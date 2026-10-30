നിപയില് മരുന്ന് പരീക്ഷണ ആരോപണം; പ്രതിപക്ഷം പ്രതിരോധത്തിൽ, റെംഡെസിവിർ വിവാദം കത്തുന്നു
സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തുടർ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.
Published : October 30, 2026 at 6:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ നിപ, കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് നൽകിയ മരുന്നിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആരോപണങ്ങൾ വൻ വിവാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിലായി പ്രതിപക്ഷം. നിപ പ്രതിരോധത്തിന് നൽകിയ മരുന്നിന്റെ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ മരണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന മന്ത്രി കെ മുരളീധരന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് വിവാദങ്ങൾക്ക് കാരണമായത്. സർക്കാർ നിയോഗിച്ച അന്വേഷണ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചാലുടൻ തുടർ നടപടിക്കൊരുങ്ങി ആരോഗ്യ വകുപ്പ്.
ക്ലിനിക്കൽ ട്രയലെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള റെംഡെസിവിർ മരുന്നുകൾ മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിന്റെ ഭരണകാലത്ത് കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപ്പറേഷൻ (കെഎംഎസ്സിഎൽ) മുഖേനയല്ല വാങ്ങിയതെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്. കൂടാതെ നിപക്കും കോവിഡിനും നൽകിയ ഈ മരുന്നുകളിൽ ഉത്പാദന തീയതിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് കഴിച്ചവരാരും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജും കോഴിക്കോട് പകർച്ചവ്യാധി ചികിത്സാ വിദഗ്ധനുമായ ഡോ. എ. എസ്. അനൂപ് കുമാറും പറഞ്ഞു.
നിയമസഭയിൽ ആരംഭിച്ച മരുന്ന് വിവാദം
നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിലാണ് നിപ മരുന്ന് വിവാദം ആരംഭിച്ചത്. കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ 2023 മുതൽ 2025 വരെ നിപ രോഗികൾക്കുൾപ്പെടെ നൽകിയ റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായി മന്ത്രി കെ മുരളീധരൻ നിയമസഭയിൽ പറഞ്ഞു. മാത്യൂ കുഴൽനാടന്റെ സബ്മിഷന് മറുപടി പറയവേയാണ് മന്ത്രി വിവാദങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്. 2023 മുതൽ 2025 വരെ നിപ ബാധിച്ച് ആറുപേർ മരിച്ചിരുന്നു. ഈ മരണങ്ങൾക്കു കാരണം കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നാണോയെന്ന് സംശയമുണ്ടെന്നും അത് അന്വേഷിക്കാൻ മെഡിക്കൽ ബോർഡ് രൂപീകരിച്ചതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞതോടെ വിഷയത്തിന് ഗൗരവമേറി.
കെഎംഎസ്സിഎൽ വഴിയല്ലാതെ മരുന്ന് എത്തിയതെങ്ങനെ ?
റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് കെഎംഎസ്സിഎൽ മുഖേന മാത്രമേ ആരോഗ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്യാറുള്ളൂ. അവസാനമായി 2021 ജൂൺ മൂന്നിനാണ് കോർപ്പറേഷൻ കാരുണ്യ വഴി മരുന്ന് വാങ്ങിയത്. ഈ 3000 വയലിന്റെ ആകെ വില 42 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇപ്രകാരം വാങ്ങി വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് 2023 മേയ് 30 ആയിരുന്നു. അവശ്യമരുന്ന് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നോ ബിഡർ ഇനമായതിനാൽ കാരുണ്യ വഴി മാത്രമേ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിൽനിന്നും ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം മരുന്ന് 2023-24 സാമ്പത്തിക വർഷം 102 വയലും 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷം 34 വയലും 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷം 10 വയലും 2026-27 വർഷം 50 വയലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, 2026-27 സാമ്പത്തിക വർഷം ഉപയോഗിച്ച 50 വയൽ മരുന്ന് 2026 ജൂൺ 12ന് ബഹ്റിനിൽ നിന്ന് വരുത്തി നിപ രോഗിക്ക് നൽകിയതാണ്.
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രേഖകളനുസരിച്ച് 2023, 2024, 2025 വർഷങ്ങളിൽ രോഗികൾക്ക് നൽകിയ മരുന്ന് കാലാവധി കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണെന്ന് സംശയിക്കുന്നു. ഈ മരുന്നുകളിൽ ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മരുന്നുകൾ കെഎംഎസ്സിഎൽ വഴിയല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയതെന്ന അന്വേഷണമാണ് പകർച്ചവ്യാധി ചികിത്സാ വിഭാഗം ഡോ. അരവിന്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘം പ്രധാനമായും നടത്തുന്നത്. ഡി.എം.ഇ, ഡി.എച്ച്.എസ് മുഖാന്തരം മരുന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ള മുഴുവൻ രോഗികളുടെയും വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മരുന്ന് കഴിച്ചവർ ജീവനോടെയുണ്ട്: ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് മുൻ മന്ത്രി വീണ ജോർജ്
റെംഡെസിവിർ മരുന്ന് നൽകിയ അഞ്ച് നിപ രോഗികളും പൂർണ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവനോടെയുണ്ടെന്നും ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. രോഗികൾക്ക് നൽകിയ മരുന്നുകളുടെയും ചികിത്സയുടെയും വിവരങ്ങൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്താണ് കെഎംഎസ്സിയിൽ വിവിധ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മരുന്ന് ഔദ്യോഗികമായി വാങ്ങിയത്.
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കെഎംഎസ്സിയുടെ ഡിജിറ്റൽ സോഫ്റ്റ് വെയര് വഴി ഓരോ ബാച്ച് മരുന്നിന്റേയും നിർമ്മാണ തീയതിയും കാലാവധിയും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താറുണ്ട്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ആ മരുന്നുകളുടെ വിതരണം തനിയെ തടയപ്പെടും. രണ്ടര വർഷം മുതൽ അഞ്ചു വർഷം വരെ കാലാവധിയുള്ള മരുന്നുകളാണ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. 2021ൽ വാങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് 2023 ജൂൺ വരെയും 2022ൽ നൽകിയവയ്ക്ക് 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെയും കാലാവധിയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്ന് രോഗികൾക്ക് നൽകിയെന്ന ആരോപണം തെറ്റാണെന്നും വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു.
എന്താണ് റെംഡെസിവിർ മരുന്ന്
മരുന്നില്ലാത്ത രോഗമായി നിപ കേരളത്തെ പേടിപ്പിച്ചപ്പോൾ രോഗികൾക്ക് തുണയായത് റെംഡെസിവിർ ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. വൈറസിന്റെ പ്രവർത്തനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മരുന്നാണിത്. എബോളയ്ക്കും മറ്റുമെതിരേ പ്രയോഗിച്ചിരുന്ന റെംഡെസിവിർ കോവിഡ് സമയത്താണ് കാര്യമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുൻപുവരെ നിപ ചികിത്സയ്ക്ക് ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാനും വിതരണം ചെയ്യാനും തുടങ്ങി.
2022ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ അവസാനമായി ഉത്പാദിപ്പിച്ചത്. കോവിഡ് വ്യാപനം നിലച്ച് ആവശ്യം കുറഞ്ഞതോടെ ഉത്പാദനം നിർത്തി. അമേരിക്കയിൽ നിന്നും മരുന്ന് വ്യാപകമായി വാങ്ങുന്നുമുണ്ട്. രണ്ടു വർഷമാണ് മരുന്നിന്റെ കാലാവധി. കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ രാസഘടനയിൽ മാറ്റം വരുകയും ഫലപ്രദമാവാതിരിക്കുകയും പലതരം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വിശദീകരണം
കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യരംഗം തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഈ നാട് പടുത്തുയർത്തിയ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ജീവൻ പണയംവെച്ച് സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെയും കരുത്തിലാണ്. ആ അടിത്തറ തകർക്കാനും, അപവാദങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിച്ച് ആരോഗ്യമേഖലയുടെ കരുത്ത് ചോർത്താനും സംസ്ഥാന ആരോഗ്യമന്ത്രി തന്നെ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നത് ആശ്ചര്യകരമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് വാര്ത്തക്കുറിപ്പില് പ്രതികരിച്ചു.
ലോകമാകെ അംഗീകരിച്ച കേരളത്തിന്റെ നിപ പ്രതിരോധ മാതൃകയെയും നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിന്റെ വിശ്വാസ്യതയെയും ആകെ തകർക്കുന്ന ഗുരുതരമായ നീക്കമാണ് മന്ത്രിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നിപ എന്ന മഹാമാരിയെ നാട് ഒറ്റക്കെട്ടായി അതിജീവിച്ചപ്പോൾ, സ്വന്തം കുടുംബത്തെപ്പോലും മറന്ന് ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കേണ്ടി വന്ന സിസ്റ്റർ ലിനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ ആത്മസമർപ്പണത്തെയും ജീവത്യാഗത്തെയുമാണ് ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രിയുടെ നിരുത്തരവാദപരമായ വാക്കുകൾ അപമാനിക്കുന്നത്.
കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നിപ ബാധിച്ച് മരിച്ചവർക്ക് കാലാവധി കഴിഞ്ഞ റെംഡെസിവിർ നൽകിയെന്ന വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധവും പച്ചക്കള്ളവുമാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സഹിതം ഇതിനകം തെളിഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. 2023–25 കാലയളവിൽ നിപ ബാധിച്ച 13 പേരിൽ മരണപ്പെട്ട 6 പേരിൽ ഒരാൾ പോലും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഈ മരുന്ന് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെ, നിയമസഭയെയും പൊതുസമൂഹത്തെയും ഒരുപോലെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിക്ക് എങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു?
എസ്.എം.എ വിഷയത്തിലടക്കം സർക്കാരിനുണ്ടായ ഗുരുതരമായ അനാസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ജനശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാൻ ഇല്ലാത്തൊരു നിപ വിവാദം സൃഷ്ടിച്ച് ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി പടർത്തുകയാണ്. സാധാരണക്കാരുടെ ആശ്രയമായ പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളെ പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടി സ്വകാര്യ ആശുപത്രി ലോബികൾക്ക് വഴിയൊരുക്കാനാണോ മന്ത്രി ശ്രമിക്കുന്നത്? സ്വന്തം ഭരണ പാളിച്ചകൾ മൂടിവെക്കാൻ ലോകം അംഗീകരിച്ച നമ്മുടെ അതിജീവന ചരിത്രത്തെ അവഹേളിക്കുകയും ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരെ ബലിയാടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ശൈലി കേരളം അംഗീകരിക്കില്ല. ജനങ്ങളിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുകയും നാടിന്റെ ആരോഗ്യമേഖലയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ആരോഗ്യമന്ത്രി കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തോട് പരസ്യമായി മാപ്പ് പറയണം. അതിന് അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം.
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