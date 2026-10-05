നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയിൽ വയനാടിന് മുൻഗണന; വിനോദസഞ്ചാര വീണ്ടെടുപ്പിന് 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്'
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' ൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ (ഒക്ടോബർ 6) വൈത്തിരി വില്ലേജ് റിസോർട്ടിൽ ടൂറിസം മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കും.
By PTI
Published : October 5, 2026 at 8:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പാക്കുന്ന 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' ൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നാളെ. വയനാടിൻ്റെ വിപുലമായ വിനോദസഞ്ചാര സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കേരള സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ച പദ്ധതിയായ 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' ൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഒക്ടോബർ 6, 7 തീയതികളിലായി നടക്കും. വയനാട്ടിലെ വൈത്തിരി വില്ലേജ് റിസോർട്ടിൽ നാളെ സംസ്ഥാന ടൂറിസം മന്ത്രി പിസി വിഷ്ണുനാഥ് പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും കൃഷിമന്ത്രി ടി. സിദ്ദിഖ് ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്യും.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നൂറുദിന കർമ്മപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള ഈ ദ്വിദിന പരിപാടി, വൈവിധ്യമാർന്ന ആകർഷണങ്ങളുള്ള ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ മലയോര ജില്ലയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' ലൂടെ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ബാധിച്ച പ്രദേശങ്ങളിലെ ടൂറിസം സാധ്യതകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിര-ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമാണ് പ്രധാനമായും ഊന്നൽ നൽകുന്നു. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളെത്തുടർന്ന് വയനാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക വീണ്ടെടുപ്പിനും ഉപജീവന സുരക്ഷയ്ക്കും പിന്തുണ നൽകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംസ്ഥാന ബജറ്റിലാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിനുശേഷം വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സെഷനുകൾ നടക്കും. ഇതിൽ എം എസ് സ്വാമിനാഥൻ റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷനിലെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലീഡ് ആയ സനീഷ് സി എസ് 'പ്രകൃതിയും വന്യജീവി വൈവിധ്യവും' എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും. കൂടാതെ, പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അധ്യക്ഷനുമായ കൽപറ്റ നാരായണൻ 'സംസ്കാരം' എന്ന വിഷയത്തിലും, 'ഉറവ്' ഇൻഡിജീനസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്റ്റഡി സെൻ്ററിലെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനായ ടി ശിവരാജ് 'കരകൗശലവിദ്യകൾ' എന്ന വിഷയത്തിലും സംസാരിക്കും.
സുരക്ഷിതവും സുസ്ഥിരവുമായ ആഗോള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രമായി വയനാടിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം നയങ്ങളിലും ആധുനികവൽക്കരണത്തിലും പദ്ധതി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കേവലം ഒരു വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രം എന്നതിലുപരി പ്രകൃതി, ജീവിതശൈലി, സംസ്കാരം എന്നിവയുടെ സവിശേഷമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയായി വയനാടിനെ ആഗോള വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി വയനാടൻ കാപ്പി, സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ, പരമ്പരാഗത നെല്ലിനങ്ങൾ, തേൻ തുടങ്ങിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങൾ, കാർഷിക ജീവിതം, ഗോത്രവർഗ പൈതൃകം, ഗ്രാമീണ അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം വിനോദസഞ്ചാരവുമായി സംയോജിപ്പിക്കും. ഭൗമ സൂചികാ പദവി ലഭിച്ച 'വയനാട് റോബസ്റ്റ കാപ്പിയെ 'ഫാം-ടു-കപ്പ്' (തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് കപ്പിലേക്ക്) മാതൃകയിലൂടെ ആഗോള വിപണിയിൽ ഒരു പ്രീമിയം ബ്രാൻഡായി അവതരിപ്പിക്കും.
പ്രദേശത്തെ തനത് ഗോത്രവർഗ സംസ്കാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 'എൻ ഊര്' ഹെറിറ്റേജ് വില്ലേജ് വിപുലീകരിക്കും. 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 50 കോടി രൂപ ചെലവിൽ ഒരു ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഹെറിറ്റേജ് നോളജ് സെൻ്ററും സ്ഥാപിക്കും. കോർപ്പറേറ്റ് പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി 'വയനാട് സിഎസ്ആർ എക്സ്ചേഞ്ച്' നടപ്പിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായി 'ഇ-വേസ്റ്റ് വിമുക്ത യജ്ഞം' കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും.
'എക്സ്പീരിയൻസ് വയനാട്' എന്ന ആശയത്തിലൂടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് വയനാടിൻ്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന അനുഭവങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, പ്രാദേശിക യുവാക്കൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ഈ പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പരിശീലനം ലഭിച്ച പ്രാദേശിക ഗൈഡുകൾ, ഹോംസ്റ്റേകൾ, പ്രാദേശിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപണനം എന്നിവയിലൂടെ വിനോദസഞ്ചാരത്തി പ്രയോജനം കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനും പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
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രണ്ടുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ദിവസം 'ബ്രാൻഡ് വയനാട്' വിഷൻ പ്രഖ്യാപനം, വിവിധ പദ്ധതികളുടെ ഉദ്ഘാടനം, സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ എന്നിവ നടക്കും. കൂടാതെ, തിരുനെല്ലി സർക്യൂട്ട് ഉൾപ്പെടുന്ന ഗൈഡഡ് ടൂർ, ചേകാടി ഫാം സന്ദർശനം, കാപ്പി അനുഭവം എന്നിവയും ആദ്യ ദിവസം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈകുന്നേരം 6 മണി മുതൽ 'എൻ ഊര്' കേന്ദ്രത്തിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ നടക്കുമെന്ന് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
പരിപാടിയുടെ മുന്നോടിയായി, 'എൻ ഊര്' ലൈവ് എക്സ്പീരിയൻസ് സോൺ ഇരുദിവസങ്ങളിലും രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 വരെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും. ഗോത്രവർഗ വിഭാഗങ്ങളുടെ തനത് ജീവിതശൈലി, ഗോത്രവർഗ ഭക്ഷണമേള, പൈതൃക-കരകൗശല പ്രദർശനങ്ങൾ, വിവിധ സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങൾ എന്നിവ നേരിട്ടറിയാനുള്ള അവസരം സന്ദർശകർക്ക് ലഭിക്കും.
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