന ജില്ലയാണ് കാസർകോട്. അതും 1984 മെയ് 24ന്. ഒരോ ജില്ലകളുടെ പേരിന് പിന്നിലുമുണ്ട് രസകരമായ കഥകൾ. അവയൊന്ന് നോക്കിയാലോ.
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കാഞ്ഞിരക്കൂട്ടം എന്നർഥം വരുന്ന "കസിരക്കൂഡ്' എന്ന പദത്തിൽ നിന്നാണ് കാസർഗോഡ് എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉദ്ഭവമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധമതക്കാരുടെ ഭാഷയായ പാലി ഭാഷ സംസാരിയ്ക്കുന്നവർ വസിക്കുന്നയിടം പാലീഘട്ടും പിന്നീട് പാലക്കാടും ആയെന്നുമുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുൻപ് 'ക്വയിലോൺ' (Quilon) എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ജില്ലയാണ് ഇന്നത്തെ കൊല്ലം ആയി മാറിയത്. അതുപോലെ കേരളം എന്ന് പേരിന് പിന്നിലുമുണ്ട് നിരവധി ഐതിഹ്യങ്ങളും മറ്റും.
പരശുരാമന് എറിഞ്ഞ മഴു അറബിക്കടലില് വീണ സ്ഥലം കേരളമായി മാറിയെന്നാണ് ഒരു ഐതിഹ്യം. കേര വൃക്ഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞ സ്ഥലം എന്ന രീതിയില് കേരളമായി എന്നും ചേരളം കേരളമായതാണെന്നും അങ്ങനെ നിരവധി ഊഹക്കഥകൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളപ്പിറവിക്ക് ശേഷം 1957 ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ആദ്യ പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ഇഎംഎസ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. അതോടെയാണ് കേരളത്തില് തിരുകൊച്ചി, തിരുവിതാംകൂര് രാജവംശങ്ങളുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചത്.
വികസന കേരളം വികസിത കേരളം
ഇന്നത്തെക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും രാഷ്ട്രീയമായും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും ഏറെ സങ്കീർണവുമായ ഒരു അവസ്ഥയിയായിരുന്നു അന്ന്. കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനമായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായി ഒരു സർക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. രൂപീകരണത്തിന് പിന്നാലെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമവർമ്മ ആ പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. അതോടെ കേരള മണ്ണിലെ രാജവാഴ്ചയുടെ അവസാന ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നവും അപ്രത്യക്ഷമായി.
കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണറായി പിഎസ് റാവു ചുമതലയേറ്റു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ആദ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതും ഇഎംസ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതും. 1973-74 കാലഘട്ടത്തിൽ ജനസംഖ്യയുടെ 60 ശതമാനവും ദാരിദ്ര്യരേഖയ്ക്ക് താഴെയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് കേരള വികസന മാതൃക' (Kerala model of development) അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വികസിത കേരളത്തിൻ്റെ വളർച്ചയുടെ കാലമായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം.
പരിമിതമായ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, പൊതുനിക്ഷേപത്തിലൂടെ പൊതുമേഖല വിപുലീകരിച്ചു. വൈദ്യുതി, ജലവിതരണം, ജലസേചനം, വാർത്താവിനിമയം, റോഡുകൾ തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തി. ശേഷം 1990 കാലഘട്ടത്തിൽ തൊഴിൽ വിപണി, ഉപഭോഗം, സമ്പാദ്യം, നിക്ഷേപം, ദാരിദ്ര്യം, വരുമാന വിതരണം, പ്രാദേശിക വികസനം എന്നിവയിൽ വ്യാപകമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ആ സമയത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധികളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ഗൾഫ് കുടിയേറ്റം. 1991 മുതൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉദാരവൽക്കരണ, ആഗോളവൽക്കരണ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായ സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു. സ്വകാര്യ നിക്ഷേപത്തിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവുണ്ടായി.
കുടിയേറ്റത്തിലും പ്രവാസികളിൽ നിന്നുള്ള പണമയക്കലിലും വർധനവ് ഉണ്ടായി. ഉയർന്ന നിക്ഷേപ നിരക്കും സാങ്കേതിക പുരോഗതിയും കൈവരിക്കാനായി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറെ അറ്റത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു സംസ്ഥാനം മിക്ക കാര്യത്തിലും മുൻപന്തിയിലാണ്. വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാംസ്കാരികപരമായും സാമ്പത്തികപരമായും ഏറെ അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ രൂപീകൃതമായി 70 വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷക്കാലം കേരളത്തിന് പ്രതിസന്ധികളുടെ കാലമായിരുന്നു. മാറിമാറിവന്ന പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ, അതിവേഗത്തിൽ പകർന്ന മഹാമാരികൾ എന്നിവ നാടിനെ തളർത്താൻ നോക്കി. പക്ഷേ മലയാളികൾ ഒന്നിച്ച് കൈകോർത്ത് പരിശ്രമച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അവയെല്ലാം നമ്മൾ അതിജീവിച്ചു. ഇത് കേരളമാണ്, ഇവിടിങ്ങനാണ്.. മലയാളനാടുള്ളിടത്തോളം കാലം ഇവിടം സ്നേഹത്തിന്റെ ദൈവത്തിന്റെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സ്വന്തം നാടായി തുടരും. സഹ്യന്റെ മണ്ണിലെ ശ്യാമ സുന്ദര കേര കേദാര ഭൂമിയിൽ ആശങ്കകളൊഴിഞ്ഞ് പ്രതീക്ഷകളുടെ പുതുപുലരി വിടരട്ടെയെന്ന് പ്രത്യാശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയ വായനക്കാർക്ക് ഇടിവി ഭാരത് കേരളപ്പിറവി ആശംസകൾ നേരുന്നു.
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