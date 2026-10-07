വൈദ്യൂതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ നിർണായക നടപടികൾ; എൻടിപിസിയുമായി ചർച്ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി
മാനേജ്മെൻ്റ്, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനം, ആധുനിക വൈദ്യുതി മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എൻടിപിസിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കെഎസ്ഇബിക്ക് ലഭ്യമാക്കും
Published : October 7, 2026 at 12:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിക്കുള്ള പരിഹാര നടപടികൾക്കായി നിർണായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ്റെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ എൻടിപിസിയുമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വർധിച്ചുവരുന്ന വൈദ്യുതി ആവശ്യകത നിറവേറ്റുന്നതിനും ഭാവിയിലെ ഊർജ ആവശ്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി നിർണായക തീരുമാനങ്ങളെടുത്തത്.
കായംകുളത്ത് 2000 ഡബ്ല്യൂഎച്ച് ബാറ്ററി എനർജി സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവരും. കെഎസ്ഇബി, എൻടിപിസി, എൻടിപിസി ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് എന്നിവർ ചേർന്ന് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിനായി ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവക്കും. 160 എംഡബ്ല്യൂഎച്ച് പദ്ധതികൾ 2027 മാർച്ചോടെ നടപ്പാക്കും. പോത്തൻകോട്, ശ്രീകണ്ഠപുരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ 80 എംഡബ്ല്യൂഎച്ച് വീതമുള്ള ബിഇഎസ്എസ് പദ്ധതികൾ കമ്മീഷൻ ചെയ്യും. സിന്നറിൽ നിന്ന് 300 എംഡബ്ല്യൂ വരെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എൻടിപിസി സിന്നർ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിന് 300 എംഡബ്ല്യൂ വരെ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കും. യൂണിറ്റിന് 5.18 നിരക്കിലാണ് വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നത്. കായംകുളം 27 എംഡബ്ല്യൂ സോളാർ പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. എൻടിപിസി നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ആവശ്യമായ സംസ്ഥാന സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനും തീരുമാനമായി. കേരളത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല വൈദ്യുതി ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് സമർപ്പിത വൈദ്യുതി നിലയം സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് എൻടിപിസിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. രാമഗുണ്ടം പവർ പ്ലാൻ്റിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള പവർ പർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻ്റ് ഒപ്പുവയ്ക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും എൻടിപിസി അറിയിച്ചു.
മാനേജ്മെൻ്റ്, സാങ്കേതിക പ്രവർത്തനം, ആധുനിക വൈദ്യുതി മാനേജ്മെൻ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി എൻടിപിസിയുടെ പ്രൊഫഷണൽ, സാങ്കേതിക വൈദഗ്ധ്യം കെഎസ്ഇബിക്ക് ലഭ്യമാക്കും. പുനരുപയോഗ ഊർജം, ഊർജ സംഭരണം, അധിക വൈദ്യുതി ലഭ്യത, ദീർഘകാല വൈദ്യുതി സുരക്ഷ കേരളത്തിൻ്റെ ഊർജ ഭാവി കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക ചുവടുവയ്പ്പുകളാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങളെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു.
അതേസമയം രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കടുത്ത വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് ആണ്. 912 മെഗാവാട്ടിന്റെ കുറവാണ് തമിഴ്നാടിനുള്ളത്. 632 മെഗാവാട്ട് കുറവുള്ള കേരളം രണ്ടാം സ്ഥാനത്തും 313 മെഗാവാട്ട് കുറവുള്ള രാജസ്ഥാൻ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തുമാണ്. ഗ്രിഡ് ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം നവരാത്രി, ദീപാവലി സമയമായ ഒക്ടോബറോടെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉത്സവ സീസണാകും. അപ്പോൾ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതി രൂക്ഷമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.